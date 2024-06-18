«Оттяпала часть пуповины, а гримеры старались ее склеить»: что творится на съемках 12-го сезона «Склифосовского»

 Владимир Довжик на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия» 

Своими впечатлениями от съемочного процесса Владимир Довжик и Ирина Низина поделились с Teleprogramma.pro.

В Москве проходят съемки 12-го сезона сериала «Склифосовский», на которых побывала корреспондент Teleprogramma.pro. В новых сериях жизнь в «Склифе» снова бьет ключом. Так, Геннадию Кривицкому (Андрей Ильин), который заступился за свою пациентку и изрядно перенервничал, предстоит пережить операцию на сердце. Медики особо не дают благоприятных прогнозов, поэтому Ирина Павлова (Елена Яковлева) очень переживает за него. 

В судьбе Нины (Анна Якунина) тоже новый, резкий поворот — в ее жизни неожиданно появляется отец. В то же время на работу в «Склиф» устраивается бывший муж Нины Евгений Неклюдов (Андрей Барило). Может, старая любовь не ржавеет? 

Самые юные герои сериала тоже сталкиваются с первыми трудностями. Например, дочь Олега Брагина Тамара переживает пубертатный период, и жизнь кажется ей в черно-белом цвете. 

Проект, который создается для телеканала «Россия», снимается в Москве, Подмосковье и Кисловодске. По словам исполнительного продюсера сериала «Склифосовский» Натальи Григорьевой, когда в Кисловодске снималась сцена на канатной дороге, как раз оказалось, что Николь Плиева, играющая дочь Брагина, боится высоты. Сначала она даже изрядно перенервничала, но потом все же взяла себя в руки.     

На съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»  

По словам Натальи Григорьевой, в новом сезоне вообще ожидается много захватывающих медицинских историй и немало крови. Кстати, в некоторых сценах используется искусственная кровь, причем недешевая.   

Ирина Низина: «Я даже сначала оторопела» 

В 12-м сезоне в коллективе клиники Склифосовского появится новый человек — акушер-гинеколог. Эту роль играет актриса Ирина Низина. Как призналась журналистам сама Ирина, на самом деле она очень боится крови. 

Ну и конечно, ей было очень нелегко принимать роды, пусть и только понарошку, по сценарию сериала. 

«Я даже сначала оторопела, хоть и младенцев заменяют силиконовые куклы, — признается Ирина Низина. 

— Помню, перерезала пуповину. Надо было перерезать ее в одном месте, а я — в другом. В итоге я оттяпала часть пуповины, а гримеры старались ее склеить».

Ирина Низина на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»  

Также, по словам Ирины, непростой задачкой оказалось выучить медицинские термины и произносить их так, словно занимаешься этой профессией всю жизнь.  

Ирина Низина отметила, что ей импонирует команда «Склифосовского», правда, она пока не успела со всеми познакомиться. 

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Владимир Довжик: «Я терпеть не могу термин «Перевоплощение» 

Если Ирина Низина — новичок на съемках сериала, то актер Владимир Довжик, играющий нейрохирурга Юрия Шейнмана, — старожил проекта. Владимира можно увидеть во всех сезонах сериала. 

Его немногословный и надежный персонаж — один из любимых героев зрителей. Нейрохирург Шейнман — человек дела! В одном из сезонов Юрий фактически спас Олега Брагина. На съемочной площадке сериала Владимир пообщался с журналистами, в том числе и корреспондентом Teleprogramma.pro

Владимир Довжик на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»

- Владимир, однажды прозвучало мнение, что костяк первых сезонов «Склифосовкого» сработанный, а вот остальные артисты не всегда совпадают с ансамблем, не попадают в тональность коллектива. Это действительно так?  

- Нет, это все индивидуально, как и в любых человеческих отношениях. Бывает, что с человеком, которого знаешь давно, сложно общаться. А с человеком, которого знаешь недавно, наоборот. Это же нормальный процесс! 

- Вам не бывает обидно, что ваш герой Юрий Шейнман не всегда раскрывается достаточно? Например, он пытается ухаживать за разными женщинами, но не всегда успешно.... 

- Наоборот, это интересно. 

- Хотелось бы вам добавить в характер своего героя больше красок, например, юмора? 

- Конечно, мне как актеру хотелось бы, но надо соизмерять это с тем, что нужно. Возможно, если бы меня было сильно больше, это навредило бы персонажу. 

- Вы уже больше 10 лет играете врача. Не возникает ощущения, что уже сами стали медиком? 

- Нет, не стал бы. Я всегда стараюсь уходить от ответственности. А врач — это чудовищная ответственность. 

- Какой самый необычный отзыв о своей роли вы получали от врачей? 

- Я смотрю очень мало отзывов и даже не из-за какого-то там пренебрежения. Хотя мне, безусловно, писали слова благодарности. 

- Значит, вы все-таки что-то подметили в своем образе. 

- Это же индивидуальное восприятие. А врачи — тоже зрители. И у них тоже свое восприятие. Кому-то нравится одна подача, кому-то — другая. 

 - Есть ли у вас любимый сезон в «Склифосовком»? 

- Когда Брагин был при смерти, он взорвался, и мой герой весь сезон лечил его. 

 - Много ли вы добавляете в роль от себя?  

- Это не я. Я терпеть не могу термин «Перевоплощение». Я убежден в том, что никакого актерского перевоплощения не существует.  Актеры всегда идут от себя. Просто есть артисты, которые в большей степени лицедеи. Они используют более мягкие краски. 

Человек не становится другим. Кто-то сказал, что художник всю жизнь рисует свой автопортрет. Просто герой может быть ближе к тебе или, наоборот, дальше от тебя. 

- А что бы вы могли сказать об импровизациях? 

- Юлия (режиссер-постановщик сериала Юлия Краснова — прим. ред) позволяет вносить довольно много. Я люблю что-то говорить от себя, но это касается каких-то отдельных реплик. 

- Некоторые актеры «Склифосовского» сравнивают проект с семьей. Есть ли у вас ощущение этакой киношной семьи? 

- Нет. Просто огромное количество людей работает здесь много лет. Это не семья. Но понятно, что люди просто привыкают друг к другу. 

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