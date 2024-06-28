Что происходило за кадром третьего сезона детектива про маньяков «Метода» - самого таинственного сериала страны

Как бы ни старался журнал «Телепрограмма» прорваться на съемки сериала «Метод» 18+ (Первый канал) - бесполезно. Десять лет назад (!), когда стартовали съемки первого сезона мрачного, но захватывающего триллера психологических состояний, мы вплотную подобрались к площадке проекта в Нижнем Новгороде, но режиссер Юрий Быков деликатно объяснил, что продюсер Александр Цекало тотально засекретил сериал. И все участники съемочной группы под кабальными контрактами о неразглашении. Позже Цекало чуть не схарчил и самого Быкова, отодвинув талантливого постановщика («Майор» 18+, «Жить» 18+) от монтажного стола и взявшись творить вне пределов компетенции. Юрий чуть не снял фамилию с титров, но обошлось. И все же режиссер проект покинул.

Второй сезон снимали в Москве: в тревожные пандемийные времена Александр Войтинский попытался сместить фокус детектива на помощницу главного героя Есению (Паулина Андреева), но эксперимент провалился. Стало понятно, что эффектная актриса не вытащит столь тяжелый и насыщенный психологизмом нарр тив, сценарий спешно переписывали - и в итоге зрителю явился неудачный «Франкенштейн», где выживший после удара ножом в сердце сыщик с уникальными способностями Родион Меглин (Константин Хабенский) вроде бы на первом плане, но уже в роли обезумевшего чудовища на поводке с пеной изо рта. Есения, как могла, помогала ему и даже пыталась управлять, но выглядело это весьма беспомощно. Надо было что-то с этим делать... нельзя же так издеваться над заслуженным человеком, худруком, на минуточку, МХТ им. Чехова!

Продолжение следует

И Первый канал придумал. Александр Цекало сбежал из России, продал недвижимость, промолчал по поводу СВО, а это значит, что самое время перезагрузить «Метод». Проект подхватил «Кинопоиск» - сервис, специализирующийся на хайповых темах (ВИЧ в СССР, кровососущие пионеры, чиновники и коррупция, группа «Король и Шут» и проч.). Продюсер Максим Полинский («Троцкий» 18+) поднимет несчастного Меглина на дело в очередной раз. В сериал, наконец, вернули Юрия Быкова.