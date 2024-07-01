«Без Дракона ты никто и звать тебя никак»: почему зрители отказываются смотреть второй сезон сериала «Дом дракона»

В разгаре — второй сезон сериала «Дом дракона», который выходит в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с 16 июня. А в Сети зрители тем временем вовсю ругают персонажей и традиционно «грозятся» не смотреть по одной серии, а разом посмотреть все. Чем же недовольны наши соотечественники? Осторожно, спойлеры!

Чем закончился первый сезон сериала «Дом дракона»

Для начала напомним, что первый сезон сериала вышел полтора года назад. Его действие» происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов».

В основу многосерийного проекта лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Лента описывает жизненные перипетии династии Таргариенов. Главные герои повествования — король Визерис, его дочь Рейнира, подруга Рейниры Алисента, которая выходит замуж за короля, и порочный и притягательный принц Деймон.

В конце первого сезона король Визерис умирает, что приводит к борьбе за власть между его потенциальными наследниками. Алисента выдвигает на Железный трон своего сына Эйгона, но он признается, что не готов к бремени правления. Однако во время коронации начинает ощущать вкус власти.

В то же время Рейнира не собирается отдавать корону без боя и становится Черной королевой после своей коронации на Драконьем камне.

Позже к ней приезжает Отто Хайтауэр, отец Алисенты, и объявляет, что на трон вступил ее младший брат, король Эйгон. Рейнире предлагается остаться на Драконьем камне, не претендуя на другие земли Вестероса.