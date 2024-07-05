Сногсшибательная Снигирь, Водонаева в мини и Брутян с декольте: в каких нарядах блистали звезды на этой неделе

Поводом говорить о звездах чаще на этой неделе, прежде всего, стала премия «Ника». Гости знаменитого светского мероприятия пришли на других посмотреть и себя показать.
Юлия Снигирь в струящемся платье
По мнению тех, кто разбирается в моде и стиле, номером один на этом светском событии была Юлия Снигирь. Она надела белое струящееся платье с воротником-стойкой, подчеркивающее стройность ее фигуры. И это тот случай, когда белое не полнит, а скорее, наоборот. В этом образе Юлия выглядела просто сногсшибательно.
Приспущенный рукав на платье открывал «опасный» участок рук. Но поскольку у Юлии практически нет изъянов, для нее это не имело никакого значения. Кстати, Юлия Снигирь получила «Нику» в номинации «Лучшая актриса».
Юлия Снигирь. Фото: пресс-служба кинопремии «Ника»
Элегантная Пересильд и Брутян с декольте
Другая обладательница статуэтки в той же категории — Юлия Пересильд — надела платье цвета айвори с драпированным топом. В этом наряде звезда фильма «Вызов» выглядела очень элегантно. Правда, пикантная треугольная вставка иногда смещала фокус внимания на живот знаменитости.
Юлия Пересильд. Фото: пресс-служба кинопремии «Ника»
Также внимание гостей премии «Ника» было приковано к паре Зепюр Брутян и Павла Прилучного, которые во время разговора с журналистами признались, что их сын Микаэль уже сделал первые шаги, а в будущем они подумывают и о прибавлении в семействе.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: пресс-служба кинопремии «Ника»
Зепюр предстала перед публикой в длинном черном платье с декольте и большим разрезом. Заметным дополнением к ее образу стал золотой браслет и цепочка с подвеской. Павел же надел традиционный черный костюм с белой рубашкой.
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Лиана Гриба выбрала маленькое черное платье
На этой неделе также прошел премьерный показ фильма «Самая большая луна». Картина рассказывает об эмерах — людях с необычными способностями, которые умеют управлять эмоциями. Эмеры не ощущают боли, не пользуются современными гаджетами и, самое главное, не умеют любить.
Поскольку мир этих существ находится под угрозой исчезновения, молодой эмер-полукровка Денис (Иван Ивашов) пускается на поиски девушки Кати (Симона Куст). Вместе они открывают для себя яркую и эмоциональную жизнь, но при этом полную опасностей и тревог.
Лиана Гриба. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На премьере ленты появилась звезда сериала «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба, правда, она не стала общаться с журналистами. Ограничилась только признанием, что пришла на премьеру к своему другу. Ни партнера по сериалу Никиты Волкова, ни возлюбленного актрисы рядом замечено не было.
Лиана выбрала беспроигрышный вариант — маленькое черное платье с американской проймой, выгодно подчеркивающее ее фигуру.
А Водонаева сделала ставку на белое
Одна из современных икон стиля — Алена Водонаева — 2 июля отметила день рождения. Алена поделилась с подписчиками снимком с этого события. На нем она изображена вместе с 13-летним сыном Богданом.
Алена Водонаева с сыном Богданом. Фото: соцсети Алены Водонаевой
Оказалось, что они посетили спектакль Театра эстрады «Маяковский. Я сам», главную роль в котором сыграл актер Никита Кологривый. Он известен не только по фильмам и сериалам «Слово пацана» и «По щучьему велению», но и благодаря своим скандальным выходкам. Например, когда укусил официантку в баре.
Для выхода в театр Алена выбрала белое мини-платье, открывшее ее красивые длинные ноги, с рукавами-фонариками и многослойной юбкой.
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