Как снимают новое «Чучело»: песни и танцы про школьную травлю и кто вместо Орбакайте

Кабан и девочка: Аня (Мария Симонова) в новой экранизации в фильме Быкова. Фото: Василий Якушев

Режиссер Илья Хотиненко сделал из повести Владимира Железникова музыкальный аттракцион.

Современные продюсеры за дефицитом свежих идей продолжают эксплуатировать советскую классику. Идут съемки новой экранизации известнейшего произведения советского писателя Владимира Железникова «Чучело». Той самой повести, по которой в 1983 году снял удивительную по точности и психологизму картину не имевший детей Ролан Быков.

На новый лад

За режиссуру отвечает Илья Хотиненко («Варяг», «Психология преступления»), сын прославленного Владимира Хотиненко. 51-летний постановщик ничуть не стесняется признаваться, что и книжку Железникова не читал, и картину Быкова не видел. Вот это табула раса!

- В детстве у меня был доступ к видеомагнитофону, - объясняет пробелы в образовании Хотиненко-младший. - Я смотрел «Пролетая над гнездом кукушки» и другие серьезные фильмы. Российский кинематограф меня совершенно не привлекал. Я знаю, что нас будут критиковать за то, что мы трогаем святое советское кино. Но я считаю, что переснимать фильмы - это нормальная практика. Старые истории нужно освежать. Наше «Чучело» - не ремейк. Мы, скорее, синхронизировали старую историю с современностью.

Возможно, такой подход и нужен современным продюсерам, ведь целят они не в сердца и души, а в билетную кассу. Пошагово идти по следам Ролана Быкова и Владимира Железникова авторы картины не намерены, поэтому имена всех героев новые: вместо Лены Бессольцевой - Аня (Мария Симонова), ее папа - просто Отец (Кирилл Кяро), а вовсе не ветеран войны, вместо Сомова - Миша (Максим Карушев), вместо учительницы Маргариты Ивановны - Чайка (Кристина Асмус) - так ученики называют преподавательницу Валентину Петровну Чайкину, весьма экстравагантную особу, спустившуюся в нашу реальность словно со сцены Бродвея.

Свою училку дети прозвали Чайкой (Кристина Асмус). Фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Как и в быковском «Чучеле», у многих молодых героев вместо имен клички - Гризли (Даяна Гудз), Федус (Никита Зинченко), Зяблик (Игорь Цуркан), Грек (Даниэль Акопян) и проч.

Неизменным остался лишь сюжет: новенькая девочка в школе, травля, завистники и стервятники среди детей, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы. Чтобы фильм был понятен современным подросткам, авторы решили нашпиговать его спецэффектами, графикой, анимацией и... клипами - их будет аж 8 штук. Так что, по сути, «Чучело» превратился в своего рода мюзикл.

Реальность и виртуальность

Эта «ромашка» на «Мосфильме» - восемь квартир, где живут школьники. Фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

- Сегодня мы живем в двух реальностях: привычной и цифровой, - напоминает продюсер проекта Михаил Дегтярь («Коробка», «На острие»). - Эти два мира переплетаются настолько, что некоторые не различают граней. Жестокость из виртуального пространства проникает в реальность, и наоборот.

Условность происходящего подчеркивают и клипы, снятые в разной стилистике и помогающие распознать характеры персонажей.

- Среди композиций, которые прозвучат в фильме, три оригинальных музыкальных номера, - объясняет музыкальный продюсер проекта Александр Варлей. - Также в фильме звучит песня «Балкон» от группы «Космос на потолке», которая максимально попадает в атмосферу. Наша главная героиня Аня ощущает новое, еще незнакомое ей чувство влюбленности, и как будто весь мир вокруг начинает двигаться в такт с мелодией в ее голове. В этой песне чувствуются вдохновение и полет. Еще один трек, выбранный для главной героини, - «Несовершенно верно» от исполнительницы Летяги (Алиса Нечипорук), про легкость и светлые девичьи мысли. Песней главного героя Миши Волкова стала композиция «Фотоаппарат» от «Монти Механик».

Кирилл Кяро играет отца главной героини. Фото: Василий Якушев

Съемки фильма проходили в Тарусе, где Железников и написал «Чучело», а еще в Москве, Боровске, Малаховке и других живописных местах, в том числе в яблоневом саду в «Коломенском».

- Наша задача заключалась в создании восьми обжитых пространств в одном месте для съемки сцены, где ребята, сидя каждый в своей комнате, общаются в чате, - рассказывает художник-постановщик Дмитрий Буковский («Камень, ножницы, бумага», «Престол»). - Мы построили декорацию в виде ромашки: восемь комнат, расходящихся лепестками из центра, где будет стоять камера. Это была сложная задача - создать через обстановку в комнатах восемь разных характеров и стилистических миров. Один из финальных кадров, как мне кажется, будет особенно впечатляющим: камера движется, дети выходят из своих пространств и оказываются на улице, создавая точку схода.

Действие перенесли в наши дни, сменили жанр - но это по-прежнему история про трудное взросление (Максим Карушев и Мария Симонова). Фото: Николай Смоляков

В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения Владимира Железникова - как раз к этому юбилею и приурочат премьеру картины. 

Читайте также