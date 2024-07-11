В Госдуме требуют запретить показ турецких сериалов в России

В России многие смотрят турецкие сериалы. Особенно популярны: «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Черная любовь», «Зимородок». Некоторые актеры приезжали в Москву. Это Бурак Озчивит, сыгравший Кемаля Сойдере. А еще Мерьем Узерли, которую многие называют именем ее героини Хюррем султан.

Но есть вероятность, что россияне больше не смогут увидеть любимые турецкие сериалы. Дело в том, что заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сделал заявление. Он призвал запретить показ турецких сериалов в России. Такую инициативу Милонов озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Примечательно, что он пояснил причину такого предложения. По словам политика, сюжеты в турецких картинах неправдоподобные. Он уверен, что из-за таких сериалов у россиянок образуются нереалистичные образы иностранных мужчин. Милонов даже назвал турецкие картины «полнейшей белибердой».