Профессиональный труп и манекены вместо живых людей: что осталось за кадром телесериала «След»

За работой «Федеральной экспертной службы» вот уже 17 лет следят поклонники детективный сериалов. Эксперты Белая, Рогозин, Тихонов и Холодов, Майский, Котов и многие другие от серии к серии раскрывают самые сложные, странные и запутанные дела.
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И пока сотрудники ФЭС раскрывают новые преступления, Teleprogramma.pro решила заглянуть по ту сторону сериала и поискать любопытные, но неочевидные на первый взгляд вещи о буднях съемочной команды.
Профессиональный труп
Да-да! Такая профессия существует. Например, каскадер Артем Патрикеев не только выполняет сложные трюки, но и исполняет роли мертвецов в разных фильмах. В том числе он играл в сериале «След».
Будни каскадера. Фото: соцсети Артема Патрикеева
По его словам, самое сложное — контролировать собственные рефлексы. Нужно быть не просто неподвижным, а буквально мертвым. Дышать незаметно, не реагировать на звуки и вспышки.
«Довольно часто можно столкнуться с таким мнением, что труп играть просто: лег себе и лежишь. С одной стороны, да. С другой — не так уж редко я слышал от каскадеров, что «бегать, падать — это нормально, но самое сложное — лежать потом трупом», — пишет Артем в своем блоге.
Пятнадцать «Петровичей»
Забавно, но живых людей в «Следе» порой заменяют… манекены. В особенно сложных сценах появляется «Петрович». Кукла снимается там, где людям быть слишком опасно. Более того, «Петровичи» работают в кадре и официально.
К примеру, во время трасологических экспертиз, когда по сюжету нужно определить траекторию полета тела. За все время было использовано более пятнадцати «Петровичей». Про них в сценарии некоторых серий даже включены шутки: «Петрович» «Петровичу» — друг, товарищ и манекен!»
Четвероногие статисты
Во многих сериях «Следа» так или иначе задействованы животные. За все годы съемок в детективе появились больше 100 четвероногих артистов, в том числе: 14 кошек, 38 собак, 8 лошадей, 15 свиней, 14 коров.
Гулять с собакой без приключений в сериале не получается. Фото: соцсети Людмилы Визе
Спин-офф
Мало ли, что число серий «Следа» уже измеряется тысячами! В год десятилетия фильма в свет вышел спин-офф под названием «Акватория». К сожалению, он не был посвящен истории кого-либо из персонажей, но рассказывал о буднях морского филиала «ФЭС». Сериал шел только один сезон. В нем было всего 40 серий.
Самая опасная профессия
Закончим очень важным фактом, о котором нужно знать ради своей же безопасности! Многие люди искренне верят, что «ФЭС» существует. Самое малое — они не верят полицейским и требуют пригласить экспертов особого назначения, чтобы те вели расследование их несчастья.
Но опаснее то, что мошенники часто прикидываются сотрудниками службы и пользуются доверием людей. Например, представляясь сотрудником Федеральной экспертной службы, аферист забирал у подростков мобильники. Еще бывает, что «фэсовцы» вымогают у людей деньги.
P. S.
И на сладкое, «ФЭС» действительно существует. Правда, она не имеет отношения к расследованию. Просто юридическая компания решила сделать себе узнаваемый бренд и пиар. Стоит сказать, что владельцы не вводят людей в заблуждение. На сайте есть дисклеймер, который сообщает о том, что эксперты из сериала — выдумка его создателей.
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