Джарахов получил по голове лопатой, а Джокер молча ел суп на поминках: как снимали комедию «Полупановы»

24 июня в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Полупановы» – сумасшедшей комедии про странную семейку, которая не хочет съезжать из старого деревянного дома и менять его на жилье получше. Вселенная «Полупановых» – отдельный мир, в котором все существует только по им одним известным законам.
Игорь Юрич, Татьяна и их сын Федерико – это практически семейка Адамс, живущая где-то в российской глубинке.
Абсурдный юмор, мокьюментари-съемка, микст неизвестных актеров с мастерами российского и мирового кинематографа – Teleprogramma.pro разбиралась, из каких составляющих устроена вселенная «Полупановых», и как и кто ее создавал.
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История создания
«Полупановы» родились во время пандемии коронавируса как серия скетчей. Пензенские авторы Дмитрий Степашин, Артем Молоканов и Антон Просвирнин, в свое время уже пошумевшие в Сети с веб-сериалом «Зема», сначала выкладывали ролики о странной семейке на личные страницы, а в июне 2020-го у «Полупановых» появился свой собственный профиль.
Как рассказывают ребята, изначально они просто поехали на дачу с цифровым фотоаппаратом «поснимать по приколу». Но прикол внезапно вышел из-под контроля.
Ролики с «Полупановым» быстро расходились по Сети, благодаря чему в 2022 году семейка переехала на Rutube. Сериал эволюционировал: хронометраж серий расширился с одной-двух минут до пяти-шести, у проекта появилось связное повествование и более серьезный продакшн. Но главное – фирменный абсурдный юмор Полупановых никуда не делся, а только развивался.
Еще через два года – новый рубеж. 24 июня 2024 года «Полупановы» выходят на ТНТ уже как полноценный комедийный сериал с 20-минутными сериями и сквозным сюжетом.
Кадр из сериала «Полупановы». Фото: телеканал ТНТ
Кто такие Полупановы?
Семейка Полупановых состоит из трех человек: глава семейства Игорь Юрич, его супруга Татьяна и их сын Федерико. По сюжету к Полупановым заявляется социальный работник, который хочет переселить семью из их частного деревянного дома из-за ненадлежащих условий проживания. Полупановым предлагают хорошую альтернативу якобы по государственной программе реновации. Однако семью совершенно не интересуют материальные блага: им абсолютно комфортно в своем особенном мирке.
Мы знакомимся со странным семейством через «социального работника» Наталью, у которой есть четкая миссия: выселить Полупановых во что бы то ни стало, потому что ее боссу позарез нужна земля, на которой стоит их дом.
Поскольку семейство отказывается съезжать, Наталья придумывает все новые и новые хитрые схемы, чтобы их к этому принудить: то натравливает на них полицию, то пугает злыми духами, то просто пытается рассказать о благах цивилизации. Однако ни один из этих методов не срабатывает, потому что Полупановы не совсем обычная семья. Вернее, совсем необычная.
Невидимый суп, петарды в кастрюле, тюремная камера прямо в комнате – это все обычная жизнь Полупановых. Игорь Юрич обычно занят рассказами о том, как он познакомил Дениса Клявера со Стасом Костюшкиным и учился в кулинарном колледже с Ди Каприо, Татьяна – попытками вести странный быт странного семейства, а Федерико старается устроить личную жизнь и найти свой путь.
Параллельно Полупановы воюют со своим соседом Беркутом (Тимофей Зайцев), то и дело ловящим вьетнамские флешбеки, и доводят Наталью, которая хочет их выселить, тотальным игнором.
Кадр из сериала «Полупановы». Фото: телеканал ТНТ
Как родилась фамилия Полупановы
Фамилия главных героев сериала появилась за много лет до рождения самого сериала. Ее придумал Денис Сундуков – актер, сценарист и сокомандник авторов «Полупановых» по КВН. Во время одной из квновских тусовок, которая продолжалась до утра, Антон Просвирнин, очень хотевший спать, не выдержал и решил утихомирить друзей.
Но так как его самого они не слушали, он явился в образе: старой куртке, женском парике и карикатурно высоким голосом попросил «быть потише».
«Да это же тетя Таня Полупанова! У меня в деревне соседка один в один», – эта фраза Дениса Сундукова и дала название будущему хиту.
В итоге за Антоном Просвирниным закрепился образ Татьяны, Дмитрий Степашин вместе с усами и кепкой взял себе образ Игоря Юрича, а Артем Молоканова в красно-черной форме футбольного клуба «Милан» стал Федерико Полупановым.
Из скетчей – на ТНТ
«Полупановы» добрались до федерального эфира почти в первозданном виде. Образы Игоря Юрича и Федерико остались такими же, и только Татьяна Полупанова слегка изменилась. Мужчина, играющий женщину в скетчах – вполне нормальная история, но для полноценного комедийного сериала нужна была женщина.
Так в касте появилась кавээнщица и актриса Елена Федотова. А специально для Антона Просвирнина придумали новую роль – робкого и застенчивого председателя поселка Валентина Валентиныча.
Режиссером проекта стал Алексей Смирнов, автор популярного Интернет-сериала «Внутри Лапенко» и экс-резидент Comedy Club, также известный зрителям ТНТ по юмористическим проектам «Смех без правил» и «Убойная лига». С ребятами из Пензы у него случился идеальный мэтч, потому что «Полупановы» своей абсурдностью и внезапностью очень похожи на юмор дуэта «Быдло».
«Когда я прочел сценарий, увидел схожесть в построении шуток с тем, что я ранее делал в своей карьере. Это та самая абсурдная комичность, которую я люблю и ценю. Ребята очень классно пишут шутки, я никогда не видел таких плотных сценариев по шуткам и гэгам. Моей задачей было превратить весь этот классно написанный юмор в цельную сериальную историю», – рассказывает Смирнов.
Кадр из сериала «Полупановы». Фото: телеканал ТНТ
Чтобы сделать историю о Полупановых более цельной, мир семейки пришлось расширить.
Так, в повествовании появился главный антагонист – бизнесмен, который хочет построить на месте их дома торговый центр. «Враг» рангом поменьше – сосед Беркут, который просто очень не любит Полупановых и постоянно с ними воюет. А еще председатель поселка, местная медсестра, участковый и много других забавных второстепенных героев.
Мощный каст
Сериал «Полупановы» уникален тем, что на ведущих ролях здесь не самые известные по меркам федерального телевидения лица. Зато на второстепенных – целая россыпь звезд: от российских до голливудских! И это не шутка и не преувеличение: Михаил Горевой, исполнивший роль антагониста, снимался у Стивена Спилберга в фильме «Шпионский мост» и многих других известных картинах как на Родине, так и на Западе.
«Я помню, как в первый съемочный день Михаил приехал слегка не в настроении, был такой заведенный, и мы решили использовать это его состояние для сцены, потому что он там должен был как раз ругаться на Наташу за то, что она не может выселить Полупановых.
И вот он сидит в машине в шерстяном пиджаке с выключенным кондиционером, когда на улице жара, и тут актриса еще и в реплике слегка ошиблась, а он должен был за нее зацепиться. И получился такой классный дубль!
После этого он подходит и говорит: Алексей, я фанат «Монти Пайтон», мне нравится английский юмор, вот тебе джойстик от меня – рули», – вспоминает Алексей Смирнов.
Михаил Горевой на съемках сериала «Полупановы». Фото: телеканал ТНТ
Горевой – не единственная большая звезда в касте «Полупановых». Там же можно увидеть звезду «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева, Максима Коновалова из «Бумера», Тимофея Зайцева из «Ольги», Степана Девонина из «Зоны комфорта» и Софью Зайку из «Фитнеса». Причем все они не просто отбывали номер, а очень тонко вникали в сценарий, работали с образами и старались внести свой вклад в развитие персонажей и истории.
А еще в сериале куча суперзвездных камео. Авторам удалось затащить в проект Анну Хилькевич, Эльдара Джарахова и Доминика Джокера. Причем не просто затащить, а еще и знатно над ними поиздеваться. Джарахов, например, получает по голове лопатой, а Джокер молча ест суп на поминках.
«Да, роль у меня немногословная, но молча есть суп тоже надо уметь! Когда мне предложили поучаствовать в проекте, я без раздумий ответил «да». А когда прочитал синопсис, сказал «да» еще пару раз.
Мне очень нравится юмор «Полупановых»: как прописанный, так и импровизационный. И мне близка сама направленность сериала: такая абсурдная, добрая, смешная комедия – это прям очень круто.
Я считаю, что такой безобидный и светлый юмор продлевают нашу жизнь, потому что заставляет нас смеяться», – комментирует свое участие в сериале Доминик Джокер.
Машина с обрыва и взрывающийся сарай
Несмотря на то, что юмор «Полупановых» по большей части строится на абсурдных диалогах, экшена в сериале тоже хватает. Например, для одной из сцен съемочная группа выбросила машину с обрыва в реку. Снимать это должны были с двух камер, но одна из пленок оказался испорчена, потому что в кадр попала часть съемочной команды.
«Я сидел в воде около лодки в этот момент, и мы не знали, как далеко полетит машина, потому что мы это не репетировали. И мы думали: а что если машина сейчас в нас влетит? Было очень страхово.
Но в итоге отделались только испорченным дублем», – рассказывает один из авторов сериала и исполнитель роли Федерико Полупанова Артем Молоканов.
На съемках «Полупановых» было много экшн-сцен. Фото: телеканал ТНТ
Также на съемках сериала царил рай для пиротехников. Алексей Смирнов иногда даже произносил фразу: «Давайте сделаем помощнее». В итоге в одной сцен, когда по сюжету взрывается сарай, у Дмитрий Степашина загорелся парик. Но он как ни в чем не бывало доиграл сцену, а осознавал происходящее уже после команды «Стоп, снято».
Максимальная «жиза»
«Я показывал пилот сериала своей маме, и, несмотря на то, что там есть достаточно сюрреалистичные моменты, ей вообще все понравилось, потому что это очень жизненно.
Ведь у нее на даче идет такая же война с соседом за каждый квадратный метр. Только они уйдут купаться, сосед переставляет колышки поближе. Так что «Полупановы» – это, можно сказать, абсурдная комедия на основе реальных событий», – рассказывает режиссер сериала.
Доминик Джокер в сериале «Полупановы». Фото: телеканал ТНТ
Если сама история про выселение семьи кажется вам не особо реалистичной, то вы сильно ошибаетесь. Более того: ровно такая же ситуация случилась на съемках сериала!
Дело в том, что дом, где снимали пилот «Полупановых», изначально пустовал, а потом у него появились хозяева, которые не горели желанием освобождать жилище ради съемок сериала.
Убедить их все-таки съехать в итоге удалось, а вот удастся ли злым силам победить Полупановых в сериале, узнаем совсем скоро в эфире ТНТ.
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