Начались съемки второго сезона комедии «Телохранители» с Лысенковым и Кошкиной

Телеканал ТНТ поделился радостной новостью – начались съемки второго сезона комедийного сериала «Телохранители». Напомним, что в начале истории главные герои в лице бывших боксеров из Челябинска после исключения из сборной устроились работать на скандального столичного адвоката. Теперь Туча, Юрок и Ящер уже будут чувствовать себя в Москве, как дома, а также их ждут новые приключения.
В комедии снова сыграют: Олег Гаас, Егор Овчинников, Александр Левин, Дмитрий Лысенков и другие персоны. Яна Кошкина в роли жены адвоката будет демонстрировать свою красоту на экране.
Согласно сюжету, адвокат продолжит заниматься резонансными делами. Он будет стараться, чтобы у телохранителей всегда была работа. Юрок и Вероника проверят свои отношения, а Ящер будет ждать пополнения в семье. И только жизнь Тучи останется стабильной. Адвокат попытается приструнить своего отца и займется перевоспитанием жены Саши, что приведет к неожиданным последствиям.
Второй сезон сериала уже скоро выйдет на ТНТ.
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Дмитрий Лысенков. Фото: пресс-служба ТНТ