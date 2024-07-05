Кристина Асмус вернется в новую версию «Интернов», а «Сладкую жизнь» и «Универ» перезапустят.

Несмотря на острое желание загорать и купаться, производители сериалов скрепя сердце и скрипя зубами продолжают работу. Снимаются как абсолютно новые сериалы, так и продолжения хорошо известных. Но особый тренд - перезагрузка культовых франшиз («Букины» 18+, «Папины дочки. Новые» 12+, «Агент национальной безопасности. Возвращение» 18+ и др.), которые продюсеры снимают с полок, отряхивают и заново преподносят на стол зрителя. О нескольких таких проектах, которые находятся в разработке, рассказывает журнал «Телепрограмма».
«Сладкая жизнь» 16+
Фото: кадр из фильма
Десять лет назад сериал «Сладкая жизнь» (ТНТ) стал поистине революционным для нашего ТВ. Откровенно, честно, местами тонко он повествовал и об изменах, и о меркантильных связях молодых див с московскими пенсионерами, и о доле матери-одиночки, и о многом другом. Разумеется, не без клубнички - откровенные сцены проекта, выходившего в эфир в полночь, стали катализатором для массы «голых вечеринок» в сериальной индустрии: «Содержанки» 18+, «Жизнь по вызову» 18+, «Колл-центр» 18+ и т. д. Теперь тот самый сериал решено вернуть, ведь новое - это хорошо забытое старое. Сценарий продолжения писали три года. Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Сейчас создатели занимаются кастингом. Обещают почти весь «золотой состав» мелодрамы: Лера (Лукерья Ильяшенко), Вадим (Роман Маякин), Наташа (Мария Шумакова), Юлия (Анастасия Меськова). Правда, некоторые считают, что Сашу (Марта Носова) все же из проекта выведут. Зато зрители увидят повзрослевших детей Вадика и Наташи, а еще двух новых ключевых персонажей - некоего 20-летнего Митю и девушку Алису.
Пока съемки сериала еще не начинались - в эфире его стоит ждать не раньше следующего сезона.
«Чужой район» 16+
Фото: кадр из фильма
Вернется и Денис Рожков в полицейской форме. Но не в сериал «Глухарь» 18+ и не в «Пятницкий» 16+, а в детектив «Чужой район» (НТВ), вышедший в эфир 12 лет назад. В последнем на настоящий момент сезоне проекта главный герой Андрей Фролов, оперативник питерского УГРО, оказался за решеткой после подставы - его обвиняли в убийстве коллеги. Но из СИЗО Фролову удалось выйти, а потом при поддержке участкового Свистунова (Кирилл Полухин) выяснить, кто его подставил.
Фото: НТВ
Новые серии покажут события через 10 лет после всего случившегося. Фролов снова вернулся в уголовный розыск, служит в непростом районе Красный Молот (вымышленная территория, съемки проходят в Ленинградской области) и готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, которая в итоге срывается. Появятся в сериале и старый коллега Фролова участковый Свистунов, и горе-бизнесмен Рафик (Артур Мкртчян), и оперативник Макаров (Алексей Одинг), и зазноба главного героя Ирина (Екатерина Проскурина), которая вышла замуж за бандита Сыча (Юрий Архангельский) и вскоре погибает при загадочных обстоятельствах. Конечно, вести дело берется Фролов.
В 2024 году у зрителей НТВ есть шанс увидеть премьеру.
«Универ. Молодые» 16+
Роль яркой блондинки вместо Марии Кожевниковой исполнит другая актриса. Фото: канал ТНТ
Выпустив довольно посредственные версии «Универа» («Универ. 10 лет спустя» 16+ и «Универ. 13 лет спустя» 16+), главный креативщик ТНТ Вячеслав Дусмухаметов решил реанимировать «наш ответ «Друзьям» (любимый сериал продюсера) и перезагрузить студенческую франшизу. Теперь на авансцену выйдут не состарившиеся выпускники несуществующего вуза МВГУ, а молодые львы. В 510-й блок заезжает группа харизматичных персонажей в исполнении Ильи Сигалова, Алины Воскресенской, Екатерины Чанновой и Кирилла Мешалкина. Типажность сохранили - есть и тупой спортсмен с резиновым манекеном для отработки ударов, и ботаник, и сексапильная блондинка.
Фото: канал ТНТ
Вернутся и хорошо знакомые по первому «Универу» герои: ставший «пельменным олигархом» Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский), бывший ректор Павел Зуев (Сергей Пиоро), а еще бывшая Антона Мартынова (Станислав Ярушин) Вика Бобр (Юлия Франц), которая теперь преподает. Что из этого получится - пока непонятно. Но давно исчезнувший с радаров Алексей Гаврилов (Гоша) уверяет, что тоже ведет переговоры с каналом.
Сериал вовсю снимают и, скорее всего, готовят к премьере в следующем телесезоне.
Другой «Склиф» 16+
Фото: канал ТНТ
Раз частично возродили скетчком «Наша Russia» 18+ (в виде проектов «Светлаков+» 16+ и «Галустян+» 16+), «Универ» и «Сладкую жизнь», то почему бы не поиграть в «Интернов»? Где в свое время блистали Кристина Асмус, Азамат Мусагалиев, Иван Охлобыстин, Вадим Демчог и другие.
Так и случится, только в чуть другом формате. В сериале «Склиф» (ТНТ) - не путать со «Склифосовским» 12+! - главную роль отвели Кристине Асмус. Актриса сыграет травматолога Института скорой помощи Евгению Покровскую.
Фото: личная страница Кристины Асмус в социальной сети
- Готовится бомба! - интригует директор ТНТ Тина Канделаки. - Никто не ожидает, что мы войдем в этот жанр. Это будут хиты на долгие-долгие годы. Это рабочее название. Давайте так, медицинский процедурал, чтобы никого не пугать. В который мы добавим комедии.
Ставить проект будет Всеволод Аравин («Постучись в мою дверь в Москве» 16+). Сценарий в составе целой группы авторов напишет Анна Графкова, работавшая над первым сезоном «Склифосовского». Помимо Асмус в сериале, первый сезон которого составит 16 серий, заняты Матвей Лыков (сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей» 16+), Наталия Медведева, Алексей Веселкин, Александр Тютин и другие.
Проект находится в разработке, а это значит, что на ТНТ он появится не раньше 2025 года.