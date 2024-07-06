Между Бондарчуком и Хепберн: какая «Война и мир» на экране была лучше

Самая современная на настоящий момент версия экранизации. В 2016 году британский режиссер Том Харпер («Острые козырьки» 18+) представил шестисерийный фильм по роману писателя, в который взял Джеймса Нортона (Андрей Болконский), Пола Дано (Пьер Безухов) и Лили Джеймс (Наташа Ростова). Пожалуй, самой точной в этом сериале оказалась работа Дано. Множество актеров признавались, что и роман-то не читали до начала съемок. В остальном, удачно отработав экстерьер книги (лоск, помпезность и пафос на месте), авторы пожертвовали достоверностью. Проект буквально растащили на ляпы: ордена, форма и плюмажи из другой эпохи, едва знакомые друг с другом герои целуются по-французски, говорят на «ты» (в русской озвучке, да!), балы по утрам, гусары без усов и брат с сестрой Курагины, занимающиеся петтингом, лежа в кровати, - все это нашу публику слегка, мягко скажем, смутило. Возможно, дело в том, что сценарий писал не любящий историю и литературу человек, а автор «Карточного домика» 18+ Эндрю Дэвис - спец по американским политическим подковерным игрищам.