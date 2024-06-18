«Оттяпала часть пуповины, а гримеры старались ее склеить»: что творится на съемках 12-го сезона «Склифосовского»

В Москве проходят съемки 12-го сезона сериала «Склифосовский», на которых побывала корреспондент Teleprogramma.pro. В новых сериях жизнь в «Склифе» снова бьет ключом. Так, Геннадию Кривицкому (Андрей Ильин), который заступился за свою пациентку и изрядно перенервничал, предстоит пережить операцию на сердце. Медики особо не дают благоприятных прогнозов, поэтому Ирина Павлова (Елена Яковлева) очень переживает за него.
В судьбе Нины (Анна Якунина) тоже новый, резкий поворот — в ее жизни неожиданно появляется отец. В то же время на работу в «Склиф» устраивается бывший муж Нины Евгений Неклюдов (Андрей Барило). Может, старая любовь не ржавеет?
Самые юные герои сериала тоже сталкиваются с первыми трудностями. Например, дочь Олега Брагина Тамара переживает пубертатный период, и жизнь кажется ей в черно-белом цвете.
Проект, который создается для телеканала «Россия», снимается в Москве, Подмосковье и Кисловодске. По словам исполнительного продюсера сериала «Склифосовский» Натальи Григорьевой, когда в Кисловодске снималась сцена на канатной дороге, как раз оказалось, что Николь Плиева, играющая дочь Брагина, боится высоты. Сначала она даже изрядно перенервничала, но потом все же взяла себя в руки.
На съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
По словам Натальи Григорьевой, в новом сезоне вообще ожидается много захватывающих медицинских историй и немало крови. Кстати, в некоторых сценах используется искусственная кровь, причем недешевая.
Ирина Низина: «Я даже сначала оторопела»
В 12-м сезоне в коллективе клиники Склифосовского появится новый человек — акушер-гинеколог. Эту роль играет актриса Ирина Низина. Как призналась журналистам сама Ирина, на самом деле она очень боится крови.
Ну и конечно, ей было очень нелегко принимать роды, пусть и только понарошку, по сценарию сериала.
«Я даже сначала оторопела, хоть и младенцев заменяют силиконовые куклы, — признается Ирина Низина.
— Помню, перерезала пуповину. Надо было перерезать ее в одном месте, а я — в другом. В итоге я оттяпала часть пуповины, а гримеры старались ее склеить».
Ирина Низина на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
Также, по словам Ирины, непростой задачкой оказалось выучить медицинские термины и произносить их так, словно занимаешься этой профессией всю жизнь.
Ирина Низина отметила, что ей импонирует команда «Склифосовского», правда, она пока не успела со всеми познакомиться.
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Владимир Довжик: «Я терпеть не могу термин «Перевоплощение»
Если Ирина Низина — новичок на съемках сериала, то актер Владимир Довжик, играющий нейрохирурга Юрия Шейнмана, — старожил проекта. Владимира можно увидеть во всех сезонах сериала.
Его немногословный и надежный персонаж — один из любимых героев зрителей. Нейрохирург Шейнман — человек дела! В одном из сезонов Юрий фактически спас Олега Брагина. На съемочной площадке сериала Владимир пообщался с журналистами, в том числе и корреспондентом Teleprogramma.pro.
Владимир Довжик на съемках 12 сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Владимир, однажды прозвучало мнение, что костяк первых сезонов «Склифосовкого» сработанный, а вот остальные артисты не всегда совпадают с ансамблем, не попадают в тональность коллектива. Это действительно так?
- Нет, это все индивидуально, как и в любых человеческих отношениях. Бывает, что с человеком, которого знаешь давно, сложно общаться. А с человеком, которого знаешь недавно, наоборот. Это же нормальный процесс!
- Вам не бывает обидно, что ваш герой Юрий Шейнман не всегда раскрывается достаточно? Например, он пытается ухаживать за разными женщинами, но не всегда успешно....
- Наоборот, это интересно.
- Хотелось бы вам добавить в характер своего героя больше красок, например, юмора?
- Конечно, мне как актеру хотелось бы, но надо соизмерять это с тем, что нужно. Возможно, если бы меня было сильно больше, это навредило бы персонажу.
- Вы уже больше 10 лет играете врача. Не возникает ощущения, что уже сами стали медиком?
- Нет, не стал бы. Я всегда стараюсь уходить от ответственности. А врач — это чудовищная ответственность.
- Какой самый необычный отзыв о своей роли вы получали от врачей?
- Я смотрю очень мало отзывов и даже не из-за какого-то там пренебрежения. Хотя мне, безусловно, писали слова благодарности.
- Значит, вы все-таки что-то подметили в своем образе.
- Это же индивидуальное восприятие. А врачи — тоже зрители. И у них тоже свое восприятие. Кому-то нравится одна подача, кому-то — другая.
- Есть ли у вас любимый сезон в «Склифосовком»?
- Когда Брагин был при смерти, он взорвался, и мой герой весь сезон лечил его.
- Много ли вы добавляете в роль от себя?
- Это не я. Я терпеть не могу термин «Перевоплощение». Я убежден в том, что никакого актерского перевоплощения не существует. Актеры всегда идут от себя. Просто есть артисты, которые в большей степени лицедеи. Они используют более мягкие краски.
Человек не становится другим. Кто-то сказал, что художник всю жизнь рисует свой автопортрет. Просто герой может быть ближе к тебе или, наоборот, дальше от тебя.
- А что бы вы могли сказать об импровизациях?
- Юлия (режиссер-постановщик сериала Юлия Краснова — прим. ред) позволяет вносить довольно много. Я люблю что-то говорить от себя, но это касается каких-то отдельных реплик.
- Некоторые актеры «Склифосовского» сравнивают проект с семьей. Есть ли у вас ощущение этакой киношной семьи?
- Нет. Просто огромное количество людей работает здесь много лет. Это не семья. Но понятно, что люди просто привыкают друг к другу.
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