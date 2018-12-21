Давай закусим, товарищ, по одной: 3 необычных закуски на новогоднем столе

Перепелки на шпажках

НАДО:

6-8 перепелочек

3 — 4 зубчика чеснока

3 — 4 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка меда

1 ст. ложка дижонской горчицы

черный молотый перец

сок 1 лимона

соль

деревянные шпажки.

ГОТОВИМ:

Шпажки кладем в воду и оставляем там минимум на полчаса, иначе они во время готовки начнут гореть. Каждую перепелочку сначала натираем солью, затем крест-накрест прокалываем шпажками. Готовим маринад: смешиваем масло, лимонный сок, горчицу и черный перец. Половиной этого маринада поливаем подготовленных перепелок и запекаем в разогретой до 180 °С духовке. Через 8-10 минут, когда спинки птичек начнут подрумяниваться, переворачиваем их на другую сторону и поливаем оставшимся маринадом. Доводим до готовности еще около 10 минут. Подаем со свежей зеленью.

«Острый язычок»

За дичью сейчас ходить в леса необязательно. Перепелки, правда, домашние, продаются в любом супермаркете или на рынке. И они весьма неплохо сочетаются с красным вином.

НАДО:

2-3 свиных языка (или 0,5 кг говяжьего)

4-5 зубчиков чеснока

щепотка острого жгучего перца

щепотка черного молотого перца

2-3 ст. ложки рисового уксуса

1-2 ст. ложки оливкового масла

свежая зелень

1 луковица

корень петрушки

2-3 лавровых листа

1 ст. ложка соли

1 ст. ложка сахарного песка

ГОТОВИМ:

Сначала языки заливаем холодной водой, добавляем корень петрушки, очищенную луковицу, соль, сахар и варим до мягкости. Минут за 5 до окончания варки добавляем лавровый лист. Готовые языки горячими перекладываем в холодную воду и легко снимаем с них кожицу. Оливковое масло соединяем с уксусом, добавляем перец, мелко нарубленный чеснок и такую же мелко нарубленную зелень. Все тщательно перемешиваем. Язык нарезаем на ломтики и заливаем пряным маринадом. Прикрываем крышкой и часа на 2 — 3 убираем в холодильник мариноваться. Подаем в качестве закуски к крепким напиткам.

Пирожки «на один укус»

Чтобы в Новый год не «нахрюкаться», не забывайте почаще закусывать!

НАДО:

1 упаковка тонкого лаваша

300 г квашеной капусты

200 г мясного фарша

1 луковица

черный молотый перец

1 сырое яйцо

масло для жарки

ГОТОВИМ:

Капусту промываем, тщательно отжимаем и поджариваем на растительном масле. По вкусу добавляем черный молотый перец. Фарш пережариваем с луком и солим. Соединяем капусту с мясом и даем слегка остыть. Лаваш разрезаем на 4 части. В каждую заворачиваем начинку, формируя пирожки в форме рулетов или конвертиков. Яйцо взбиваем вилочкой и обмакиваем в него пирожки. Сразу же выкладываем их в сковороду с кипящим маслом и обжариваем со всех сторон до аппетитного румяного цвета.

Ну это же классика жанра: опрокинуть стопочку и вслед за ней отправить в рот миниатюрный пирожок с сытной начинкой. С таким «сопровождением» можно простоять до утра и не свалиться под елочку.