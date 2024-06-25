Первый канал покажет оскароносный фильм, популярные сериалы и сагу «Два берега» с Аглаей Шиловской в июле

С наступлением лета Первый канал решил приготовить приятный сюрприз зрителям. В июле состоится пять громких премьер, поэтому точно будет, что посмотреть вечером. Так в эфире покажут сериал «Два берега» с Аглаей Шиловской, Евгением Прониным, Марией Голубкиной.
В сериале рассказывается история двух семей, которые живут по соседству в уральской деревушке. Между ними есть разница: Сколчины были состоятельными, а Ермаковы — бедными. После революции они оказались в непримиримых лагерях. Однако судьба преподносит им сюрприз. Их дети полюбили друг друга.
Увидеть сериал «Два берега» можно на Первом канале 1-4 июля в 22:00.
Кадр из сериала «Два берега». Фото: пресс-служба Первого канала
Также будет показан фильм Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины». Он получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это экранизация рассказа Харуки Мураками. Сюжет рассказывает о Юсукэ, который узнает об измене жены Ото Кафуку. Он не говорит о том, что узнал о предательстве, а потом попадает в больницу. Оказывается, что у него глаукома в левом глазу. Юсукэ ждет момента, чтобы сказать супруге, что знает об ее измене, но потом находит ее мертвой.
Картину «Сядь за руль моей машины» покажут на Первом канале 6 июля в 23:20.
Еще одной премьерой станет показ трехсерийного фильма «Обоюдное согласие». В нем сыграли Светлана Иванова, Андрей Козлов, Мария Голубкина. Это работа режиссера Валерии Гай Германики.
Зрители увидят историю 29-летней учительницы Анны Федоровой, которая подает заявление о групповом изнасиловании. Опытный следователь Нестеренко берется за дело, чтобы выяснить, что случилось.
Сериал «Обоюдное согласие» покажут на Первом канале 7 июля в 23:00.
Кадр из сериала «Обоюдное согласие». Фото: пресс-служба Первого канала
Четвертой премьерой станет сериал «Ищейка» режиссера Дмитрия Брусникина.
По сюжету, подполковника полиции Александру Ивановну Кушнир переводят из Москвы в небольшой город Дивноморск. Ее ставят на должность начальника уголовного розыска. Однако ее руководителем становится Павел Мишин, который является ее однокурсником и бывшим возлюбленным. Для него приезд Александры становится сюрпризом. В коллективе нового работника воспринимаю в штыки.
Показ детективной картины «Ищейка» состоится с 1 по 4 июля в 20:00 на Первом канале.
Кадр из сериала «Ищейка». Фото: пресс-служба Первого канала
Еще одна картина «А у нас во дворе» стала очень популярной.
В фильме, действие которого разворачивается в одном из московских дворов, главные герои — Каленый, бывший полицейский, и дворничиха Мавлюда, пытаются расследовать двенадцать преступлений. Каленый, которого играет Сергей Пускепалис, скучает по работе и поэтому пьет, в то время как Мавлюда, роль которой исполняет Равшана Куркова, разыскивает своего пропавшего мужа. Они становятся отличной командой, способной раскрыть любое преступление, несмотря на то, что Каленый не любит приезжих, а Мавлюда ненавидит пьяниц.
«А у нас во дворе» покажут 7 июля в 12:15 на Первом канале.
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Равшана Куркова в роли дворничехи. Фото: пресс-служба Первого канала
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