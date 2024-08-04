Профессиональный труп и манекены вместо живых людей: что осталось за кадром телесериала «След»

За работой «Федеральной экспертной службы» вот уже 17 лет следят поклонники детективный сериалов. Эксперты Белая, Рогозин, Тихонов и Холодов, Майский, Котов и многие другие от серии к серии раскрывают самые сложные, странные и запутанные дела.

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И пока сотрудники ФЭС раскрывают новые преступления, Teleprogramma.pro решила заглянуть по ту сторону сериала и поискать любопытные, но неочевидные на первый взгляд вещи о буднях съемочной команды.

Профессиональный труп

Да-да! Такая профессия существует. Например, каскадер Артем Патрикеев не только выполняет сложные трюки, но и исполняет роли мертвецов в разных фильмах. В том числе он играл в сериале «След».