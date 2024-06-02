Шоу «Наша Russia» возвращается по частям: вначале был «Галустян+», а теперь выходит и «Светлаков+».

В2006 году ТНТ выпустил скетчком «Наша Russia» - очевидную адаптацию британского проекта Little Britain, где двое комиков делали посмешище из соотечественников. У нас эту нишу заняли кавээнщики Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Образы, придуманные лучшими сценаристами канала, отыгранные сочинским армянином и светловолосым уральцем и снятые большими кинорежиссерами (Петр Буслов, Максим Пежемский), мгновенно влюбили в себя аудиторию. А в 2011 году шоу завершилось.
Более 10 лет ТНТ экспериментировал с форматами, но в итоге пришел к тому, что ничего лучше за это время особенно придумать не удалось. И в 2023 году директор канала Тина Канделаки подтвердила камбэк легендарного скетчкома. Сперва почву прощупал Михаил Галустян с проектом «Галустян+» 16+, а теперь в эфир вышел и «Светлаков+». В итоге плюс на плюс даст полноценный дуэт, а пока в обзоре журнала «Телепрограммы» несколько обновленных образов, которые представили Галустян и Светлаков, подогревая интерес к возвращению шоу «Наша Russia».
Славик
Фото: канал ТНТ
Озабоченные подростки из Краснодара, которые «очкуют» купить презервативы в аптеке и заговорить с девчонками, - это Славик и Димон. Первого сыграл Сергей Светлаков, второго - побритый Михаил Галустян, который без бороды выглядит лет на двадцать моложе.
Фото: канал ТНТ
В новом шоу «Светлаков+» Славик работает инструктором в аквапарке (в тех же темных очках и капюшоне). Прошло 13 лет, но мысли его все о том же. Прикидываясь слепым, он якобы на ощупь ищет свой лежак, попутно трогая отдыхающих девушек.
Снежана Денисовна
Фото: канал ТНТ
Уволенная из школы за бесстыдную коррупцию Снежана Денисовна не потерялась. Она практически овладела самой актуальной на сегодняшний день профессией - стала инфоцыганкой.
Фото: канал ТНТ
Гадает и «снимает венец безбрачия» по запросу «Бабло мутись, на карте очутись!». Собственно, тот же отъем денег у населения, что и в школе, только другим способом.
Юрий Венедиктович
Фото: канал ТНТ
Депутат и «золотой человек» Юрий Венедиктович Пронин так много и усердно думал о России, не отвлекаясь на отдых, что надумал на целый замок.
Фото: канал ТНТ
Теперь он живет там практически один, периодически теряется и постепенно сходит с ума, разговаривая... с собственной совестью. Да, она у чиновника есть! И является в образе Ирины Розановой.
Сергей Беляков
Фото: канал ТНТ
Профессиональный зритель Сергей Беляков из Таганрога остался на месте - на продавленном диване, перед табуреткой и телевизором, который он каждый раз призывает «просвещать-на». Пьет пиво, ругается с женой и иногда даже делает зарядку с эспандером.
Жорик Вартанов
Фото: канал ТНТ
И только Жорик Вартанов из скетчкома «Галустян+» за последние 13 лет никак не изменился. Ведущий «Сев-Кав ТВ» все так же эксцентричен, энергичен и импульсивен.
Фото: канал ТНТ
Кавказский акцент тоже никуда не пропал. Есть надежда, что не теряющий юмористической формы Михаил Галустян не уступит Сергею Светлакову, когда «Наша Russiа» наконец вернется после объединения двух комиков.
«Светлаков+» 16+
Пятница/22.00