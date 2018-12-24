Дерево в горшке и бант вместо звезды: знаменитости показали, как украсили новогодние елки

Вы уже нарядили елку? Сейчас это самый популярный вопрос. Портал Teleprogramma.pro через окно Instagram заглянул в дома знаменитостей и выяснил, кто из звезд подготовился к встрече Нового года. Ну, а вы можете оценить декор новогодних красавиц и решить, чья елка лучше.

Ксения Бородина

Ведущая телешоу «Дом-2» призналась, что в этом году воспользовалась услугами профессионала. Декоратор украсил не только елку, но и дом знаменитости. По словам Бородиной, обычно она сама наряжает новогоднюю красавицу, но подготовка к празднику в 2019 году стала исключением из-за загруженности.

Анфиса Чехова

Телеведущая призналась, что в этом году ей пришлось перебороть свою лень, чтобы нарядить елку. Не хотелось и все тут! Но ничто так не мотивирует, как комментарии поклонников, поэтому Чехова взяла себя в руки. Анфисе помогал сын Соломон. Вместе они нарядили елку «во что бог послал». Получилось очень даже ничего.

Виктория Дайнеко

Певица украшала елку с дочкой Лидией. Дайнеко выбрала дерево в горшке, который закрыла упаковочной бумагой. На верхушку она повесила большой белый бант вместо традиционной пятиконечной звезды. Складывается впечатление, что елка — это подарок. Безусловно, выглядит очень оригинально.

Сергей Лазарев

Лазарев признался, что украсить елку было новогодней мечтой его сына Никиты. Пока Сергей был в туре, мальчик терпеливо ждал. В итоге любящий отец решил устроить ребенку настоящий праздник и нанял декоратора. В результате получилась зеленая красавица в красных игрушках и золотых огоньках.

Полина Гагарина

Полина тоже наняла профессионала, который создал сказочную атмосферу в ее гостиной. Декоратор нарядил елку в белые и золотистые игрушки, а для создания контрастности использовал гирлянду с голубыми огоньками. Упакованные подарки, стилизованные венки и свечи завершили интерьер и сделали его гармоничным.

Анастасия Волочкова

Балерина установила огромную елку на площадке своего дома между первым и вторым этажами — местом, которое является любимой фотолокацией Волочковой. Опять мы видим красный и золотой цвета. Правда, Настя не сдерживала себя в выборе фактур: рифленые, усыпанные блестками… В общем игрушки на любой вкус.

Яна Рудковская

Продюсер, как и многие ее коллеги, наняла декоратора. Пушистую зеленую красавицу профессионал усыпала сотней игрушек: золотистые, серебристые, белые, кремовые и даже зеленые. Настоящее буйство красок! А вот формы лаконичные — множество шаров разбавляет несколько ангелочков.

Ирина Дубцова

А певица Ирина Дубцова не сдерживала себя ни в чем. Ее елка украшена игрушками разных цветов и форм, а дождик сразу создает атмосферу праздника. Популярная исполнительница не забыла и про собак, нарядив домашних питомцев в стиле Санта Клауса.