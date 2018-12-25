Коллекция рецептов любимого «оливье» от звезд кухни: с лососем, раковыми шейками или клецками!

Александр Белькович, ведущий программы «ПроСТО кухня»: «Как нормальный русский человек, я люблю «Оливье»

А еще мандарины, маринованные грибочки, селедку под шубой, шампанское, запеченную курицу или утку с яблоками.

Чуть ли не половину своей жизни я работал в новогоднюю ночь: все-таки профессия обязывает.

Но самый запоминающийся, а главное, нерабочий Новый год, был на берегу моря на Гавайских островах, с бутылкой шампанского, в двенадцать часов дня – в России в это время уже били куранты. Мы с женой поехали на острова, потому что они находятся практически на краю света. Дальше лететь просто некуда!

Родителями еще не стали, молодые, вот и захотелось чего-то необычного: ведь не часто в жизни предоставляется такая возможность. Тогда мы могли себе это позволить – при курсе доллара в двадцать пять рублей. И не пожалели, там было очень интересно: черный песок, вулканы, серфинг. Здорово!

Сейчас я считаю, что этот праздник нужно отмечать в кругу семьи: чем больше родственников, тем лучше. Всем собраться, объесться, повеселиться – вот это я понимаю!

Оливье с солёным лососем и икрой тобико

Ингредиенты:

1 морковь

2 небольшие картофелины

2 небольших огурца

4 ст. л. с горкой свежего или замороженного зелёного горошка

150 г. солёного лосося

2 веточки укропа

2 ч. л. икры тобико

3 ст.л. домашнего майонеза из перепелиных яиц

лук-чавес для оформления

Для домашнего майонеза:

20 перепелиных яиц

30 г горчицы

2 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

200 г растительного масла без запаха

50 г оливкового масла extra virgin

1/2 апельсина, только сок

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

Запечь в фольге картофель и морковку – 40 минут и 1 час соответственно. Нарезать все ингредиенты мелким кубиком, мелко порубить укроп, нарезать лук-чавес. Всё, кроме икры, перемешать, заправить майонезом. Заранее приготовить большие тарелки. Двумя ложками сформировать что-то вроде суши из оливье и украсить икрой тобико. Посыпать луком-чавесом. Майонез из перепелиных яиц: Заранее поставить масло в холодильник – холодное масло лучше взбивается. Взять две миски, отделить желтки от белков. Желтки растереть с горчицей, солью и сахаром. Энергично взбивать, а в это время тонкой струйкой вливать охлаждённые оливковое и растительное масло. В конце добавить апельсиновый сок. Чеснок натереть на тёрке, воспользоваться чеснокодавилкой или измельчить ножом, добавить в майонез. Все хорошо перемешать.

Оливье с раковыми шейками и красной икрой

Ингредиенты:

1 морковь

2 небольшие картофелины

12 стручков молодого горошка

8-10 раковых шеек или 10-12 креветок размера 16/20

12 перепелиных яиц

1 ст.л. красной икры

2 небольших огурца

4 ст.л. домашнего майонеза из перепелиных яиц

Для домашнего майонеза:

20 перепелиных яиц

30 г горчицы

2 ч.л. сахара

1/2 ч.л. соли

200 г растительного масла без запаха

50 г оливкового масла extra virgin

1/2 апельсина, только сок

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

Запечь в фольге картофель и морковку – 40 минут и 1 час соответственно. Сварить перепелиные яйца. Как только вода закипит, вытаскивать – они уже готовы. Из-за размера им надо совсем мало времени. Рассол от раковых шеек слить. Почистить и обжарить не больше минуты на небольшом количестве растительного масла. Тем временем, стручки гороха мелко нарубить, овощи нарезать кубиком.

Раковые шейки порезать и перемешать со всем остальным, кроме икры. Её лучше положить сверху – так эффектнее. Майонез из перепелиных яиц: Заранее поставить масло в холодильник – холодное масло лучше взбивается. Взять две миски, отделить желтки от белков. Желтки растереть с горчицей, солью и сахаром. Энергично взбивать, а в это время тонкой струйкой вливать охлаждённые оливковое и растительное масло. В конце добавить апельсиновый сок. Чеснок натереть на тёрке, воспользоваться чеснокодавилкой или измельчить ножом, добавить в майонез. Все хорошо перемешать.

Ольга Сюткина — историк и кулинар, телеведущая, специалист по истории русской гастрономии: В Новый год мы хотим какие-то свои, традиционные блюда на столе»

Оливье, Столичный, Московский, селедка под шубой, Мимоза, пирожки, капуста, шпроты, колбаса, селедка, сыр, куры, утки, индейки, майонез, зеленый горошек, моченые яблоки, грибы, Полет, Наполеон, Прага, торт Мишка, мандарины, пастила, орехи, мишка на Севере, косолапый, Красная шапочка, Ну-ка отними,… Не отнять! Память. Праздник!

Оливье почти по Оливье

Это совсем другой оливье. В нем нет привычного нам советского вкуса с отварной говядиной или даже курицей, а уж с докторской колбасой и подавно.

Достоверного описания от самого Люсьена Оливье именно того салата, который он подавал в московском ресторане «Эрмитаж» в начале 1860-х годов, к сожалению, до нас не дошло. Да и вряд ли этот салат в то время мог быть на домашнем столе, так как это было исключительно ресторанное блюдо и подача.

А вот более поздний рецепт из книги Пелагеи Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарного искусства» (1899) вполне под силу приготовить и подать на свой «новогодний русский стол».

По рецепту Пелагеи Ивановны: рябчики — 3 шт., картофель — 5 шт., огурцы — 5 шт. салат — 2 кочешка, раковые шейки — 15 шт., ланспик — 1 стакан, оливки и корнишоны — 100 г, провансаль — 1/2 бутылки, трюфели — 3 шт.

Разберем продукты и поймем, что мы можем сделать сегодня.

Рябчики — в примечании к приготовлению салата указано, что «Точно таким же способом можно приготовить салат из оставшегося жаркого: говядины, телятины, тетерки, курицы и пр., а также из всякой не костлявой рыбы». Возьмем курицу.

Огурцы по описанию свежие.

По рекомендации к рецепту к соусу Провансаль для остроты добавить соя-кабуль и жирных сливок. Сейчас соя-кабуль вполне можно заменить вустерским соусом, а сливки — на ваше усмотрение.

Ланспик — прозрачный застывший бульон, используемый для приготовления заливного. Наверняка будете делать на НГ студень — это тоже по-нашему, по-русски. Отлейте немного бульона в отдельную посуду. Он застынет и ланспик готов.

Провансаль — 1/2 бутылки. Провансаль — майонез. Мера объема «бутылка» — 600 мл. Половина — 300 мл.

Но все же 300 г майонеза несколько тяжелее. Поэтому майонез — на свой вкус.

Отсутствие трюфелей никто не заметит.

Ингредиенты:

1 целая куриная грудка без кожи

500 г картофеля

400 г свежих огурцов

1 кочан свежего салата

15 шт. раковых шеек

200 г ланспика

50 г оливок без косточек

50 г корнишонов

350-300 г майонеза

1/3 ч. ложки вустерского соуса (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сварить куриную грудку. Для того, чтобы куриная грудка была сочной, в кастрюле вскипятить подсоленную воду, опустить половинки грудки в кипящую воду, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить остывать.

2. Сварить картофель «в мундире». Остудить.

3. Остывшую куриную грудку нарезать некрупными брусочками.

4. Картофель нарезать некрупными кубиками.

5. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими кружками.

6. Раков сварить. Взять шейки и очистить.

7. В майонез добавить вустерский соус и перемешать.

8. На дно салатницы уложить листья салата и часть нарезанной куриной грудки. Затем часть нарезанных картофеля, огурцов, оливок, корнишонов и раковых шеек. Залить половиной майонеза.

9. Сверху положить ряд нарезанной куриной грудки и все остальные ингредиенты в том же порядке. Оставить немного раковых шеек для украшения. Весь салат залить майонезом.

10. Ланспик нарезать на мелкие кубики и уложить на салат. Украсить салат раковыми шейками, очищенными раковыми клешнями, листьями салата.

Салат остудить.

Салат Оливье с куриными клецками

Изюминка этого салата в том, что вместо колбасы, отварной говядины или курицы делаются совершенно потрясающие, нежнейшие куриные клецки — кнели

Ингредиенты:

200 г куриной грудки без кожи

1 ст. ложки муки

1/2 стакана сливок 10% жирности

200-300 г картофеля

300 г соленых огурцов

4 яйца+1 сырой белок для кнелей

150 г моркови

150 г зеленого горошка

150-200 майонеза

Соль, перец по вкусу, щепотка сахара

Способ приготовления:

1.Поставить отвариваться картофель, морковь и яйца.

2. Куриную грудку нарезать кусочками 2х2 см и дважды пропустить через мясорубку.

3.В сливки всыпать муку и размешать венчиком или вилкой, чтобы не было комочков.

4.В куриный фарш влить сливки, постоянно взбивая. Посолить по вкусу.

5. Слегка взбить белок и добавить в фарш. Вилкой взбить фарш до пышности.

6.В небольшой кастрюле вскипятить воду. Воду подсолить. На кончик чайной ложки брать фарш и опускать в кипяток. Клецки сильно увеличиваются в размере.

7. По мере готовности клецки доставать шумовкой. Полностью остудить.

8. Готовые картофель, морковь и яйца остудить и очистить.

9.Картофель, морковь, огурцы, яйца некрупно нарезать.

10.Смешать картофель, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек и яйца. Заправить майонезом, добавить щепотку сахара, посолить, поперчить по вкусу. Добавить клецки и аккуратно перемешать.