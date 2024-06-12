«Нужно было стоять долгое время абсолютно неподвижно на морозе −30»: как на самом деле снимали фильм «Союз спасения»

Масштабный исторический кинопроект Первого канала «Союз спасения» вдохновил многих зрителей после выхода из кинотеатра сразу идти и браться за учебники. Впечатляющая история, развернувшаяся в начале XIX века, практически никого не оставила равнодушным. А мощный актерский состав только украсил повествование, умножив к нему интерес.

Премьера фильма состоялась в 2019 году, а презентовать ее по телевизору решили в 2024-м, приурочив показ ко Дню России — 12 Июня. Теперь еще больше почитателей истории смогли окунуться в действо 1825 года, которое создатели смогли обрамить достойными декорациями.

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Как же съемочной команде «Союза спасения» удалось «поженить» две эпохи — нашу современность и времена восстания декабристов? Ведь многие здания претерпели значительные изменения с тех времен, а в кадре к виду архитектуры не придраться.

Съемки в Санкт-Петербурге

Историческая драма разворачивается в Санкт-Петербурге (декабристы стремились захватить Зимний дворец), и было бы странно, если большинство съемок не было сосредоточено в Северной столице.

Натуральными локациями стали великие достопримечательности: снимали на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости, Царском Селе, Юсуповском дворце, Михайловском замке, а также в доме-музее Муравьева-Апостола в Москве.