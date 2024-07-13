Как снимают новое «Чучело»: песни и танцы про школьную травлю и кто вместо Орбакайте

Современные продюсеры за дефицитом свежих идей продолжают эксплуатировать советскую классику. Идут съемки новой экранизации известнейшего произведения советского писателя Владимира Железникова «Чучело». Той самой повести, по которой в 1983 году снял удивительную по точности и психологизму картину не имевший детей Ролан Быков.

На новый лад

За режиссуру отвечает Илья Хотиненко («Варяг», «Психология преступления»), сын прославленного Владимира Хотиненко. 51-летний постановщик ничуть не стесняется признаваться, что и книжку Железникова не читал, и картину Быкова не видел. Вот это табула раса!

- В детстве у меня был доступ к видеомагнитофону, - объясняет пробелы в образовании Хотиненко-младший. - Я смотрел «Пролетая над гнездом кукушки» и другие серьезные фильмы. Российский кинематограф меня совершенно не привлекал. Я знаю, что нас будут критиковать за то, что мы трогаем святое советское кино. Но я считаю, что переснимать фильмы - это нормальная практика. Старые истории нужно освежать. Наше «Чучело» - не ремейк. Мы, скорее, синхронизировали старую историю с современностью.

Возможно, такой подход и нужен современным продюсерам, ведь целят они не в сердца и души, а в билетную кассу. Пошагово идти по следам Ролана Быкова и Владимира Железникова авторы картины не намерены, поэтому имена всех героев новые: вместо Лены Бессольцевой - Аня (Мария Симонова), ее папа - просто Отец (Кирилл Кяро), а вовсе не ветеран войны, вместо Сомова - Миша (Максим Карушев), вместо учительницы Маргариты Ивановны - Чайка (Кристина Асмус) - так ученики называют преподавательницу Валентину Петровну Чайкину, весьма экстравагантную особу, спустившуюся в нашу реальность словно со сцены Бродвея.