Владимир Сычев и Максим Лагашкин появятся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх»

Сериал «Бедный олигарх» стал хитом на канале ТНТ. Недавно состоялись съемки нового сезона. В нем снова главные роли сыграли Владимир Сычев и Максим Лагашкин. История о жизни опального бизнесмена и его верного дворецкого полюбилась зрителям. На этот раз им предстоит отправиться в русскую деревню, чтобы стать ближе к народу и попробовать установить там новые порядки.

По сюжету, Виктор Гнида и Адам сбегают из английской тюрьмы. Бывший олигарх понимает, что его никто не ждет в родных краях. Главный герой остается без поддержки. Поэтому он решает ехать в деревню Нижние Васюки, где захочет установить свое влияние на все.

В сериале также снялись: Карен Арутюнов, Тимур Батрутдинова, Иван Филиппов, Янина Студилина, а еще Роман Попов, Олег Верещагин и Наталья Бочкарева.

Владимир Сычев поделился впечатлениями о новом сезоне сериала, отметив, что у него сложилось ощущение, будто они снимают не продолжение, а совершенно новый проект. По его словам, контраст в декорациях и окружении оказался разительным: после роскошных особняков и английской тюрьмы — Россия-матушка, родина, деревня. Сычев подчеркнул, что получил незабываемые впечатления.

А также Лагашкин поделился своими мыслями о новом сезоне сериала. Он отметил, что в каждом сезоне герои попадают в новые обстоятельства, что позволяет им развиваться и раскрывать новые черты характера. По его мнению, это дает актерам возможность играть разнообразные роли и не скучать. Лагашкин выразил надежду, что зрителям также будет интересно наблюдать за развитием персонажей и что атмосфера на съемках передастся через экран.

Третий «деревенский» сезон комедийного сериала «Бедный олигарх» – с 12 августа в 20:00 на ТНТ.