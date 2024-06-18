«Оттяпала часть пуповины, а гримеры старались ее склеить»: что творится на съемках 12-го сезона «Склифосовского»

- Владимир, однажды прозвучало мнение, что костяк первых сезонов «Склифосовкого» сработанный, а вот остальные артисты не всегда совпадают с ансамблем, не попадают в тональность коллектива. Это действительно так?

- Нет, это все индивидуально, как и в любых человеческих отношениях. Бывает, что с человеком, которого знаешь давно, сложно общаться. А с человеком, которого знаешь недавно, наоборот. Это же нормальный процесс!

- Вам не бывает обидно, что ваш герой Юрий Шейнман не всегда раскрывается достаточно? Например, он пытается ухаживать за разными женщинами, но не всегда успешно....

- Наоборот, это интересно.

- Хотелось бы вам добавить в характер своего героя больше красок, например, юмора?

- Конечно, мне как актеру хотелось бы, но надо соизмерять это с тем, что нужно. Возможно, если бы меня было сильно больше, это навредило бы персонажу.

- Вы уже больше 10 лет играете врача. Не возникает ощущения, что уже сами стали медиком?

- Нет, не стал бы. Я всегда стараюсь уходить от ответственности. А врач — это чудовищная ответственность.

- Какой самый необычный отзыв о своей роли вы получали от врачей?

- Я смотрю очень мало отзывов и даже не из-за какого-то там пренебрежения. Хотя мне, безусловно, писали слова благодарности.

- Значит, вы все-таки что-то подметили в своем образе.

- Это же индивидуальное восприятие. А врачи — тоже зрители. И у них тоже свое восприятие. Кому-то нравится одна подача, кому-то — другая.

- Есть ли у вас любимый сезон в «Склифосовком»?

- Когда Брагин был при смерти, он взорвался, и мой герой весь сезон лечил его.

- Много ли вы добавляете в роль от себя?

- Это не я. Я терпеть не могу термин «Перевоплощение». Я убежден в том, что никакого актерского перевоплощения не существует. Актеры всегда идут от себя. Просто есть артисты, которые в большей степени лицедеи. Они используют более мягкие краски.

Человек не становится другим. Кто-то сказал, что художник всю жизнь рисует свой автопортрет. Просто герой может быть ближе к тебе или, наоборот, дальше от тебя.

- А что бы вы могли сказать об импровизациях?

- Юлия (режиссер-постановщик сериала Юлия Краснова — прим. ред) позволяет вносить довольно много. Я люблю что-то говорить от себя, но это касается каких-то отдельных реплик.

- Некоторые актеры «Склифосовского» сравнивают проект с семьей. Есть ли у вас ощущение этакой киношной семьи?

- Нет. Просто огромное количество людей работает здесь много лет. Это не семья. Но понятно, что люди просто привыкают друг к другу.