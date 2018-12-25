Новый год-2019 8 смешных снимков, где коты и собаки облюбовали новогодние елки
Новый год-2019

8 смешных снимков, где коты и собаки облюбовали новогодние елки

Анастасия Морылева

Иногда братья наши меньшие становятся главным подарком на лесных красавицах

Люди, у которых есть домашние животные, не всегда решаются устанавливать главный символ Нового года дома. Ведь братья наши меньшие елку воспринимают, как аттракцион. Они перевоплощаются в елочные украшения, устраиваются на пушистых ветках на ночлег или пробуют гирлянды на вкус. Портал Teleprogramma.pro собрал смешные фотографии проказников, которые точно поднимут вам настроение!

Елка действует на котов почти, как валерьянка. Даже не украшенная лесная красавица производит самый настоящий фурор. Доказательством тому служит это фото: не успел хозяин занести ель домой, как котэ ее облюбовал.

Вы, наверняка, знаете, что котики — существа благородные и самовлюбленные. Именно поэтому они считают себя достойными конкурировать по красоте с новогодними украшениями.

Этот озорник вообще забрался на макушку дерева. Звезда! О чем еще можно говорить?

А еще новогодняя красавица — шикарное место, чтобы поиграть в прятки. Никакой домик не нужен, когда добрый хозяин установил в квартире пушистую елку с раскидистыми ветвями.

Ну, и завершит нашу мини-экскурсию в мир котиков и елок, котэ-охотник. Только охотится он не на мышей, а на новогодние украшения. Только бы дерево устояло!

Собаки не отстают от котов. Они, конечно, не сильны в акробатических номерах, но от того не менее смешные. Эта овчарка возомнила себя супермоделью. Берегитесь Ирина Шейк и Наталья Водянова: новая звезда наступает на пятки.

А этот песик воспринимает елку, как укрытие. Если вас кто-то напугал, то новогоднее дерево — лучшее место, чтобы почувствовать себя, как за каменной стеной.

Когда время фотографий и пряток подходят к концу, просыпается мафия…

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8 смешных снимков, где коты и собаки облюбовали новогодние елки
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