4 тысячи костюмов, 200 усов и 50 париков: как снимают исторический сериал «Александр I»

Во время работы съемочной группы на одной из этих локаций побывал и журнал «Телепрограмма».
Жену Александра I, княгиню Елизавету, мы увидим в разные временные отрезки.
Александр и его жена
Главную роль в картине играет Евгений Романцов, запомнившийся многим по роли молодого Бориса Ельцина в «Перевале Дятлова» 16+. Как и многие другие задействованные здесь актеры, Евгений научился играть на музыкальных инструментах, овладел верховой ездой и обращением с оружием.
«В нашей истории Александр будет такой автономной субстанцией с огромным количеством вызовов. Здесь есть все: и любовь, и борьба, и боль сердечная, и дружба мужская, и противостояние отцов и детей. Но главная интрига заключается в том, каким Александр был сам по себе, как шел к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути», - рассказывает Романцов.
Роль жены Александра, княгини Елизаветы, взяла на себя звезда «Трудных подростков» 18+ Анастасия Крылова, которой, как оказалось, очень идут роскошные наряды из XIX века.
Жену Александра I, княгиню Елизавету, мы увидим в разные временные отрезки. Фото: канал «Россия 1»
«Для меня это первое погружение в ту эпоху. Когда я заканчивала ГИТИС, то была уверена, что должна сыграть в историческом проекте. Но как-то не складывалось, наверное, было не время. И вот сейчас, когда я достигла определенного возраста (Анастасии 29 лет. - Ред.), я могу сыграть Елизавету от ее 14-летия до того момента, когда она вышла замуж и стала матерью», - делится актриса и отправляется в костюмерную и на грим.
Кстати, костюмы для проекта создавались в течение полугода, всего было подготовлено около 4 тысяч нарядов, больше 300 из них привезли из Испании. Художники по гриму для съемок изготовили 50 париков, 200 усов и 500 бакенбард.
Родители
Неузнаваемый Федор Лавров в роли Павла I. Фото: канал «Россия 1»
Один из тех, кому парик точно необходим, - Федор Лавров, перевоплотившийся в Павла I - отца Александра I. «Сомнений не было никаких, соглашаться на эту роль или нет, потому что мне всегда интересно играть неоднозначные фигуры, - признается актер. - Мне пришлось немного изучить историю. Узнал много интересного. Например, что Павел был славен тем, что у него на парике была длинная коса. Оказывается, в нее вплетали стальной стержень, чтобы обезопасить императора. Потому что на поле боя, например, могли шашкой рубить солдаты в спину и этот стержень мог спасти его жизнь».
Такой создатели увидели княгиню Марию Федоровну в исполнении Анны Банщиковой. Фото: канал «Россия 1»
Мать Александра I, княгиню Марию Федоровну, играет Анна Банщикова. Свою героиню Анна называет мудрой и сильной женщиной, которая смогла вынести непростого мужа, своих детей и при этом сохранить внутренний стержень и чувство юмора:
«В нашей истории Мария Федоровна остра на язык, она такая четкая, знает, где, что и как сказать, куда кого направить. Ум, опыт и мудрость - все сосредоточено в этом персонаже».
Брат с супругой
Хоть режиссер проекта Артем Насыбулин и говорит, что в центре повествования стоит Александр I и «ничего более интересного, чем личность Александра, для сюжета нет», в сериале есть и другие интересные герои, например, Константин Павлович - брат императора.
Фото: канал «Россия 1»
«Это настоящий патриот, он не отсиживается в тылу, если идут в атаку, то он идет вместе со своими бойцами, - отмечает актер Глеб Бочков, играющий Константина. - Еще одна из его черт - это, что называется, брать силой. Главный принцип - поменьше разговоров, побольше дела, иногда даже агрессивно и жестко».
Фото: канал «Россия 1»
О жестком поведении Константина также может рассказать его жена, княгиня Анна, а вернее, актриса Ангелина Поплавская: «Анна была обвенчана с Константином еще в 15 лет. Константин не выбирал ее в жены. Екатерина II (бабушка Александра и Константина. - Ред.) привела девочку и сказала: «Она будет твоей женой». Каково ей было жить с таким суровым, деспотичным человеком? Большой вопрос...»
Сериал «Александр I» снимается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), премьера - на медиаплатформе «Смотрим» и телеканале «Россия».