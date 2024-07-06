Между Бондарчуком и Хепберн: какая «Война и мир» на экране была лучше

Громом среди ясного июньского неба прогремела новость о том, что эпичное полотно Льва Николаевича превратит в сериал мастер масштабных проектов Сергей Урсуляк. А потом шквалистым ливнем, как из ведра, окатило следующее известие - ответит коллеге Сарик Андреасян (автор фильмов и сериалов про Чикатило, Карлсона, Виталия Калоева, чудо в кукурузном поле, Евгения Онегина, Маргариту Грачеву, а еще Александра Пушкина), который снимет фильм по «Войне и миру». Журнал «Телепрограмма» тем временем вспоминает предыдущие опыты воплощения романа на экране - в надежде, что у современных постановщиков получится не хуже.
1956 год 12+
Фото: кадр из фильма
Довольно забавная, если не сказать карикатурная, с точки зрения русского зрителя, картина, в которой наших героев разыгрывают белозубые голливудские актеры с квадратными челюстями, а еще Одри Хепберн, вышла на студии Paramount Pictures. Режиссером стал Кинг Видор («Техасские рейнджеры» 16+). Роль Наташи отвели хрупкой и изящной Хепберн, Пьера Безухова сыграл Генри Фонда, а Мел Феррер - Андрея Болконского. Костюмы Ростовой просили разработать французского модельера Юбера де Живанши, в батальных сценах было задействовано до восьми тысяч действующих итальянских солдат, более 100 тысяч (!) комплектов военной формы, костюмов и париков были отшили по оригинальным гравюрам и картинам эпохи Наполеона. Картина получила три номинации на «Оскар», две номинации на премию BAFTA, один «Золотой глобус». Но главное - стала отправной точкой для создания эпичного проекта Сергея Бондарчука.
1967 год 18+
Фото: кадр из фильма
Одна из самых популярных и успешных версий экранизации стала киноэпопея Сергея Бондарчука, которой впоследствии заслуженно выдали «Оскар». Масштабнейшую и подробнейшую работу режиссер создавал шесть (!) лет. Современные киноделы только могут усмехнуться такой выработке. Но оно того стоило. Образы Ростовой (Людмила Савельева), Болконского (Вячеслав Тихонов), Безухова (сам Бондарчук), Курагиной (Ирина Скобцева), Долохова (Олег Ефремов) и многих других навечно опровергли правило о том, что сделать фильм лучше книги невозможно. Помимо «Оскара», драма получила «Золотой глобус», главный приз ММКФ и стала лидером проката в СССР в 1966 году (58 млн руб. в кассе при бюджете в 8,2 млн руб.).
1972 год 18+
Фото: кадр из фильма
Британский канал BBC снял собственную версию романа, где Пьера Безухова сыграл блестящий Энтони Хопкинс. Не сказать, что британский актер забрался «под ребра» нашему рефлексирующему дворянину-идеалисту, наивному до глупости, но по крайней мере постарался сделать все, что мог и что потребовал от него режиссер Джон Дэвис. Теперь эту экранизацию мало кто вспомнит, но хотя бы ради роли Хопкинса ее стоит пересмотреть - правда, придется потратить время на 20 серий. В массовке проекта снимались действующие солдаты теробороны Югославии.
2007 год 16+
Фото: кадр из фильма
В международной экранизации романа (Россия, Франция, Германия, Италия, Польша) роль князя Болконского исполнил Малкольм Макдауэлл, Александра I - Игорь Костолевский, а Михаила Кутузова - Владимир Ильин. Вроде бы состав космический - по уровню звездности, но результат чуть иной. Кто из вас помнит или хотя бы раз смотрел этот скучный до боли в зубах и академичный побуквенный пересказ эпопеи?
2016 год 18+
Фото: кадр из фильма
Самая современная на настоящий момент версия экранизации. В 2016 году британский режиссер Том Харпер («Острые козырьки» 18+) представил шестисерийный фильм по роману писателя, в который взял Джеймса Нортона (Андрей Болконский), Пола Дано (Пьер Безухов) и Лили Джеймс (Наташа Ростова). Пожалуй, самой точной в этом сериале оказалась работа Дано. Множество актеров признавались, что и роман-то не читали до начала съемок. В остальном, удачно отработав экстерьер книги (лоск, помпезность и пафос на месте), авторы пожертвовали достоверностью. Проект буквально растащили на ляпы: ордена, форма и плюмажи из другой эпохи, едва знакомые друг с другом герои целуются по-французски, говорят на «ты» (в русской озвучке, да!), балы по утрам, гусары без усов и брат с сестрой Курагины, занимающиеся петтингом, лежа в кровати, - все это нашу публику слегка, мягко скажем, смутило. Возможно, дело в том, что сценарий писал не любящий историю и литературу человек, а автор «Карточного домика» 18+ Эндрю Дэвис - спец по американским политическим подковерным игрищам.