«Без Дракона ты никто и звать тебя никак»: почему зрители отказываются смотреть второй сезон сериала «Дом дракона»

В разгаре — второй сезон сериала «Дом дракона», который выходит в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с 16 июня. А в Сети зрители тем временем вовсю ругают персонажей и традиционно «грозятся» не смотреть по одной серии, а разом посмотреть все. Чем же недовольны наши соотечественники? Осторожно, спойлеры!
Чем закончился первый сезон сериала «Дом дракона»
Для начала напомним, что первый сезон сериала вышел полтора года назад. Его действие» происходит за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов».
В основу многосерийного проекта лег роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Лента описывает жизненные перипетии династии Таргариенов. Главные герои повествования — король Визерис, его дочь Рейнира, подруга Рейниры Алисента, которая выходит замуж за короля, и порочный и притягательный принц Деймон.
В конце первого сезона король Визерис умирает, что приводит к борьбе за власть между его потенциальными наследниками. Алисента выдвигает на Железный трон своего сына Эйгона, но он признается, что не готов к бремени правления. Однако во время коронации начинает ощущать вкус власти.
В то же время Рейнира не собирается отдавать корону без боя и становится Черной королевой после своей коронации на Драконьем камне.
Позже к ней приезжает Отто Хайтауэр, отец Алисенты, и объявляет, что на трон вступил ее младший брат, король Эйгон. Рейнире предлагается остаться на Драконьем камне, не претендуя на другие земли Вестероса.
Деймон и Рейнира. Фото: кадр из первого сезона сериала «Дом дракона»
Принц Деймон, муж Рейниры, готов начать войну немедленно, но она останавливает его. Рейнира хочет заручиться поддержкой правителей других регионов семи королевств, прежде чем начать кровопролитное сражение.
Ее сыновья Джейкерис и Люцис вызываются стать посланниками и прилететь к Старкам и Баратеонам на своих драконах. Когда Люцис прилетает к Баратеонам, он видит, что его там уже поджидает Эймонд. Эймонд намекает, что не собирается помогать Черной королеве безвозмездно. Люцис мог бы улететь, но Эймонд решает отомстить ему за подбитый глаз.
Эймонд начинает преследовать Люциса на своей огромной драконице Вхагаре. В результате Вхагар убивает Люциса и его маленького дракона.
Последний кадр первого сезона показывает разгневанное лицо Рейниры, узнавшей о гибели своего сына. Война, известная как «Танец драконов» в книге Джорджа Мартина, становится неизбежной.
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Чем недовольны зрители второго сезона: комментарии
Меж тем во втором сезоне события развиваются очень неспешно. Понятно, что создатели сериала снова возвращают нас к горю Рейниры. Ее муж — принц Деймон — разгневан и жаждет мести.
По сути, в первых сериях случается то, о чем ранее предупреждали создатели проекта. Зрители могут разлюбить Деймона, потому что Порочный принц пошел на то, чего не простит ни один человек.
В первом эпизоде наемники, подосланные Деймоном, проникают в королевский замок с целью отомстить за сына Рейниры. Правда, не сумев найти того, кого им было поручено убить, выбирают более беззащитную жертву. Это преступление вызывает настоящий шок у зрителей, и это несмотря на то, что у Джорджа Мартина она описана гораздо натуралистичнее и ужасающее.
Дальше аудитория «Дома дракона» удивлена тем, что Алисента, которая на протяжении всего первого сезона упрекала свою бывшую подругу и падчерицу Рейниру в безнравственном поведении, вступила в интимную связь с ее бывшим возлюбленным Кристоном Колем. Стоит напомнить, что он, будучи рыцарем Белого Пламени в гвардии королевы Вестероса, вообще поклялся соблюдать обет целомудрия. Как говорится, души прекрасные порывы.
Алисента. Фото: кадр из второго сезона сериала «Дом дракона»
Постельные сцены Алисенты и Коля зрителям тоже не по душе. Они недоумевают, откуда взялось столько страсти, когда в первом сезоне рыцарь был неравнодушен к Рейнире.
Недовольны они и тем, что в сцене, когда Эйгон плачет, Алисента предпочитает не утешать сына, а отправляется на ложе с Кристоном Колем.
Свои недовольства зрители по традиции выражают в комментариях.
«Я думала, что для меня худшие персонажи этой вселенной — это Серсея и Санса, но эти дамы подержат пиво, потому что первенство вырывает Алисента, без вариантов», — сообщает группа Dragonstone в соцсети «ВКонтакте».
«Кристон Коль зашкварился навеки!» — вторит недовольным Sin6696.
Сэр Кристон Коль. Фото: кадр из второго сезона сериала «Дом дракона»
«Сценаристы пытаются всеми силами очернить «зеленых» перед рейнирочкой, ничего нового», — считает Gale of Skyrim
«Без дракона ты никто и звать тебя никак. Почему драконы не могут узурпировать все себе и взять власть в свои лапы?! У Толкиена дракон трушнее», — задается резонным вопросом Николай Дивеев.
«Внезапно узнал, что первый сезон вышел. :) Подожду, когда все сезоны выйдут, тогда и посмотрю», — самый типичный комментарий, под которым может стоять любой ник.
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