Премьера мелодрамы «Галка», снятой в Ростове-на-Дону, состоится в июне

На телеканале «Россия» состоится премьера мелодрамы «Галка», режиссером которой стал Роман Нестеренко. Главную роль в ней сыграла Ксения Гусева. В сериале также снялись Зоя Буряк, Виктор Супрун, Мария Ремер, Иван Клещевников, Станислав Эрдлей и другие известные персоны.

По сюжету, медсестра Галка, которую играет Гусева, трудится в больнице, очень хочет учиться в медицинском вузе и собирается сыграть свадьбу со своим возлюбленным Сергеем, которого играет Клещевников. Но однажды она узнает тайну своего рождения, которая меняет все в ее жизни. Выясняется, что продавщица Тамара и алкоголик Витя не ее родные родители. Тамара пошла на сложный шаг, чтобы скрыть свою измену. Она подменила детей в роддоме. Галка тяжело воспринимает эту информацию и начинает искать маму с папой.

Нестеренко пояснил, что в основу сериала легли такие истории, как «Золушка» и «Принц и нищий». По его словам, зрители увидят трансформацию простой девушки в принцессу. Гусева отметила, что ей нравится ее героиня, так как она может очаровать своей честностью. Также медсестре присущ авантюризм. При этом актриса подчеркнула, что ее героиня может сильно все драматизировать и погружаться с головой в страдания.

«В какой-то момент она перестает видеть и слышать кого-либо, кроме себя. Ее история вполне реальна, ведь случаи с подменой детей в роддомах происходили в разных уголках мира», – высказалась Гусева.

Примечательно, что картина была снята в Ростове-на-Дону. Там жил режиссер долгое время, поэтому для сериала выбрал много знаковых мест, которые обязательно узнают ростовчане, когда посмотрят мелодраму. Премьера сериала состоится 3 июня в 21:20 на канале «Россия».