Свадьбы 2018 года: Принц Гарри женился на американке, а Поклонская обрела свое женское счастье

В 2018 году десятки знаменитых людей по всему миру сыграли свадьбы. Одни хотели поделиться со своим счастьем с друзьями, близкими и знакомыми, потратив на шикарное торжество миллионы. Другие же, спрятали свое счастье от посторонних глаз и ограничились скромными, уютными церемониями в узком кругу. Портал Teleprogramma.pro вспомнил самые громкие свадьбы этого года.

Ричард Гир женился третий раз

12 мая голливудский актер Ричард Гир вновь женился. Его избранницей стала дочь вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвы Алехандра Сильва, которая на 35 лет моложе 69-летнего Гира.

Изначально влюбленные планировали устроить шикарное торжество в доме актера в Нью-Йорке, однако практически в последний момент они резко изменили свои планы. Ричард и Алехандра поженились на ранчо, которое находится неподалеку от Нью-Йорка. Причем тайно.

Королевская свадьба

Самой ожидаемой и обсуждаемой свадьбой этого года стал брак голливудской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри. Торжество состоялось 19 мая по всем традициям и с королевским размахом. Меган за время церемонии сменила два дизайнерских наряда. В первом — Маркл приехала в Виндзорский замок. Платье из плотной ткани с шикарным шлейфом от Givenchy стоило 135 тысяч долларов (более 9 млн руб.) и за него актриса заплатила сама, следуя традициям. Голову невесты украшала старинная бриллиантовая тиара, которая принадлежала бабушке Елизаветы II.

После официальной церемонии Меган переоделась в платье от британского дизайнера Stella McCartney.

Свадьба дочери олигарха Чигиринского

17 июня магнат Александр Чигиринский выдал замуж 17-летнюю дочь Ирину. Избранником невесты стал Мирелли Морис — сын Александра Мориса, бывшего заместителя главы Архангельской области.

Свадьба прошла с размахом. Молодоженов развлекали Ани Лорак, Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Игорь Крутой. Ведущим мероприятия стал Максим Галкин. Платье невесты от ливанского дизайнера Zuhair Murad обошлось в 14 миллионов рублей (дороже, платья Меган Маркл — Прим. Ред.).

Свадьба звезд «Игры престолов»

Церемония бракосочетания Кита Харингтона и Роуз Лесли состоялась 23 июня в родовом замке Уордхилл Касл в Шотландии, которым с XVI владеет семья невесты. Роуз предстала перед женихом и гостями в классическом платье от ливанского модельера Elie Saab.

Свадьба была громкой не только из-за знаменитых молодоженов, но и благодаря списку гостей. На церемонии присутствовали все звезды «игры престолов»: Эмилий Кларк, Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Джон Брэдли и другие.

Ванесса Паради впервые вышла замуж в 45 лет

Французская актриса 16 лет ждала предложения руки и сердца от актера Джонни Деппа, но так и не дождалась. Зато стоило ей расстаться с голливудским паратом, как Ванессу позвали замуж. 30 июня она сказала «Да!» режиссеру Самюэлю Беншетри. Церемония прошла в городе Сен-Симон, который находится недалеко от Парижа. Свадьба была очень скромной: молодожены пригласили 20 гостей.

Футболист женился на русском «ангеле» Victoria’s Secret

3 июля вратарь московского «Динамо» Антон Шунин женился на модели, бывшем ангеле Victoria’s Secret Екатерине Григорьевой. На скромную церемонию молодожены пригласили только самых близких, пообещав закатить торжество после окончания футбольного сезона. Банкет состоялся в ресторане «Ветерок» на Рублевке, который находится в двухэтажном особняке. Столы были декорированы живыми цветами, а для гостей играли музыканты.

Певец Эмин женился на модели Алене Гавриловой

Один из самых завидных женихов, певец Эмин Агаларов, 14 июля попрощался с холостяцкой жизнью. Он женился на модели Алене Гавриловой. Церемония прошла гольф-клубе Agalarov Estate в Подмосковье, которым владеет семья жениха.

Среди гостей на шикарном торжестве были замечены Зара, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Тимати со своей девушкой Анастасией Решетовой и многие другие.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обрела женское счастье

Точная дата свадьбы неизвестна, потому что невеста Наталья Поклонская и жених Иван Соловьев, приложили максимум усилий, чтобы скрыть информацию о торжестве. Известно, что депутат Госдумы вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ в августе. Церемония прошла в Крыму 11 или 12 августа.

Гвинет Пэлтроу стала женой Брэда Фэлчака

Через два дня после своего 46-летия, 29 сентября, Гвинет Пэлтроу вышла замуж за одного из создателей сериалов «Американская история ужасов» и «Королева крика» Брэда Фэлчака. Церемония прошла в особняке невесты в городе Хэмптоне. Гвинет пригласила своего партнера по циклу фильмов «Мстители» Роберта Дауни-младшего, звезду комедий Кэмерон Диас и многих других звезд Голливуда.

Регина Тодоренко вышла за Влада Топалова

За развитием отношений этой пары поклонники следили с интересом. Напомним хронологию событий. 25 июня Влад сделал предложение телеведущей и Регина согласилась стать его женой. В начале августа девушка перестала скрывать, что ждет ребенка.

25 октября Топалов и Тодоренко поженились на тайной церемонии. До сих пор нет фотографий торжества, поэтому остается загадкой, какое платье выбрала Регина…

Сергей Шнуров не успел развестись, как женился вновь

Лидер группировки «Ленинград» только 15 августа оформил официальный развод с Матильдой Мозговой, а уже в октябре стало известно, что он вновь женился. Его четвертой супругой стала 27-летняя Ольга Абрамова, выпускница Лондонского института искусств. О церемонии бракосочетания ничего не известно: она прошла в тайне. Шнуров сообщил о свадьбе, опубликовав пост в Instagram.