Сериал «Противостояние»: герои новой и хрестоматийной советской экранизации захватывающего романа Юлиана Семенова

Точнее, за канонические советские произведения литературы и право их экранизировать. Сарик Андреасян и Сергей Урсуляк одновременно приступили к работе над собственными версиями «Войны и мира», вместе с тем переснята драма «Чучело», телехит «Гостья из будущего», перенесен на большие экраны «Летучий корабль», а впереди новый «Буратино» от Федора Бондарчука.

В это время Первый канал взял и без шума и пыли сделал свою телеверсию романа «Противостояние» - увлекательного детектива Юлиана Семенова, посвященного зашифрованному военному преступнику и изменнику родины Николаю Кротову, на след которого пытается выйти следователь Костенко.

Журнал «Телепрограмма» решил сравнить ключевых героев советского мини-сериала Семена Арановича 1985 года и современной версии режиссера Тимура Алпатова, которая выйдет на экраны в новом телесезоне, - и нашел немало общего.