Из чего состоит райдер Саши Стоуна и кем он является на самом деле — вся правда о съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». По словам креативного продюсера Марины Никольской, во втором сезоне зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты, много комедии, любви, жары и сексуального вайба.
А между некоторыми героями разгорится настоящая страсть. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.
Как проходят съемки сериала
Напомним, в первом сезоне Екатерина устраивается на работу в особняк на Рублевке, где живут совершенно разные люди. Там под одной крышей олигарх Сергей собирает всю семью, в том числе свою настоящую, третью по счету, супругу и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков и объявляет им, что скоро отойдет в мир иной. Родственники уже мысленно делят наследство.
А тем временем на этом фоне Катя сближается с сыном владельца особняка Михаилом, выдающим себя за одного из работников усадьбы. Обслуживающему персоналу же останется только наблюдать, чем живут их богатые хозяева и удивляться их причудам.
В новом сезоне, как обещают создатели проекта, будут закрыты незавершенные «гештальты» первого. Съемки проходят в Подмосковье, на живописной территории, где расположен тот самый особняк, имеется искусственный пруд с золотыми рыбками, повсюду садовые скульптуры. Чего только стоит фигура улыбающегося медведя!
В день приезда журналистов снимается сцена, когда Михаил учит Екатерину кататься на велосипеде. В тот же день проходят съемки в хозяйственном блоке, где расположена кухня и помещение для горничных. На кухне можно увидеть немало продуктов. Как рассказали Teleprogramme.pro, еду для проекта закупают специальные люди, называемыми фуд-специалистами.
Они же и следят за тем, чтобы пища красиво смотрелась в кадре. В этой своей вотчине работницы обслуживающего персонала собирают свежие сплетни. В общем повсюду в сериале кипит жизнь.
Сцена с горничными снимается в хозяйственном блоке. Фото: телеканал ТНТ
Продюсер Марина Никольская: «Этот сезон позволяет нам выйти из интерьеров»
«Этот сезон позволяет нам выйти из интерьеров и снимать больше экстерьерных сцен, — поясняет Марина Никольская. — Мы даже специально построили корт для сцен, где герои играют в теннис. Нам нужно было закрыть несколько сюжетных линий из первого сезона. И мы снимаем эти сцены летом, делая вид, что на улице — зима».
По словам Марины Никольской, практически все герои остаются на своих местах, кроме персонажа Евгении, которая по сюжету уезжает в Майами, не выдержав происходящих обстоятельств. Также в сериале появится Наталья Рудова, которая играет роль пиар-агента Сергея, Владимир Селиванов и Светлана Пермякова, воплощающая образ горничной Елены (Алены Хмельницкой).
Но, как говорится, старый друг лучше новых двух. Так, зрители продолжат наблюдать за перипетиями судьбы своего любимчика Михаила, который в новом сезоне повзрослеет. И ему придется посмотреть на жизнь уже с другой стороны.
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Андрей Гальченко о своем герое: «За ним не гонялись с серебряной ложкой во рту»
Михаил столкнется с еще несколькими незнакомыми ситуациями, что сильно заденет его эмоционально. Об этом рассказал сам исполнитель этой роли Михаил Сотников.
Кстати, все образы Михаила в сериале — это грамотная работа гримеров и костюмеров. Правда, в первом сезоне он носит и свою собственную толстовку. Также в этой одежде он появится и во втором.
Кроме того, на протяжении всего сезона Михаил носит свой крестик и сережку.
Михаил Сотников на съемках. Фото: телеканал ТНТ
Антипода Михаила — Даниила — играет актер Андрей Гальченко. По словам Андрея, его герой — честный, прямой и к тому же большой труженик в отличии от мажористого Миши.
«У него нет ни дома, ни мамы, ни папы, которые гонялись бы за ним с серебряной ложкой во рту. Это человек, который добился всего сам, — поясняет Андрей Гальченко.
— Изменилось ли что-то после выхода сериала на экраны? Стали ли вас больше узнавать?
— Наверное, изменился контингент. Это началось после сериала «Разрешите обратиться» и пошло дальше. Наверное, стало больше школьников. Обычно они просят передать им привет.
Андрей Гальченко на съемках. Фото: телеканал ТНТ
Сюрпризы грядут и в жизни Елены, роль которой играет Алена Хмельницкая. Так, она подарит Сержу, герою Виктора Васильева, собаку. Кстати, это собака креативного продюсера Марины Никольской, Люся. По словам режиссера сериала Анны Лобановой, это четвероногая звезда, которая просто рождена для кино и делает все с первого дубля.
По словам Марины Никольской, интересная сюжетная линия у героя Саши Стоуна Артема. Так, весь первый сезон его показывали спокойным, сдержанным человеком, а вот в новых сериях зрители увидят этого мужчину беззащитным и ранимым. Хотя в шоу «Выжить в Дубае» Александр открывается зрителям с новой стороны.
«Я очень люблю Сашку Стоуна, уважаю его. Он прекрасный человек. И так скажет про него любой, кто находится на нашей съемочной площадке, — говорит Марина Никольская. — Я думаю, что шоу «Выжить в Дубае» — это классный захватывающий сценарий и мало имеет отношения к Саше, как к личности».
На съемках второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Фото: телеканал ТНТ
Режиссер сериала Анна Лобанова также отмечает, что не будет смотреть реалити-шоу «Выжить в Дубае» с участием Саши Стоуна. Анна напомнила, что существуют определенные обстоятельства, сценарные задумки и срежиссированные провокации, где героев специально сталкивают лбами для того, чтобы у зрителя возникали определенные эмоции. А если кругом будет тишь да гладь, да божья благодать, то никто смотреть проект не будет.
«Я могу сказать, что Саша — совершенно невероятный. Он у нас любимчик группы, особенно костюмеров. Саша Стоун — очень открытый и отзывчивый человек, который всегда приезжает на площадку раньше вызова. Полина Денисова очень смешно его пародировала в каком-то шоу», — говорит режиссер.
Анна Лобанова. Фото: телеканал ТНТ
— Как ведет себя Саша Стоун на съемочной площадке?
— Как у всех, у Саши свой райдер. И поскольку он спортсмен, то у него есть завтрак, перекусы, специальное питание. Вообще, у Саши довольно много еды, потому что он все время хочет есть.
Мы обычно шутим, что если Саша голодный, то его надо срочно накормить, чтобы он мог работать.
На площадке есть всякие орешки, фрукты. Саша Стоун уходит на обед, что-то успевает съесть, а после обеда все приносит на площадку, начинает все раздавать, всех угощать. Мол, девчонки, берите, это вам. Он действительно прекрасный человек.
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