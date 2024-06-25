Первый канал покажет оскароносный фильм, популярные сериалы и сагу «Два берега» с Аглаей Шиловской в июле

С наступлением лета Первый канал решил приготовить приятный сюрприз зрителям. В июле состоится пять громких премьер, поэтому точно будет, что посмотреть вечером. Так в эфире покажут сериал «Два берега» с Аглаей Шиловской, Евгением Прониным, Марией Голубкиной.

В сериале рассказывается история двух семей, которые живут по соседству в уральской деревушке. Между ними есть разница: Сколчины были состоятельными, а Ермаковы — бедными. После революции они оказались в непримиримых лагерях. Однако судьба преподносит им сюрприз. Их дети полюбили друг друга.

Увидеть сериал «Два берега» можно на Первом канале 1-4 июля в 22:00.