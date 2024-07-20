Секретарь Верочка стала Вадиком, а Иван Васильевич встретил Сталина: что получалось, когда киноделы обращались к шедеврам из прошлого

В начале июля стало известно, что Минпросвет РФ обсуждает с чиновниками Минкульта России список советских фильмов и произведений литературы, на которые стоит обратить внимание. Другими словами, вскоре мы можем получить еще одну волну ремейков советской классики, за которую и так крепко держатся алчные продюсеры, понимая, что проще не придумывать ничего нового, а без остановки переупаковывать и продавать хорошо забытое (или не забытое, но любимое) старое. Только выиграет ли от этого публика? В обзоре журнала «Телепрограмма» несколько известных ремейков, которые зрители не очень-то поняли.

«Служебный роман. Наше время» 18+ (2011)

Еще до фильмов и сериалов про маньяков, Евгения Онегина, землетрясение в Спитаке режиссер Сарик Андреасян начал ставить опыты над советским кино. Новосельцева сыграл Владимир Зеленский (да, актер очень любил зарабатывать в России), Калугину - Светлана Ходченкова, Самохвалова - Марат Башаров. Сценарий бессмертной рязановской комедии был адаптирован: действие происходит в рейтинговом агентстве, «мымру» роняют в бассейн на корпоративе, а роль секретарши Верочки взял на себя... Павел Воля. Юмор в картине получился в стилистике хитов «Гитлер капут!» (18+) и «Самый лучший фильм» (18+). Сценарий изобиловал низкопробными шутками: «Мне подарили шоколадку с перцем: весело на входе, весело на выходе!» Что для широкого зрителя, который жаждет теплой ностальгии, спорно.

Или так (диалог Калугиной и Новосельцева):

- Ох... ух ты!

- Уберите руки... с моей этой...

- Нет у вас там никакой этой!

- Сомнительный комплимент был.

Рейтинг на Кинопоиске: 4,1

«Ирония судьбы. Продолжение» 12+ (2007)