В июне состоится премьера исторического фильма «Царская прививка» с Пеговой и Янковским

Режиссер Егор Анашкин, автора экранизации «Зулейха открывает глаза», снял новый многосерийный фильм под названием «Царская прививка». По сюжету, действия разворачиваются в 18 веке. Зрители увидят, что пришлось пережить императрице Екатерина II во время эпидемии оспы. Она вынуждена прятаться в Царском селе. И именно на долю этой правительницы выпал шанс первой в истории страны объявить о массовой вакцинации людей.

Главную роль императрицы сыграла Ирина Пегова. Также в фильме задействованы Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей и другие актеры.

Добавим, что премьера картины состоится 15 июня в 21:00 на телеканале «Россия». В фильме будет много красочных пейзажей. Съемки также проводились в исторических местах. А костюмы персонажей достойны отдельной похвалы.