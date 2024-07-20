Секретарь Верочка стала Вадиком, а Иван Васильевич встретил Сталина: что получалось, когда киноделы обращались к шедеврам из прошлого

В начале июля стало известно, что Минпросвет РФ обсуждает с чиновниками Минкульта России список советских фильмов и произведений литературы, на которые стоит обратить внимание. Другими словами, вскоре мы можем получить еще одну волну ремейков советской классики, за которую и так крепко держатся алчные продюсеры, понимая, что проще не придумывать ничего нового, а без остановки переупаковывать и продавать хорошо забытое (или не забытое, но любимое) старое. Только выиграет ли от этого публика? В обзоре журнала «Телепрограмма» несколько известных ремейков, которые зрители не очень-то поняли.
«Служебный роман. Наше время» 18+ (2011)
Еще до фильмов и сериалов про маньяков, Евгения Онегина, землетрясение в Спитаке режиссер Сарик Андреасян начал ставить опыты над советским кино. Новосельцева сыграл Владимир Зеленский (да, актер очень любил зарабатывать в России), Калугину - Светлана Ходченкова, Самохвалова - Марат Башаров. Сценарий бессмертной рязановской комедии был адаптирован: действие происходит в рейтинговом агентстве, «мымру» роняют в бассейн на корпоративе, а роль секретарши Верочки взял на себя... Павел Воля. Юмор в картине получился в стилистике хитов «Гитлер капут!» (18+) и «Самый лучший фильм» (18+). Сценарий изобиловал низкопробными шутками: «Мне подарили шоколадку с перцем: весело на входе, весело на выходе!» Что для широкого зрителя, который жаждет теплой ностальгии, спорно.
Или так (диалог Калугиной и Новосельцева):
- Ох... ух ты!
- Уберите руки... с моей этой...
- Нет у вас там никакой этой!
- Сомнительный комплимент был.
Рейтинг на Кинопоиске: 4,1
«Ирония судьбы. Продолжение» 12+ (2007)
Барбара Брыльска и другие блестящие актеры не спасли ситуацию. Фото: кадр из фильма
Замах в этом случае действительно был на рубль - блестящие артисты в главных ролях - а вот удар получился на копейку. Хабенский очень старается быть жалкой, но милой копией Лукашина. Боярская искренне стремится показать влюбленную Надю (дочь той самой Нади). Но на выходе получается натужная игра в подражание без «химии» между главными героями. И даже приглашенные за солидный прайс легенды Андрей Мягков, Юрий Яковлев и Барбара Брыльска ситуацию не спасают.
Рейтинг на Кинопоиске: 5,1
«Кавказская пленница!» 12+ (2014)
Трус, Бывалый и Балбес в новом прочтении. Фото: кадр из фильма
Редкий случай, когда откровенно плохой фильм хоронит целые карьеры. Мало ли мы видели провальных проектов, в которых снялась целая армия звезд? После комедии «Ширли-мырли» (18+) Владимир Меньшов закрылся в деревне и пил. Но переработанный шедевр Леонида Гайдая - нечто особенное. Достаточно упомянуть, что сыгравший роль Шурика в картине, которую, к сожалению, продюсировал Илья Олейников, актер Дмитрий Шаракоис бежал от позора в Англию, чтобы начать там новую жизнь. Жил у знакомых в гостиной, ездил на чужой машине, питался просрочкой из магазинов, пытался работать официантом. Казалось бы, отличается только один знак в названии, а такая разница.
Рейтинг на Кинопоиске: 1,1 (ниже, кажется, не бывает)
«А зори здесь тихие...» 12+ (2015)
Нестыдный ремейк картины 1972 года. Фото: кадр из фильма
Тот самый случай, когда ни голые сцены в бане, ни наполненные пафосом эпизоды никак не провисли. Качественную экранизацию повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», а заодно и ремейк фильма 1972 года представил Ренат Давлетьяров. За одни только карельские пейзажи картине можно простить все огрехи. А еще за плеяду незаезженных артистов, особенно женского пола: подопечных коменданта Васкова (Петр Федоров) сыграли Анастасия Микульчина, Евгения Малахова, Кристина Асмус, Агния Кузнецова и Софья Лебедева. Достойная драматургия, заметная режиссура и уважение к классике - все это уберегло работу от негативной реакции, несмотря на популярность экранизации Станислава Ростоцкого.
Рейтинг на Кинопоиске: 7,9
«Иван Васильевич меняет всё» 18+ (2023)
Новогодние фильмы ТНТ - это даже не совсем ремейки, а аттракционы на какую-то тему. Фото: кадр из фильма
Телеканал ТНТ имеет, пожалуй, самую мощную броню на случай хейта - это был панцирь, росший годами. Если не десятилетиями - со времен незабвенной треш-комедии «Яйца судьбы» (18+). Поэтому как только новый директор канала Тина Канделаки взяла курс на реанимацию ностальгии, никто из продюсеров не испугался, а только взял под козырек. К новогодним праздникам 2022 года ТНТ выпустил «СамоИронию судьбы» (18+). А ровно через год подали еще одну «музыкальную комедию»: ремейк гайдаевского шедевра под названием «Иван Васильевич меняет всё», где главные лица ТНТ путешествуют по сюрреализму, встречая и братков из лихих 90-х, и Наполеона, и Алису Селезневу, и Квентина Тарантино, и Ольгу Бузову. Конечно, каждая сцена приправлена фирменным юмором.
- Музыкален групповухен! «АББА»! - кричит Павел Воля в образе шведского посла.
Что ж. Остается только набраться терпения, ведь впереди... «Бриллиантовая рука» - в декабре.
Рейтинг на Кинопоиске: 6,5
А еще
В настоящее время отсняты и практически готовы к выходу ремейки советской драмы «Чучело» (1984) и захватывающего детектива «Противостояние» (1985). Кроме того, Сарик Андреасян и Сергей Урсуляк ведут работу над экранизацией «Войны и мира», которую в 1967 году эталонно воплотил Сергей Бондарчук: Сарик снимет фильм, а Сергей Владимирович сделает сериал.