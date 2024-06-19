Светлана Пермякова и Владимир Селиванов снимутся в новом сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

ТНТ готовит к выпуску новый сезон популярной мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут», который обещает быть еще более захватывающим и полным интриг, чем предыдущий. В главных ролях зрители увидят Светлану Пермякову и Владимира Селиванова, известных по своим ролям в других проектах.

Пермякова, звезда сериала «Интерны», исполнит роль горничной Оксаны, которая будет принята в особняк богача Сергея Воронцова на испытательный срок. Селиванов, знакомый зрителям по сериалу «Реальные пацаны», предстанет в роли регионального чиновника Никиты.

Во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» зрители снова окунутся в жизнь обитателей особняка на Рублевке, где страсти и интриги не утихают. Зрителей ждут новые семейные перипетии, любовные линии, тайны и драматические ситуации, которые так полюбились зрителям.

Владимир Селиванов поделился своими впечатлениями о проекте. Он отметил, что сразу же принял предложение, как только узнал, что над проектом работает его родной продакшн, а сам сериал будет показан на ТНТ. Он также подчеркнул, что его персонаж только кажется простачком, но на самом деле он не так прост и имеет свои интересы и линию в сериале.

Премьера нового сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» состоится уже в этом году на ТНТ.