Грядущие премьеры, от которых зрителю однозначно сведет олдскулы

Как ни странно, выдаивать из успешного проекта все соки до последнего - не только российская традиция. Эта зараза пришла к нам с Запада, где хорошо известные всем фильмы растягивают на пять-шесть частей. Почему? Все просто. Статистика показывает, что абсолютно новые проекты публика воспринимает хуже. А хорошо забытое старое, обернутое в яркую упаковку, заходит на ура. В подборке журнала «Телепрограмма» несколько грядущих премьер, от которых зрителю однозначно сведет олдскулы.
«Полицейский из Беверли-Хиллз»
Молодежь знает Эдди Мерфи по выразительным картинкам-мемам, нарезкам стендапа или в лучшем случае озвучке Осла из «Шрэка» 18+ (вдруг кто любит смотреть мультики с субтитрами). А вот взрослая аудитория отлично помнит «Поездку в Америку» 18+, «Чокнутого профессора» 16+ и еще один опус магнум артиста - комедия «Полицейский из Беверли-Хиллз» 16+. Фильм вышел аж в 1984 году и был для нашего зрителя, который доставал кассеты с американскими комедиями в видеосалоне, уморительной новинкой. В криминальной комедии Мерфи сыграл детектива из Детройта Акселя Фоули: пытливого, но наглого беспредельщика. Прошло 40 лет, и Голливуд решил воскресить персонажа. Netflix отвалил $150 млн (13,2 млрд руб.) за четвертую часть картины и выпустил ее 3 июля.
В новом фильме 63-летний Мерфи все так же безрассудно гоняется за бандитами, угоняя вертолет, которым не умеет управлять его герой, и пытается найти заказчиков покушения на дочь Джейн (Тейлор Пейдж), выросшую адвокатом.
Об успехе или сборах картины говорить рано, однако не стоит и сомневаться -
если «Полицейский из Беверли-Хиллз - 4» не провалится, нас ждет и пятая часть детектива.
«Остин Пауэрс»
Фото: кадр из фильма
Голливудская франшиза «Остин Пауэрс» 18+ - зрелище специфическое, но уже каноническое. Три комедийных фильма про секретного агента Остина Пауэрса, написанных и сыгранных канадским комиком Майклом Майерсом, пародируют шпионские триллеры формата бондианы. Фильмы с Майерсом, выходившие с 1997 по 2002 год, стали мегауспешными. И Голливуд решил вернуться к франшизе.
В режиссерское кресло вернули Джея Роуча, который снимал три оригинальных «Остина Пауэрса». Производством займутся кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema, выпускавшие комедии про псевдошпиона.
Самого Майка Майерса уже расспрашивали по поводу четвертой части комедии, и он не подтвердил и не опроверг работу над фильмом.
«Спасатели Малибу»
Фото: кадр из фильма
Красочный сериал «Спасатели Малибу» 18+ про группу красавцев и красавиц из патруля пляжа округа Лос-Анджелес в Калифорнии стартовал в 1989 году и сразу влюбил в себя аудиторию. Точнее, аудитория влюбилась в главных актеров этого проекта: неземную Памелу Андерсон, Дэвида Хассельхоффа и компанию. Лента растянулась на 11 сезонов и закрылась в 1999 году. В 2017-м голливудские продюсеры решили поспекулировать на успехе темы и выпустили одноименный фильм с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном и Приян-
кой Чопрой Джонас в главных ролях. Фильм заработал 180 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов долларов - зрителя не обманешь: не то.
И вот теперь стало известно, что легендарные «Спасатели Малибу» вернутся с новым сезоном. Сериал выпустит телекомпания Fox.
- Спасательные операции в океане, нетронутые пляжи и культовые красные купальные костюмы возвращаются, - обещают создатели. - Спасатели нового поколения «Спасателей Малибу» сталкиваются со сложными и запутанными личными проблемами в насыщенном яркими событиями перезапуске.
Ребутом займется продюсер - опытная Лара Олсен, выпускавшая продолжение сериала «Беверли-Хиллз 90210» 16+.
«Шрэк»
Фото: кадр из фильма
Еще одним безусловным хитом нулевых был «Шрэк» - добрый мультик про огромного зеленого огра: на лицо ужасного, доброго внутри. Проект вышел в 2001 году и стал настолько популярным и любимым, что студия DreamWorks выпустила еще четыре полнометражные картины про Шрэка, три специальные короткометражки, а также два спин-оффа про Кота в сапогах. Но и это еще не все!
На днях аниматоры опубликовали тизер под песню All Star группы Smash Mouth, в котором раскрыли дату релиза пятой части - 1 июля 2026 года. Сюжет, как водится, держат в строжайшей тайне. Зато точно известно, что к своим ролям в картине вернутся Майк Майерс (Шрэк), Кэмерон Диас (принцесса Фиона) и Эдди Мерфи (Осел).
- Мы начали работу над «Шрэком 5» несколько месяцев назад, - признал Мерфи. - Я уже записал первый акт, и мы будем работать над мультфильмом в течение этого года, чтобы завершить его. Когда «Шрэк» появится на экранах, у Осла также будет собственный фильм. Мы планируем выпустить и «Осла»!
«История игрушек»
Фото: кадр из фильма
История про выброшенные игрушки от Pixar навсегда оставила след в душе каждого ребенка, который хотя бы раз видел этот мультфильм. Лента 1995 года повествовала об отношениях между старомодной ковбойской куклой по имени Вуди и современной фигуркой космического рейнджера Баззом Лайтером. У мультика вышли три части продолжения и спин-офф «Базз Лайтер» 6+ в 2022 году. Авторам настолько понравился эффект, что они теперь решили возродить и каноническую «Историю игрушек» 0+.
Пятая часть покажет повзрослевшего мальчика Энди, озвучивать Вуди и Базза будут по-прежнему Том Хэнкс и Тим Аллен.
- Я не знаю, к чему клонится история, но что, если Энди уже взрослый, у него есть дети, они случайно зашли в интернет, а ребенок спрашивает: «Ты когда-нибудь видел эту игрушку?», - фантазировал Аллен. - Энди видит, что у Базза не хватает руки, это на аукционе. Энди идет и собирает все игрушки. Он должен пойти и найти каждую из них, собрать их обратно, принести в свой дом и начать все сначала со своим сыном. Я сказал себе: «Какая замечательная идея, что он приносит их обратно».
Премьеру полнометражного анимационного фильма перенесли с 2025 на 2026 год.