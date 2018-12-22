Новогоднее меню «как в ресторане» от ведущего кулинарного шоу «Идеальный ужин»

Утка «После 12»

Что нужно:

Утка – 1 шт.

Просекко полусладкое – 1 бут.

Айва – 2 шт.

Корица – 1 гр.

Изюм – 100 гр.

Миндаль – 50 гр.

Соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Утку разделить на порции и обжарить без масла в раскаленной гусятнице, залить вином, выложить порезанную дольками айву и изюм, корицу, соль и перец. Тушить 60 минут.

Салат «Унесенные елкой»

Что нужно:

Помидоры черри — 100 г

Руккола – 1 уп.

Мандарины — 3 шт.

Перец чили — 1 шт.

Мини моцарелла — 150 г

Кумкват — 50 г

Сахар коричневый – 2 ст. л.

Гвоздика — 1 шт.

Тимьян – 1 веточка

Масло растительное – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Мандарины почистить, убрать косточки и пробить в блендере. В кастрюльке довести до кипения, добавить мелко нарезанный перец чили без семян и гвоздику и сразу остудить. Помидоры обжарить на сковороде целиком с сахаром и веточкой тимьяна. Все ингредиенты смешать и полить маслом и соусом из мандаринов.

Салат «Бес калорийный»

Что нужно:

Сельдерей — 150 г

Яблоки — 3 шт.

Кешью — 150 г

Горчица — 1 ст. л.

Тофу — 100 г

Оливковое масло – по вкусу

Порошок карри — 5 г

Изюм- 50 г

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Кешью залить водой на два часа, после этого пробить в блендере с маслом, горчицей, солью и перцем. Все ингредиенты нарезать кубиками и смешать с соусом. Посыпать изюмом.

Имбирный пирог «Вечер 1-го или…»

Что нужно:

Мука цельнозерновая — 300 г

Яйцо — 2 шт.

Масло растительное — 100 мл

Мёд — 100 г

Сахар коричневый – 50 г

Сода — 1 ч. л.

Апельсиновый сок — 50 мл

Имбирь тёртый — 1 ст. л.

Гарам масала — 3 г

Изюм и курага — 100 г

Как готовить:

Мед нагреть с маслом и сахаром в водяной бане до полного растворения. Смешать с сухими ингредиентами и потом ввести яйцо и замешать. Погасить соду соком. Добавить сухофрукты и замешать. Поместить в форму и выпекать 30-40 минут при 180 градусах.