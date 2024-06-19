Джарахов получил по голове лопатой, а Джокер молча ел суп на поминках: как снимали комедию «Полупановы»

24 июня в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Полупановы» – сумасшедшей комедии про странную семейку, которая не хочет съезжать из старого деревянного дома и менять его на жилье получше. Вселенная «Полупановых» – отдельный мир, в котором все существует только по им одним известным законам.

Игорь Юрич, Татьяна и их сын Федерико – это практически семейка Адамс, живущая где-то в российской глубинке.

Абсурдный юмор, мокьюментари-съемка, микст неизвестных актеров с мастерами российского и мирового кинематографа – Teleprogramma.pro разбиралась, из каких составляющих устроена вселенная «Полупановых», и как и кто ее создавал.

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История создания

«Полупановы» родились во время пандемии коронавируса как серия скетчей. Пензенские авторы Дмитрий Степашин, Артем Молоканов и Антон Просвирнин, в свое время уже пошумевшие в Сети с веб-сериалом «Зема», сначала выкладывали ролики о странной семейке на личные страницы, а в июне 2020-го у «Полупановых» появился свой собственный профиль.

Как рассказывают ребята, изначально они просто поехали на дачу с цифровым фотоаппаратом «поснимать по приколу». Но прикол внезапно вышел из-под контроля.

Ролики с «Полупановым» быстро расходились по Сети, благодаря чему в 2022 году семейка переехала на Rutube. Сериал эволюционировал: хронометраж серий расширился с одной-двух минут до пяти-шести, у проекта появилось связное повествование и более серьезный продакшн. Но главное – фирменный абсурдный юмор Полупановых никуда не делся, а только развивался.

Еще через два года – новый рубеж. 24 июня 2024 года «Полупановы» выходят на ТНТ уже как полноценный комедийный сериал с 20-минутными сериями и сквозным сюжетом.