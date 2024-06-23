5 интересных российских сериалов, которые снимаются прямо сейчас.

Пока отпускники нежатся под солнцем на море, артисты продолжают тяжелый и монотонный труд перед кинокамерами. А что делать? Кто будет готовить новые проекты для публики, которая вернется с отдыха голодной до контента? В подборке журнала «Телепрограмма» - стоящие сериалы, которые снимают прямо сейчас - в июньскую жару.
Дарья Мороз на службе ЦРУ
Тема контрразведки и шпионов не была закрыта даже великим Штирлицем. Что уж говорить про современность, где каждый второй детектив - про сотрудников спецслужб. Так, в Москве в настоящий момент идут съемки сериала «Разящий луч» (РЕН ТВ) о противостоянии российской и американской разведок в ходе холодной войны. Действие разворачивается вокруг советского нобелевского лауреата Николая Басова, работающего на предприятии, где делают лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова - ставший валютным спекулянтом Ким и должен наладить контакт с резидентом ЦРУ Леонардо, чтобы сливать ему дезу. Однако первая встреча сразу же идет не по плану, потому что засекреченным Леонардо оказывается... красивая девушка (Дарья Мороз), противостоять чарам которой советский агент почти не может.
В ролях: Иван Колесников, Кирилл Гребенщиков, Павел Трубинер, Евгений Харитонов и другие.
Андрей Смоляков против Альцгеймера
Фото: НТВ
Казалось, что «Мосгаз» завершился «Последним делом Черкасова» 16+, но нет. Сыщик снова присутствовал в очередном «заключительном» сезоне детектива «Метроном» 16+ и, видимо, будет жить. По крайней мере другие продюсеры об этом тоже готовы позаботиться. Андрей Смоляков - уже в образе следователя Багрышева - возвращается в сериале «Оперативная память» (НТВ, Иви), где снова будет распутывать самые сложные уголовные дела.
Расследование усугубляет не только молодой напарник, но и бессердечная болезнь Альцгеймера, отнимающая у сыщика самое главное - реакцию, память и умение анализировать. Так молодой стажер становится хранилищем, «облаком» для оперативной памяти, которой чертовски не хватает опытному майору. Самое забавное, что в сериале присутствуют как минимум два актера, хорошо знакомые зрителю по «Мосгазу».
В ролях: Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев и др.
Шрайбер и темное будущее
Фото: WINK
Абсолютно неузнаваемым предстал в новом сериале «Подростки в космосе»
Николай Шрайбер - звезда «Территории» 18+, «Хрустального» 18+ и «Триггера» 18+. Актер сыграл в футуристическом триллере руководителя группы молодых людей, которые отважно согласились помочь... спасти планету. Да, такая проблема, если верить сюжету, возникла в 2054 году, когда средний возраст жизни на Земле стал критически низким, а планета задохнулась в экологическом коллапсе.
Чтобы спасти остатки человечества, в космос отправляется квартет смелых и находчивых - конечно, все они очень разные, но объединены одной святой целью.
В ролях: Лев Зулькарнаев, Денис Косиков, Святослав Рогожан, Аскар Ильясов, Антон Кузнецов и др.
Вячеслав Чепурченко на страже денег
Фото: канал ТНТ
Звезда «Жуков» 16+ Вячеслав Чепурченко успевает и тут, и там. Одновременно актер снимается и в четвертом сезоне сериала про айтишников, и в новом для себя проекте - «Инкассаторы» (ТНТ). Теперь обаятельный блондин играет непутевого перевозчика денег, который отбивается от ограбления, но узнает, что налет устроил его шеф. Чтобы отомстить, инкассатор с напарником идет на нетривиальный ход - решается... ограбить себя самого.
В ролях: Кирилл Мелехов, Марат Башаров, Агата Муцениеце, Яна Гурьянова, Елена Бирюкова.
Интервью с Вячеславом - на стр. 28.
Вера, Надежда и Любовь разочаровались
Фото: ОККО
Если в США в девяностые - нулевые выходил популярнейший сериал «Разочарованные» 18+ про трех сестер, обладающих магическими способностями, то в России снимают проект «Разочарованные» (Окко) - в центре сюжета тоже три девушки, которые запутались в личной жизни. Вера перестала верить мужчинам. Надежда собирается построить семью с женихом. Любовь жаждет любви - а с кем, уже не так важно. Они случайно знакомятся друг с другом, после чего понимают, что у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Вы тоже подумали про «Секс в большом городе» 18+? А режиссер Денис Виленкин позиционирует сериал как «романтическую городскую историю», в которой зрители узрят такую Москву, «которой еще не видели».
В ролях: Елизавета Шакира, Эрика Булатая, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Вольфганг Черни.