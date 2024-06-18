Начались съемки второго сезона комедии «Телохранители» с Лысенковым и Кошкиной

Телеканал ТНТ поделился радостной новостью – начались съемки второго сезона комедийного сериала «Телохранители». Напомним, что в начале истории главные герои в лице бывших боксеров из Челябинска после исключения из сборной устроились работать на скандального столичного адвоката. Теперь Туча, Юрок и Ящер уже будут чувствовать себя в Москве, как дома, а также их ждут новые приключения.

В комедии снова сыграют: Олег Гаас, Егор Овчинников, Александр Левин, Дмитрий Лысенков и другие персоны. Яна Кошкина в роли жены адвоката будет демонстрировать свою красоту на экране.

Согласно сюжету, адвокат продолжит заниматься резонансными делами. Он будет стараться, чтобы у телохранителей всегда была работа. Юрок и Вероника проверят свои отношения, а Ящер будет ждать пополнения в семье. И только жизнь Тучи останется стабильной. Адвокат попытается приструнить своего отца и займется перевоспитанием жены Саши, что приведет к неожиданным последствиям.

Второй сезон сериала уже скоро выйдет на ТНТ.