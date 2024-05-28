Стартовали съемки комедии «Отдохнуть по-людски» с Мариной Федункив и Настасьей Самбурской

Телеканал ТНТ подготовил сюрприз для зрителей. Накануне стартовали съемки фильма «Отдохнуть по-людски». Это комедия посвящена теме контакта людей и инопланетян, которые пытаются найти на Земле источник энергии для спасения своего рода.

Отмечается, что по сюжету, раса инопланетян, у которых нет эмоций, прилетает на нашу планету. У них есть определенная миссия – найти источник энергии для спасения своего рода. Для этого они выбрали лучших представителей мужского и женского пола — Альфа 1 и Альфа 2. Также им помогает непутевый «человековед» — Бета, который должен проконтролировать, чтобы все прошло удачно. Для принятия человеческого облика они надевают специальные браслеты-гаджеты и появляются на Земле под именами Александр, Игорь и Лариса.

Они сразу сталкиваются с людьми. Игоря сбивает машина супругов Валеры и Иры Сафоновых, которые устроили себе отпуск без детей. В экстремальной ситуации чувства Сафоновых полыхают, а энерго-датчики инопланетян зашкаливают. В этот момент они понимают, что любовь является энегией, которую они ищут.

Главные роли в комедии сыграют Марина Федункив, Настасья Самбурская, Федор Лавров и Вадим Дубровин, который ранее снимался в «Жуках».