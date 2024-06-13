Многократный чемпион мира Сидельников — о фильме «Легенда о самбо»: «Молодежи должно отлично зайти»

14 июня состоится большая премьера на Первом канале. Зрителям покажут фильм «Легенда о самбо», который посвящен возникновению это вида спорта. Будут показаны достижения Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева. Именно им и истории создания советского боевого искусства и посвящен фильм «Легенда о самбо».

Уже высказались о картине известные спортсмены. Кирилл Сидельников, который стал 6-кратным чемпионом мира и 7-кратным чемпионом Европы по самбо. Он признался, что одну из первых золотых медалей получил, когда посмотрел фильм «Легенда N17». Кирилл пояснил, что его картина очень вдохновила.

«Схожие ощущения и от «Легенды о самбо», после просмотра которого само по себе возникает желание продолжать российские чемпионские традиции. Немногие же зрители знают, что самбо зародилось в Советском Союзе, и именно наши люди создали этот вид спорта и ввели в массы. А картина увлекательно показывает именно, как все начиналось. Первые победы наших бойцов над соперниками из Японии и Германии. Молодежи должно отлично зайти, сужу даже по своим юным знакомым, которые после просмотра картины в кино переспрашивали меня про фразы из фильма и про тогдашнюю систему тренировок», – пояснил он.

Также остался под впечатлением еще один многократный чемпион мира и Европы по самбо Уали Куржев. Он поделился своим мнением о фильме «Легенда о самбо», отметив, что картина не только популяризирует национальный вид спорта, но и рассказывает динамичную историю с реальными фактами. Уали подчеркнул, что Спиридонов и Ощепков, создавшие самбо с нуля, были огромными личностями, и их вклад в развитие спорта должен быть известен молодому поколению.

Куржев также обратил внимание на спор о важности ярости и силы духа, подчеркнув, что именно сила духа всегда двигает вперед и помогает добиваться результатов. Он добавил, что фильм подчеркивает важность национальной силы духа и знания о славном прошлом укрепляют веру в настоящее и будущее.