В России начались съемки комедийного сериала «3+3» с Александром Ветровым

Канал СТС вместе с платформой START приготовит сюрприз россиянам. Зрители скоро смогут увидеть новую комедию. Стало известно, что стартовали съемки сериала «3+3». Режиссером проекта выступил Дмитрий Грибанов, который ранее снял картину «Два холма». В сериале главные роли сыграют Владислав Ветров, Алексей Розин, Вадим Соснин, Ольга Хохлова, Елена Николаева и другие известные персоны.

Отмечается, что сюжет разворачивается в городе, который входит в Золотое кольцо. Там проживает семья Клячевых, которая состоит из писателя Антона Павловича, его сына — кузнеца Леонида, внука Прометея, трудящегося спасателем. Так выходит, что в этом же городе живет семья Лариных: таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света, внучка — художница Юля.

В какой-то момент Прометей начинает подозревать, что Юля мошенница. Ему удается раскрыть одну из ее афер. Он сдает ее полиции. Но эта встреча становится судьбоносной для двух семей и надеждой на счастье.

Пока дата премьеры неизвестна.