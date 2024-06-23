5 интересных российских сериалов, которые снимаются прямо сейчас.

Пока отпускники нежатся под солнцем на море, артисты продолжают тяжелый и монотонный труд перед кинокамерами. А что делать? Кто будет готовить новые проекты для публики, которая вернется с отдыха голодной до контента? В подборке журнала «Телепрограмма» - стоящие сериалы, которые снимают прямо сейчас - в июньскую жару.

Дарья Мороз на службе ЦРУ

Тема контрразведки и шпионов не была закрыта даже великим Штирлицем. Что уж говорить про современность, где каждый второй детектив - про сотрудников спецслужб. Так, в Москве в настоящий момент идут съемки сериала «Разящий луч» (РЕН ТВ) о противостоянии российской и американской разведок в ходе холодной войны. Действие разворачивается вокруг советского нобелевского лауреата Николая Басова, работающего на предприятии, где делают лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова - ставший валютным спекулянтом Ким и должен наладить контакт с резидентом ЦРУ Леонардо, чтобы сливать ему дезу. Однако первая встреча сразу же идет не по плану, потому что засекреченным Леонардо оказывается... красивая девушка (Дарья Мороз), противостоять чарам которой советский агент почти не может.

В ролях: Иван Колесников, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер, Евгений Харитонов и другие.

Андрей Смоляков против Альцгеймера