Давай закусим, товарищ, по одной: 3 необычных закуски на новогоднем столе
Гурманы знают: правильные закуски градус не крадут, а создают атмосферу праздника. И к тому же не позволяют в новогоднюю ночь напиться как свинья
Перепелки на шпажках
НАДО:
- 6-8 перепелочек
- 3 — 4 зубчика чеснока
- 3 — 4 ст. ложки оливкового масла
- 1 ст. ложка меда
- 1 ст. ложка дижонской горчицы
- черный молотый перец
- сок 1 лимона
- соль
- деревянные шпажки.
ГОТОВИМ:
- Шпажки кладем в воду и оставляем там минимум на полчаса, иначе они во время готовки начнут гореть.
- Каждую перепелочку сначала натираем солью, затем крест-накрест прокалываем шпажками.
- Готовим маринад: смешиваем масло, лимонный сок, горчицу и черный перец. Половиной этого маринада поливаем подготовленных перепелок и запекаем в разогретой до 180 °С духовке.
- Через 8-10 минут, когда спинки птичек начнут подрумяниваться, переворачиваем их на другую сторону и поливаем оставшимся маринадом. Доводим до готовности еще около 10 минут. Подаем со свежей зеленью.
«Острый язычок»
НАДО:
- 2-3 свиных языка (или 0,5 кг говяжьего)
- 4-5 зубчиков чеснока
- щепотка острого жгучего перца
- щепотка черного молотого перца
- 2-3 ст. ложки рисового уксуса
- 1-2 ст. ложки оливкового масла
- свежая зелень
- 1 луковица
- корень петрушки
- 2-3 лавровых листа
- 1 ст. ложка соли
- 1 ст. ложка сахарного песка
ГОТОВИМ:
- Сначала языки заливаем холодной водой, добавляем корень петрушки, очищенную луковицу, соль, сахар и варим до мягкости. Минут за 5 до окончания варки добавляем лавровый лист. Готовые языки горячими перекладываем в холодную воду и легко снимаем с них кожицу.
- Оливковое масло соединяем с уксусом, добавляем перец, мелко нарубленный чеснок и такую же мелко нарубленную зелень. Все тщательно перемешиваем.
- Язык нарезаем на ломтики и заливаем пряным маринадом. Прикрываем крышкой и часа на 2 — 3 убираем в холодильник мариноваться. Подаем в качестве закуски к крепким напиткам.
Пирожки «на один укус»
НАДО:
- 1 упаковка тонкого лаваша
- 300 г квашеной капусты
- 200 г мясного фарша
- 1 луковица
- черный молотый перец
- 1 сырое яйцо
- масло для жарки
ГОТОВИМ:
- Капусту промываем, тщательно отжимаем и поджариваем на растительном масле. По вкусу добавляем черный молотый перец.
- Фарш пережариваем с луком и солим.
- Соединяем капусту с мясом и даем слегка остыть.
- Лаваш разрезаем на 4 части. В каждую заворачиваем начинку, формируя пирожки в форме рулетов или конвертиков.
- Яйцо взбиваем вилочкой и обмакиваем в него пирожки. Сразу же выкладываем их в сковороду с кипящим маслом и обжариваем со всех сторон до аппетитного румяного цвета.
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Фото: фотобанк Лори Давай закусим, товарищ, по одной: 3 необычных закуски на новогоднем столе