4 тысячи костюмов, 200 усов и 50 париков: как снимают исторический сериал «Александр I»

Мать Александра I, княгиню Марию Федоровну, играет Анна Банщикова. Свою героиню Анна называет мудрой и сильной женщиной, которая смогла вынести непростого мужа, своих детей и при этом сохранить внутренний стержень и чувство юмора:

«В нашей истории Мария Федоровна остра на язык, она такая четкая, знает, где, что и как сказать, куда кого направить. Ум, опыт и мудрость - все сосредоточено в этом персонаже».

Брат с супругой

Хоть режиссер проекта Артем Насыбулин и говорит, что в центре повествования стоит Александр I и «ничего более интересного, чем личность Александра, для сюжета нет», в сериале есть и другие интересные герои, например, Константин Павлович - брат императора.