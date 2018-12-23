Новый год-2019 Меньше цвета и фактур: как в этом году нарядить елку по трендам сезона
Новый год-2019

Меньше цвета и фактур: как в этом году нарядить елку по трендам сезона

Анастасия Морылева

Конец декабря - самое время, чтобы установить и украсить главный символ Нового года. Но как это сделать модно?

Украшение новогодней елки — еще один пункт обязательной предпраздничной программы. И если некоторые наряжают главный символ Нового года в то, что есть, то другие каждый год обновляют «гардероб» лесной (или искусственной) красавицы.

О том, как модно нарядить елку для встречи 2019 года, порталу Teleprogramma.pro рассказала дизайнер-декоратор Елена Русланова.

Правило №1: украшай, как душе угодно

По словам эксперта, сейчас нет жестких ограничений. Каждый имеет право почувствовать себя дизайнером интерьера и создать неповторимый вид елки.

«Сейчас нет моды как таковой на определенный декор елки. То есть совсем необязательно покупать игрушки, которые по цвету подходят символу наступающего года. Главное правило, чтобы результат нравился именно вам. Что касается модных цветов, то в этом сезоне на пике популярности цвет припыленная роза — это серо-розовый оттенок. Можно использовать его, а также серый и розовый цвета по отдельности», — прокомментировала Елена Русланова.

Правило №2: советская тематика

Если в вашей кладовке пылятся старые советские игрушки, то из них тоже возможно соорудить интересный декор. Ведь мы выросли в эту эпоху и почему бы не перенестись на мгновение в детство? Смешивать советские елочные украшения с современными шарами — не очень красиво. Но если декорировать елку в одном стиле, то получится модно.

«При украшении елки в такой тематике можно использовать дождик, мишуру и прочие атрибуты», — уточнила дизайнер-декоратор.

Правило №3: меньше цвета и фактур

Правило: чем меньше, тем лучше — работает везде, даже в декорировании новогодней елки. Эксперт советует использовать «золотое правило», если вы сомневаетесь в безупречности собственного вкуса.

«Используйте не более трех цветов. То есть подбирайте шары разных разных размеров, но в цветовой гамме, которая ограничена тремя оттенками. Как вариант — белый, черный и золотой. Также ограничьте свою фантазию тремя фактурами: елка и без того фактурное дерево, поэтому изобилие шипов, меха и перьев может быть лишним», — подытожила эксперт портала Teleprogramma.pro.

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Тэги:
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Жестких требований в декоре новогодней елки нет. Фото: instagram.com instagram.com/dommoey.mechti
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