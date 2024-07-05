Сногсшибательная Снигирь, Водонаева в мини и Брутян с декольте: в каких нарядах блистали звезды на этой неделе

Поводом говорить о звездах чаще на этой неделе, прежде всего, стала премия «Ника». Гости знаменитого светского мероприятия пришли на других посмотреть и себя показать.

Юлия Снигирь в струящемся платье

По мнению тех, кто разбирается в моде и стиле, номером один на этом светском событии была Юлия Снигирь. Она надела белое струящееся платье с воротником-стойкой, подчеркивающее стройность ее фигуры. И это тот случай, когда белое не полнит, а скорее, наоборот. В этом образе Юлия выглядела просто сногсшибательно.

Приспущенный рукав на платье открывал «опасный» участок рук. Но поскольку у Юлии практически нет изъянов, для нее это не имело никакого значения. Кстати, Юлия Снигирь получила «Нику» в номинации «Лучшая актриса».