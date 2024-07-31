Вышел первый тизер сериала «Последний богатырь. Наследие» с Хореняком и Яковлевой

Фильм «Последний богатырь» стал одним из самых кассовых в России. Главную роль в сказочной истории исполнил Виктор Хориняк.

Новая глава популярной сказочной франшизы «Последний богатырь» уже на подходе. После невероятного успеха первых двух фильмов, создатели подготовили захватывающий сериал, который обещает еще больше волшебства и увлекательных приключений.

В центре сюжета — Иван, который теперь уже стал взрослым и имеет двух дочерей. Марья, обладающая силой богатырки, и Софья, начинающая колдунья, отправляются в путешествие, полное опасностей и испытаний. Им предстоит столкнуться с колдуном Северином, который предвидит страшное бедствие. Чтобы спасти город и своего отца, Софье придется отправиться в современный город Москву, а Марье предстоит сражаться со злом в волшебном месте.

Съемки проходили в живописных местах России: в Приэльбрусье и Сочи, где съемочная группа посетила Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы, перевал Актопрак, гору Чегет и Комсомольское озеро. Декорации были построены в Химках, а в Москве были сняты самые знаковые места.

В сериале принимают участие многие талантливые актеры, среди которых Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Также зрители увидят Александру Урсуляк, Дмитрия Лысенкова, Юлию Пересильд и других актеров.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью.