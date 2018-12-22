Новогоднее меню «как в ресторане» от ведущего кулинарного шоу «Идеальный ужин»
Человек, знающий толк в прекрасном, на телеканал «ЧЕ!», Григорий Ляховецкий, поставил перед собой сложную задачу: накормить 4-5 человек вкусно, как в ресторане, и недорого, как у бабушки на ужине. Вот что получилось…
Утка «После 12»
Что нужно:
Утка – 1 шт.
Просекко полусладкое – 1 бут.
Айва – 2 шт.
Корица – 1 гр.
Изюм – 100 гр.
Миндаль – 50 гр.
Соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Утку разделить на порции и обжарить без масла в раскаленной гусятнице, залить вином, выложить порезанную дольками айву и изюм, корицу, соль и перец. Тушить 60 минут.
Салат «Унесенные елкой»
Что нужно:
Помидоры черри — 100 г
Руккола – 1 уп.
Мандарины — 3 шт.
Перец чили — 1 шт.
Мини моцарелла — 150 г
Кумкват — 50 г
Сахар коричневый – 2 ст. л.
Гвоздика — 1 шт.
Тимьян – 1 веточка
Масло растительное – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Мандарины почистить, убрать косточки и пробить в блендере. В кастрюльке довести до кипения, добавить мелко нарезанный перец чили без семян и гвоздику и сразу остудить. Помидоры обжарить на сковороде целиком с сахаром и веточкой тимьяна. Все ингредиенты смешать и полить маслом и соусом из мандаринов.
Салат «Бес калорийный»
Что нужно:
Сельдерей — 150 г
Яблоки — 3 шт.
Кешью — 150 г
Горчица — 1 ст. л.
Тофу — 100 г
Оливковое масло – по вкусу
Порошок карри — 5 г
Изюм- 50 г
Соль, перец — по вкусу
Как готовить:
Кешью залить водой на два часа, после этого пробить в блендере с маслом, горчицей, солью и перцем. Все ингредиенты нарезать кубиками и смешать с соусом. Посыпать изюмом.
Имбирный пирог «Вечер 1-го или…»
Что нужно:
Мука цельнозерновая — 300 г
Яйцо — 2 шт.
Масло растительное — 100 мл
Мёд — 100 г
Сахар коричневый – 50 г
Сода — 1 ч. л.
Апельсиновый сок — 50 мл
Имбирь тёртый — 1 ст. л.
Гарам масала — 3 г
Изюм и курага — 100 г
Как готовить:
Мед нагреть с маслом и сахаром в водяной бане до полного растворения. Смешать с сухими ингредиентами и потом ввести яйцо и замешать. Погасить соду соком. Добавить сухофрукты и замешать. Поместить в форму и выпекать 30-40 минут при 180 градусах.