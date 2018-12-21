Новый год-2019 Давай закусим, товарищ, по одной: 3 необычных закуски на новогоднем столе
Новый год-2019

Давай закусим, товарищ, по одной: 3 необычных закуски на новогоднем столе

Ксения Ильина

Гурманы знают: правильные закуски градус не крадут, а создают атмосферу праздника. И к тому же не позволяют в новогоднюю ночь напиться как свинья

Перепелки на шпажках

Фото: фотобанк Лори

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За дичью сейчас ходить в леса необязательно. Перепелки, правда, домашние, продаются в любом супермаркете или на рынке. И они весьма неплохо сочетаются с красным вином.

НАДО:

  • 6-8 перепелочек
  • 3 — 4 зубчика чеснока
  • 3 — 4 ст. ложки оливкового масла
  • 1 ст. ложка меда
  • 1 ст. ложка дижонской горчицы
  • черный молотый перец
  • сок 1 лимона
  • соль
  • деревянные шпажки.

ГОТОВИМ:

  1. Шпажки кладем в воду и оставляем там минимум на полчаса, иначе они во время готовки начнут гореть.
  2. Каждую перепелочку сначала натираем солью, затем крест-накрест прокалываем шпажками.
  3. Готовим маринад: смешиваем масло, лимонный сок, горчицу и черный перец. Половиной этого маринада поливаем подготовленных перепелок и запекаем в разогретой до 180 °С духовке.
  4. Через 8-10 минут, когда спинки птичек начнут подрумяниваться, переворачиваем их на другую сторону и поливаем оставшимся маринадом. Доводим до готовности еще около 10 минут. Подаем со свежей зеленью.

«Острый язычок»

Фото: фотобанк Лори

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Чтобы в Новый год не «нахрюкаться», не забывайте почаще закусывать!

НАДО:

  • 2-3 свиных языка (или 0,5 кг говяжьего)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • щепотка острого жгучего перца
  • щепотка черного молотого перца
  • 2-3 ст. ложки рисового уксуса
  • 1-2 ст. ложки оливкового масла
  • свежая зелень
  • 1 луковица
  • корень петрушки
  • 2-3 лавровых листа
  • 1 ст. ложка соли
  • 1 ст. ложка сахарного песка

ГОТОВИМ:

  1. Сначала языки заливаем холодной водой, добавляем корень петрушки, очищенную луковицу, соль, сахар и варим до мягкости. Минут за 5 до окончания варки добавляем лавровый лист. Готовые языки горячими перекладываем в холодную воду и легко снимаем с них кожицу.
  2. Оливковое масло соединяем с уксусом, добавляем перец, мелко нарубленный чеснок и такую же мелко нарубленную зелень. Все тщательно перемешиваем.
  3. Язык нарезаем на ломтики и заливаем пряным маринадом. Прикрываем крышкой и часа на 2 — 3 убираем в холодильник мариноваться. Подаем в качестве закуски к крепким напиткам.

Пирожки «на один укус»

Фото: фотобанк Лори

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Ну это же классика жанра: опрокинуть стопочку и вслед за ней отправить в рот миниатюрный пирожок с сытной начинкой. С таким «сопровождением» можно простоять до утра и не свалиться под елочку.

НАДО:

  • 1 упаковка тонкого лаваша
  • 300 г квашеной капусты
  • 200 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • черный молотый перец
  • 1 сырое яйцо
  • масло для жарки

ГОТОВИМ:

  1. Капусту промываем, тщательно отжимаем и поджариваем на растительном масле. По вкусу добавляем черный молотый перец.
  2. Фарш пережариваем с луком и солим.
  3. Соединяем капусту с мясом и даем слегка остыть.
  4. Лаваш разрезаем на 4 части. В каждую заворачиваем начинку, формируя пирожки в форме рулетов или конвертиков.
  5. Яйцо взбиваем вилочкой и обмакиваем в него пирожки. Сразу же выкладываем их в сковороду с кипящим маслом и обжариваем со всех сторон до аппетитного румяного цвета.
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Тэги:
кулинарные рецептыНовый год 2019

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