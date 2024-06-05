В июне состоится премьера исторического фильма «Царская прививка» с Пеговой и Янковским

Ирина Пегова сыграла Екатерину II. Фото: пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» объявил о дате премьеры нового многосерийного фильма режиссера Егора Анашкина, автора экранизации «Зулейха открывает глаза».

Режиссер Егор Анашкин, автора экранизации «Зулейха открывает глаза», снял новый многосерийный фильм под названием «Царская прививка». По сюжету, действия разворачиваются в 18 веке. Зрители увидят, что пришлось пережить императрице Екатерина II во время эпидемии оспы. Она вынуждена прятаться в Царском селе. И именно на долю этой правительницы выпал шанс первой в истории страны объявить о массовой вакцинации людей. 

Главную роль императрицы сыграла Ирина Пегова. Также в фильме задействованы Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей и другие актеры. 

Добавим, что премьера картины состоится 15 июня в 21:00 на телеканале «Россия». В фильме будет много красочных пейзажей. Съемки также проводились в исторических местах. А костюмы персонажей достойны отдельной похвалы. 

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Ирина Пегова. Фото: пресс-служба канала «Россия»

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