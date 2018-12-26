Бузову предал Лебедев, а Степаненко ушла от Петросяна: самые громкие скандалы шоу-бизнеса в 2018 году

В 2018 году знаменитости выходили замуж, как Ванесса Паради и рожали, как Лера Кудрявцева. Они бороздили моря на яхтах, как Яна Рудковская и нежились на белоснежном песке, как Прохор Шаляпин. Выпускали новые клипы, как Светлана Лобода и создавали грандиозные шоу, как Ани Лорак.

Но для некоторых год Собаки стал разрушительным. Разводы, оскорбления и угрозы — без этого тоже не обошлось. Портал Teleprogramma.pro вспомнил самые громкие скандалы 2018 года.

Развод Сергея Шнурова и Матильды

25 мая супруги заявили о желании расторгнуть отношения. Поклонники и журналисты долго пытались разобраться, что же произошло. Версия одна — измена. Правда, кто кому изменил — до сих пор неизвестно. С одной стороны, в неверности обвинили лидера группировки «Ленинград», с другой — якобы именно Шнуров «застукал» Матильду в постели с другим.

Стоит отдать должное бывшим супругам, они не стали обливать друг друга грязью — музыкант пустился во все тяжкие, а Матильда улетела в США. 15 августа развод был официально оформлен.

Федор Смолов и скандалы, которые его сопровождали все лето

Все началось с чемпионата мира по футболу, когда во время игры сборной России с хорватами, 7 июля, Смолов не сумел реализовать пенальти. Болельщики возложили на него ответственность за поражение в историческом матче. Расстроенный Федор и сам понимал свою вину, после финального свистка он несколько часов сидел на поле неподвижно.

Правда, Федор быстро оправился и улетел во Францию, где 14 июля его едва не избили. Смолов сорил деньгами на Лазурном берегу в Сен-Тропе, что стало причиной недовольства со стороны российских футбольных болельщиков, которые решили наказать его за пенальти мимо ворот.

А 1 августа Федор вновь оскандалился: его автомобиль BMW, стоимостью 9 миллионов рублей, попал в аварию в Краснодаре. От дорогостоящей машины мало, что осталось. К счастью, сам футболист не пострадал.

Земфира прошлась по внешности и таланту начинающих певиц

19 июля Земфира во время общения с поклонниками в социальной сети высказала свое отношение к начинающим певицам Монеточке и Гречке. По ее мнению, артистки не соответствуют стандартам: Гречка якобы некрасивая, а у Монеточки нет голоса. Есть версия, что именно из-за этого исполнительница хита «Каждый раз» отказалась выступать на фестивале «Нашествие».

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись

О раздоре в семье юмористов стало известно 4 августа, когда в Сети всплыла информация, что Елена Степаненко подала на развод. Она заявила свои права на 80% совместно нажитого имущества. Причиной такого решения стали слухи о новой любви Евгения Петросяна. Якобы 73-летний юморист изменяет жене с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которая как две капли воды похожа на Степаненко в молодости. 16 ноября Хамовнический суд Москвы поставил точку, расторгнув брак юмористов. А вот тяжбы по поводу раздела имущества так легко не закончатся.

Сами Насери избили в Москве

Легендарного «таксиста» 5 августа избили в столичном караоке-клубе Voice. Насери не поделил микрофон с отдыхающими из Белоруссии туристами, за что получил по голове. Травма оказалось очень серьезной: Сами была проведена сложная операция в институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Лайма Вайкуле отказалась петь в Крыму

В августе 2018 года Лайма давала концерт в Одессе. Во время общения с журналистами ей задали вопрос о выступлениях в Крыму: когда мол певица споет для жителей полуострова. Ответ исполнительницы шокировал поклонников и коллег по цеху. Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, так как европейским артистам запрещено давать концерты на полуострове.

Звездный муж изменил певице Рите Дакоте

Миллионы поклонников следили за страницей Риты Дакоты в Instagram: красавица жена, сильный и заботливый муж Влад Соколовский и чудесная дочь Миа. Но образ оказался фальшивым… Летом Рита узнала, что на протяжении всей совместной жизни, супруг ей изменял. 11 августа она сообщила поклонникам, что уходит от Соколовского, а в сентябре пара оформила официальный развод. За всеми подробностями процесса внимательно следили подписчики супругов в Instagram.

Роман Прохора Шаляпина и бывшей жены Джигарханяна

26 августа Шаляпин опубликовал в Instagram фотографии из плавательного комплекса, которые натолкнули подписчиков на мысли о его связи с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. А через неделю они уже вместе летали на самолете, выходили в свет и не скрывали свои чувства. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Шаляпин признался, что видит Виталину матерью своего ребенка.

Филипп Киркоров и Николай Басков извинились за «Ибицу»

7 сентября состоялась премьера клипа «Ибица», создателем которого стал КВНщик и телеведущий Александр Гудков. Общественность, мягко говоря, восприняла видео неоднозначно. В интернете поклонники требовали лишить Филиппа Киркорова и Николая Баскова званий народных артистов за «похабщину». Ситуация была критической, поэтому звездам пришлось извиняться перед поклонниками.

Хабиб Нурмагомедов пригрозил Криду и Тимати

9 сентября в Махачкале должен был пройти концерт певца Егора Крида, но далеко не всем дагестанцам понравилась эта информация. Местные жители высказались против. Их поддержал боец без правил Хабиб Нурмагомедов.

После его вмешательства в адрес Крида последовали откровенные угрозы: ему даже пригрозили убийством… Егор отменил концерт, а на его защиту встал Тимати. Но Хабиб нашел пару нелестных слов и для звезды репа.

Ани Лорак подала на развод

6 октября стало известно о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Официально, она никак не комментировала причины расставания, однако поклонникам гадать не пришлось. Еще в августе в прессе всплыла информация о возможной измене.

Пока Ани выступала на фестивале «Жара» в Баку, ее муж проводил время с тусовщицей Яной Беляевой в ночном клубе Киева. Фотографии совместного отдыха попали в интернет. На них видно, что Мурат проявляет к девушке отнюдь не дружеские чувства: он держал ее за руку и обнимал.

Александр Кокорин и Павел Мамаев — главные антигерои 2018 года

7 октября футболисты на поезде отправились из Санкт-Петербурга в Москву: в столице они намеревались отметить 10-летний юбилей дружбы. Уже в дороге Кокорин и Мамаев вышли из-под контроля — пассажиры жаловались на то, что оба были пьяны и вели себя «неподобающе».

В Москве спортсмены поехали в стриптиз-клуб, по дороге откуда встретили первого потерпевшего: водителя, который дожидался у гостиницы «Пекин» телеведущую Ольгу Ушакову. Футболисты парой ударов отправили мужчину в больницу.

Спустя два часа, в кафе «Кофемания» Александр и Павел избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака.

Сейчас оба спортсмена являются фигурантами уголовного дела. Им предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ «Хулиганство», «Причинение легкого вреда здоровью» и «Побои». Им грозит до семи лет лишения свободы…

Жених Денис Лебедев предал Ольгу Бузову

Ольга стала героиней шоу «Замуж за Бузову», чтобы найти жениха. На телепроекте ее сердце покорил Денис Лебедев — привлекательный, статный предприниматель. Не успели поклонники порадоваться за пару, как выяснилось, что Денис предал телеведущую.

Якобы мужчина рассматривал Бузову, как капитал, а не как девушку. В октябре скриншоты переписки, подтверждающие дурные намерения жениха попали в сеть. Узнав об этом, Ольга порвала с ухажером, в очередной раз разочаровавшись в сильном поле.

София Ротару отказалась выступать в России

Поклонники не увидели «хуторянку» на премиях «Песня года» и «Золотой граммофон», кроме того, в декабре Ротару отметила тур по России. Причины такого решения — политические: София является гражданкой Украины, а отношения между нашими странами сейчас не простые. Поэтому Ротару решила попросту в нашу страну не приезжать.