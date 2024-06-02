Шоу «Наша Russia» возвращается по частям: вначале был «Галустян+», а теперь выходит и «Светлаков+».

В2006 году ТНТ выпустил скетчком «Наша Russia» - очевидную адаптацию британского проекта Little Britain, где двое комиков делали посмешище из соотечественников. У нас эту нишу заняли кавээнщики Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Образы, придуманные лучшими сценаристами канала, отыгранные сочинским армянином и светловолосым уральцем и снятые большими кинорежиссерами (Петр Буслов, Максим Пежемский), мгновенно влюбили в себя аудиторию. А в 2011 году шоу завершилось.

Более 10 лет ТНТ экспериментировал с форматами, но в итоге пришел к тому, что ничего лучше за это время особенно придумать не удалось. И в 2023 году директор канала Тина Канделаки подтвердила камбэк легендарного скетчкома. Сперва почву прощупал Михаил Галустян с проектом «Галустян+» 16+, а теперь в эфир вышел и «Светлаков+». В итоге плюс на плюс даст полноценный дуэт, а пока в обзоре журнала «Телепрограммы» несколько обновленных образов, которые представили Галустян и Светлаков, подогревая интерес к возвращению шоу «Наша Russia».

Славик