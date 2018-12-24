Популярные новогодние шоу на ТВ: от «Голубого огонька» — до автобуса в центре Москвы

«Голубой огонек»

Первым, еще на советских телевизорах, в 1962 году появился «Голубой огонек». Стартовала эта программа как еженедельная, потом стала выходить только по праздничным дням, ну а с 1964 года ассоциируется у всех исключительно с новогодней ночью. Именно «Голубой огонек» задал тон всем последующим передачам, сформировав привычную для телезрителей картинку: эстрадные исполнители и почетные гости сидят за столами, пьют шампанское, по залу летает серпантин, все поют и радуются. Пока еще искренне. Атмосферу «Голубого огонька» 60-х можно почувствовать, например, по новогоднему поздравлению граждан СССР от одного из почетных гостей передачи — Юрия Гагарина:

Прошла почти четверть века… И во времена перестройки, с 1986 года, новогодние концерты перестали называться «Голубыми огоньками», а в 1987 съемки и вовсе проходили не в Останкино, а разных концах Москвы — например, в ресторане на Арбате и Коломенском. Традицию возродили в 1998 году: в год 35-летия передачи на экраны вышел «Голубой огонек на Шаболовке». Любопытно, что снимается он на «Мосфильме», а об улице Шаболовке напоминает лишь Шуховская башня на заставке.

В более или менее неизменном формате передача выходит на экраны до сих пор. Чаще всего из года в год в новогоднюю ночь россияне видят одни и те же лица, хотя в Сети активно обсуждают необходимость избавить новогодние передачи, например, от Аллы Пугачевой. Тем не менее, даже без нее зрителей все равно будут ожидать только те лица, которые больше всего «примелькались» за год, и только те песни, которые вся страна уже выучила наизусть.

«Старые песни о главном»

Следующим по хронологии шоу стал музыкальный фильм «Старые песни о главном» — его зрители, уже российские, впервые увидели 31 декабря 1995 года. Всего таких фильмов вышло 4, последний был показан в ночь наступления нового тысячелетия. Формат фильма дает куда больше простора для творчества: артисты эстрады не «привязаны» к столикам, сцене, шампанскому и поздравлениям на всю страну — теперь у них есть сюжет и роли.

Так, сюжет первого фильма разворачивался в СССР, в колхозе, где София Ротару исполняла роль бригадира ударницы труда. Леонид Агутин был шофером грузовика, Олег Газманов — трактористом, а Наташа Королёва — дочерью председателя колхоза. Звезды российской эстрады показывали на экране один день из жизни советского села 50-х годов, исполняя известные песни тех лет.

Сюжет второй части более праздничный — дело происходит в городе, готовящемся к встрече Нового года, в том числе и на съемках «Голубого огонька». На дворе 70-е, звучат в основном песни из кинофильмов: так, Наташа Королёва исполняет хит «Помоги мне» из кинофильма «Бриллиантовая рука», а Олег Газманов — «Марш монтажников-высотников» из кинофильма «Высота».

Третья часть музыкального фильма «Старые песни о главном» являлась своеобразным продолжением фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а четвертая и последняя — настоящим путешествием во времени. По сюжету все герои находились в волшебном отеле, где за дверью каждого номера находится год, в котором впервые была исполнена та или иная песня. Две эти части примечательны тем, что в них, наряду с отечественными хитами, звучат и песни на иностранных языках: Олег Газманов и Лолита исполняют песню «Felicita», а Лариса Долина — хит Уитни Хьюстон «I Will Always Love You».

«Новогодняя ночь на Первом канале»

Логическим продолжением традиции показывать целый новогодний фильм, а не просто концерт с участием звезд эстрады, стала программа «Новогодняя ночь на Первом канале». В стиле «Старых песен о главном» были выдержаны новогодние мюзиклы «Первый Скорый» и «Первый дома», которые выходили на экраны 31 декабря 2005 и 2006 года соответственно. Впоследствии несколько лет зрителям в Новогоднюю ночь показывали «сборную солянку» из нескольких популярных программ «Первого канала» — «Две звезды», «Большая разница», «Голос», «Точь-в-точь», «Что? Где? Когда?», «Прожекторперисхилтон» и так далее.

Накануне наступления 2018 года передача «Новогодняя ночь на Первом канале» вышла на новый уровень: теперь съемки проходили не в студии, а в самых разных локациях Москвы. Звезды эстрады выступали в парках «Музеон» и «Зарядье», на площади перед Большим театром и на Манежной площади. По всей Москве ездил украшенный гирляндами автобус, пассажирами которого были Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Алла Михеева — они спешили от одной достопримечательности к другой, чтобы «успеть» на выступление артистов.