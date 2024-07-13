Как снимают новое «Чучело»: песни и танцы про школьную травлю и кто вместо Орбакайте

Современные продюсеры за дефицитом свежих идей продолжают эксплуатировать советскую классику. Идут съемки новой экранизации известнейшего произведения советского писателя Владимира Железникова «Чучело». Той самой повести, по которой в 1983 году снял удивительную по точности и психологизму картину не имевший детей Ролан Быков.
На новый лад
За режиссуру отвечает Илья Хотиненко («Варяг», «Психология преступления»), сын прославленного Владимира Хотиненко. 51-летний постановщик ничуть не стесняется признаваться, что и книжку Железникова не читал, и картину Быкова не видел. Вот это табула раса!
- В детстве у меня был доступ к видеомагнитофону, - объясняет пробелы в образовании Хотиненко-младший. - Я смотрел «Пролетая над гнездом кукушки» и другие серьезные фильмы. Российский кинематограф меня совершенно не привлекал. Я знаю, что нас будут критиковать за то, что мы трогаем святое советское кино. Но я считаю, что переснимать фильмы - это нормальная практика. Старые истории нужно освежать. Наше «Чучело» - не ремейк. Мы, скорее, синхронизировали старую историю с современностью.
Возможно, такой подход и нужен современным продюсерам, ведь целят они не в сердца и души, а в билетную кассу. Пошагово идти по следам Ролана Быкова и Владимира Железникова авторы картины не намерены, поэтому имена всех героев новые: вместо Лены Бессольцевой - Аня (Мария Симонова), ее папа - просто Отец (Кирилл Кяро), а вовсе не ветеран войны, вместо Сомова - Миша (Максим Карушев), вместо учительницы Маргариты Ивановны - Чайка (Кристина Асмус) - так ученики называют преподавательницу Валентину Петровну Чайкину, весьма экстравагантную особу, спустившуюся в нашу реальность словно со сцены Бродвея.
Свою училку дети прозвали Чайкой (Кристина Асмус). Фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»
Как и в быковском «Чучеле», у многих молодых героев вместо имен клички - Гризли (Даяна Гудз), Федус (Никита Зинченко), Зяблик (Игорь Цуркан), Грек (Даниэль Акопян) и проч.
Неизменным остался лишь сюжет: новенькая девочка в школе, травля, завистники и стервятники среди детей, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы. Чтобы фильм был понятен современным подросткам, авторы решили нашпиговать его спецэффектами, графикой, анимацией и... клипами - их будет аж 8 штук. Так что, по сути, «Чучело» превратился в своего рода мюзикл.
Реальность и виртуальность
Эта «ромашка» на «Мосфильме» - восемь квартир, где живут школьники. Фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»
- Сегодня мы живем в двух реальностях: привычной и цифровой, - напоминает продюсер проекта Михаил Дегтярь («Коробка», «На острие»). - Эти два мира переплетаются настолько, что некоторые не различают граней. Жестокость из виртуального пространства проникает в реальность, и наоборот.
Условность происходящего подчеркивают и клипы, снятые в разной стилистике и помогающие распознать характеры персонажей.
- Среди композиций, которые прозвучат в фильме, три оригинальных музыкальных номера, - объясняет музыкальный продюсер проекта Александр Варлей. - Также в фильме звучит песня «Балкон» от группы «Космос на потолке», которая максимально попадает в атмосферу. Наша главная героиня Аня ощущает новое, еще незнакомое ей чувство влюбленности, и как будто весь мир вокруг начинает двигаться в такт с мелодией в ее голове. В этой песне чувствуются вдохновение и полет. Еще один трек, выбранный для главной героини, - «Несовершенно верно» от исполнительницы Летяги (Алиса Нечипорук), про легкость и светлые девичьи мысли. Песней главного героя Миши Волкова стала композиция «Фотоаппарат» от «Монти Механик».
Кирилл Кяро играет отца главной героини. Фото: Василий Якушев
Съемки фильма проходили в Тарусе, где Железников и написал «Чучело», а еще в Москве, Боровске, Малаховке и других живописных местах, в том числе в яблоневом саду в «Коломенском».
- Наша задача заключалась в создании восьми обжитых пространств в одном месте для съемки сцены, где ребята, сидя каждый в своей комнате, общаются в чате, - рассказывает художник-постановщик Дмитрий Буковский («Камень, ножницы, бумага», «Престол»). - Мы построили декорацию в виде ромашки: восемь комнат, расходящихся лепестками из центра, где будет стоять камера. Это была сложная задача - создать через обстановку в комнатах восемь разных характеров и стилистических миров. Один из финальных кадров, как мне кажется, будет особенно впечатляющим: камера движется, дети выходят из своих пространств и оказываются на улице, создавая точку схода.
Действие перенесли в наши дни, сменили жанр - но это по-прежнему история про трудное взросление (Максим Карушев и Мария Симонова). Фото: Николай Смоляков
В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения Владимира Железникова - как раз к этому юбилею и приурочат премьеру картины.