Из чего состоит райдер Саши Стоуна и кем он является на самом деле — вся правда о съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». По словам креативного продюсера Марины Никольской, во втором сезоне зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты, много комедии, любви, жары и сексуального вайба.

А между некоторыми героями разгорится настоящая страсть. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Как проходят съемки сериала

Напомним, в первом сезоне Екатерина устраивается на работу в особняк на Рублевке, где живут совершенно разные люди. Там под одной крышей олигарх Сергей собирает всю семью, в том числе свою настоящую, третью по счету, супругу и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков и объявляет им, что скоро отойдет в мир иной. Родственники уже мысленно делят наследство.

А тем временем на этом фоне Катя сближается с сыном владельца особняка Михаилом, выдающим себя за одного из работников усадьбы. Обслуживающему персоналу же останется только наблюдать, чем живут их богатые хозяева и удивляться их причудам.

В новом сезоне, как обещают создатели проекта, будут закрыты незавершенные «гештальты» первого. Съемки проходят в Подмосковье, на живописной территории, где расположен тот самый особняк, имеется искусственный пруд с золотыми рыбками, повсюду садовые скульптуры. Чего только стоит фигура улыбающегося медведя!

В день приезда журналистов снимается сцена, когда Михаил учит Екатерину кататься на велосипеде. В тот же день проходят съемки в хозяйственном блоке, где расположена кухня и помещение для горничных. На кухне можно увидеть немало продуктов. Как рассказали Teleprogramme.pro, еду для проекта закупают специальные люди, называемыми фуд-специалистами.

Они же и следят за тем, чтобы пища красиво смотрелась в кадре. В этой своей вотчине работницы обслуживающего персонала собирают свежие сплетни. В общем повсюду в сериале кипит жизнь.