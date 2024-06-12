«Нужно было стоять долгое время абсолютно неподвижно на морозе −30»: как на самом деле снимали фильм «Союз спасения»

Масштабный исторический кинопроект Первого канала «Союз спасения» вдохновил многих зрителей после выхода из кинотеатра сразу идти и браться за учебники. Впечатляющая история, развернувшаяся в начале XIX века, практически никого не оставила равнодушным. А мощный актерский состав только украсил повествование, умножив к нему интерес.
Премьера фильма состоялась в 2019 году, а презентовать ее по телевизору решили в 2024-м, приурочив показ ко Дню России — 12 Июня. Теперь еще больше почитателей истории смогли окунуться в действо 1825 года, которое создатели смогли обрамить достойными декорациями.
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Как же съемочной команде «Союза спасения» удалось «поженить» две эпохи — нашу современность и времена восстания декабристов? Ведь многие здания претерпели значительные изменения с тех времен, а в кадре к виду архитектуры не придраться.
Съемки в Санкт-Петербурге
Историческая драма разворачивается в Санкт-Петербурге (декабристы стремились захватить Зимний дворец), и было бы странно, если большинство съемок не было сосредоточено в Северной столице.
Натуральными локациями стали великие достопримечательности: снимали на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости, Царском Селе, Юсуповском дворце, Михайловском замке, а также в доме-музее Муравьева-Апостола в Москве.
Создателей «Союза спасения» консультировало множество историков. Фото: Global Look Press
Не поскупились создатели фильма и на массовку. В эпизодах на площади было задействовано более полумиллиона человек, а не толпа, размноженная с помощью компьютерной графики на постпродакшене. Также большим помощником для киноделов стал хромокей — технология, которая позволяет дорисовать фон и придавать ему нужный вид. О технологических масштабах высказался Максим Матвеев, который сыграл фильме князя Сергея Трубецкого.
«Павильон, в котором шел снег, был хромакей размером с Сенатскую площадь. Ежедневно на площадке присутствовало более 500 человек. Под потолком летала уникальная камера-паук», — поделился актер.
А Иван Колесников, перевоплотившийся в экранного императора Николая I, поведал о том, каким испытаниям подвергала актерский состав природа своими прихотями.
«У нас был сложный период съемок на улице, когда температура опускалась до −30 градусов. Мы-то еще могли как-то двигаться и согреваться разговорами, а вот что делать ребятам, играющим солдат?! Им нужно было стоять долгое время абсолютно неподвижно в кадре на таком морозе! А в Белгороде мы, наоборот, снимались в шерстяных костюмах, а на улице — +30», — признался он.
Премьерный показ «Союза спасения» (2019) был оформлен тематическим образом. Фото: Global Look Press
Съемки в Белгороде
Так получилось, что просторы Белгородской области как нельзя лучше подошли для того, чтобы сыграть роль города Василькова, где был расквартирован мятежный полк. Выбрали деревню Дмитриевку — из-за схожести природных ландшафтов. Специально для съемок возвели кинодеревню, в которой были 22 дома, храм, колодцы, ульи, навесы и мосты.
Часть сцен снимали в Шебекинском районе. На некоторых кадрах белгороды узнают пейзажи вблизи Большого Городища. По окончании проекта к декорациям приезжали целые экскурсионные группы, но в 2020 году деревню разобрали, а некоторые экспонаты передали в музей народной культуры.
Продюсером исторической драмы выступил Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
В роли Парижа
Есть в фильме и Париж. Правда, для создания эпизода «Высочайший смотр в Париже, 1814 год» пределы страны покидать не пришлось. С помощью все того же хромакея в фон европейской столицы превратили знаменитый Гатчинский дворец.
Благодаря такому внимательному подходу и кропотливой работе всех участников проекта «Союза спасения» — от продюсеров до статистов — телезритель может насладиться яркой картинкой и захватывающим действием. А теперь еще — и не выходя из дома.
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