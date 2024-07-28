Сериал «Противостояние»: герои новой и хрестоматийной советской экранизации захватывающего романа Юлиана Семенова

Точнее, за канонические советские произведения литературы и право их экранизировать. Сарик Андреасян и Сергей Урсуляк одновременно приступили к работе над собственными версиями «Войны и мира», вместе с тем переснята драма «Чучело», телехит «Гостья из будущего», перенесен на большие экраны «Летучий корабль», а впереди новый «Буратино» от Федора Бондарчука.
В это время Первый канал взял и без шума и пыли сделал свою телеверсию романа «Противостояние» - увлекательного детектива Юлиана Семенова, посвященного зашифрованному военному преступнику и изменнику родины Николаю Кротову, на след которого пытается выйти следователь Костенко.
Журнал «Телепрограмма» решил сравнить ключевых героев советского мини-сериала Семена Арановича 1985 года и современной версии режиссера Тимура Алпатова, которая выйдет на экраны в новом телесезоне, - и нашел немало общего.
Фото: кадр из фильма
Главного злодея проекта - убийцу и диверсанта Кротова, перешедшего на сторону вермахта и потерявшегося после ВОВ, в советской картине блестяще сыграл Андрей Болтнев.
Фото: Первый канал
В новом сериале эту роль отвели Алексею Гуськову - опытному актеру, который при определенном гриме напоминает коллегу.
Фото: Первый канал
А вот сыщик Владислав Костенко, начальник отдела по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД СССР, который пытается изобличить проявившего себя «Кротика», получился совсем другой. В современной версии проекта героя сыграл Владимир Вдовиченков.
Фото: кадр из фильма
Тогда как в канонической - образ тонко и изящно воплотил Олег Басилашвили, главный интеллигент советского кино: менее брутальный, чем Вдовиченков, но более интеллектуальный.
Фото: кадр из фильма
Помощника следователя - молодого сотрудника МВД Реваза Кардава в фильме Ароновича сыграл грузин Мурман Джинория.
Фото: Первый канал
А вот в российской версии детектива - уже Денис Нурулин.
Фото: Первый канал
Образ начальника уголовного розыска в Абхазии Серго Сухишвили, который помогает расследованию Костенко, в сериале Первого канала поручили Сергею Газарову.
Фото: кадр из фильма
В советском фильме эту роль сыграл Константин Махарадзе.
Фото: кадр из фильма
Возлюбленную преступника Анну Петрову в экранизации 1985 года сыграла Наталья Сайко.
Фото: Первый канал
А вот в российской ленте - Карина Андоленко.
Фото: кадр из фильма
Кротова в молодости - во время вербовки в Третий рейх после битвы под Киевом в 1941 году - сыграл Александр Аверин.
Фото: Первый канал