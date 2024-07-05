Кристина Асмус вернется в новую версию «Интернов», а «Сладкую жизнь» и «Универ» перезапустят.

Десять лет назад сериал «Сладкая жизнь» (ТНТ) стал поистине революционным для нашего ТВ. Откровенно, честно, местами тонко он повествовал и об изменах, и о меркантильных связях молодых див с московскими пенсионерами, и о доле матери-одиночки, и о многом другом. Разумеется, не без клубнички - откровенные сцены проекта, выходившего в эфир в полночь, стали катализатором для массы «голых вечеринок» в сериальной индустрии: «Содержанки» 18+, «Жизнь по вызову» 18+, «Колл-центр» 18+ и т. д. Теперь тот самый сериал решено вернуть, ведь новое - это хорошо забытое старое. Сценарий продолжения писали три года. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Сейчас создатели занимаются кастингом. Обещают почти весь «золотой состав» мелодрамы: Лера (Лукерья Ильяшенко), Вадим (Роман Маякин), Наташа (Мария Шумакова), Юлия (Анастасия Меськова). Правда, некоторые считают, что Сашу (Марта Носова) все же из проекта выведут. Зато зрители увидят повзрослевших детей Вадика и Наташи, а еще двух новых ключевых персонажей - некоего 20-летнего Митю и девушку Алису.

Пока съемки сериала еще не начинались - в эфире его стоит ждать не раньше следующего сезона.

«Чужой район» 16+