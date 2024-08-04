Грядущие премьеры, от которых зрителю однозначно сведет олдскулы

Как ни странно, выдаивать из успешного проекта все соки до последнего - не только российская традиция. Эта зараза пришла к нам с Запада, где хорошо известные всем фильмы растягивают на пять-шесть частей. Почему? Все просто. Статистика показывает, что абсолютно новые проекты публика воспринимает хуже. А хорошо забытое старое, обернутое в яркую упаковку, заходит на ура. В подборке журнала «Телепрограмма» несколько грядущих премьер, от которых зрителю однозначно сведет олдскулы.

«Полицейский из Беверли-Хиллз»

Молодежь знает Эдди Мерфи по выразительным картинкам-мемам, нарезкам стендапа или в лучшем случае озвучке Осла из «Шрэка» 18+ (вдруг кто любит смотреть мультики с субтитрами). А вот взрослая аудитория отлично помнит «Поездку в Америку» 18+, «Чокнутого профессора» 16+ и еще один опус магнум артиста - комедия «Полицейский из Беверли-Хиллз» 16+. Фильм вышел аж в 1984 году и был для нашего зрителя, который доставал кассеты с американскими комедиями в видеосалоне, уморительной новинкой. В криминальной комедии Мерфи сыграл детектива из Детройта Акселя Фоули: пытливого, но наглого беспредельщика. Прошло 40 лет, и Голливуд решил воскресить персонажа. Netflix отвалил $150 млн (13,2 млрд руб.) за четвертую часть картины и выпустил ее 3 июля.

В новом фильме 63-летний Мерфи все так же безрассудно гоняется за бандитами, угоняя вертолет, которым не умеет управлять его герой, и пытается найти заказчиков покушения на дочь Джейн (Тейлор Пейдж), выросшую адвокатом.

Об успехе или сборах картины говорить рано, однако не стоит и сомневаться -

если «Полицейский из Беверли-Хиллз - 4» не провалится, нас ждет и пятая часть детектива.

«Остин Пауэрс»