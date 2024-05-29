«Обезьянник» и комната для допросов: что осталось за кадром сериала «Ткачевы на связи»

10 июня на канале ТНТ выходит новый проект «Ткачевы на связи» – семейная комедия с Мариной Васильевой и Максимом Лагашкиным в главных ролях.
Teleprogramma.pro удалось побывать на съемках проекта.
«Обезьянник» и квартира главных героев
На площадке творится обычная суета: для следующей сцены переставляют свет и камеру, ассистенты ищут что-то по просьбе реквизитора, ну а у режиссера выдается минутка, чтобы обсудить с коллегами только что отснятый материал. Мы находимся в привычном для любого киношника месте, хотя человеку со стороны оно покажется странным.
Недалеко от Москвы стоит здание, похожее на обычный деловой центр, но частично используемое для съемок фильмов и сериалов. На одном этаже тут выстроена большая декорация больницы, а на другом сразу несколько разных помещений.
Например, целый полицейский участок с комнатой для допросов и даже «обезьянником», а всего в нескольких метрах… уютная квартира Наташи и Михаила – главных героев проекта «Ткачевы на связи».
Да, с просторной кухней-гостиной, спальней и даже узнаваемыми предметами мебели из IKEA. Их нередко встретишь в домах по всей России, только в нашем случае все расставлено с большим вкусом.
Сразу видно, что работали опытные художники-постановщики. И они явно держали в голове мысль, что девушка, поселившаяся в этом помещении по сценарию, - архитектор-дизайнер.
Героиня Марины Васильевой (именно она играет Наташу) приехала покорять столицу из родного Екатеринбурга за несколько лет до событий в сериале. Кажется, ее жизнь сложилась: амбициозная Наташа работает в крупном архитектурном бюро.
Марина Васильева в сериале «Ткачевы на связи». Фото: телеканал ТНТ
На личном фронте у персонажа тоже все прекрасно: уже год она состоит в отношениях с Михаилом (Максим Лагашкин), мужчиной постарше, но очень серьезным и любящим. Однако Наташа сосредоточена не только на карьере и романе, но и на сто процентов включена в жизнь семьи.
Ее родители (Андрей Федорцов и Инга Оболдина) остались в Екатеринбурге, но вместе не живут. После нескольких десятилетий в браке отец ушел к соседке. Теперь старшее поколение выясняет, кто прав, а кто виноват, и ситуацию зачастую приходится «разруливать» извне.
Сестра девушки Надя (Дарья Руденок) вместе с мужем (Никита Павленко) и сыном тоже переехала, только не в Москву, а в небольшой город Ирбит. У нее немало проблем, которые постоянно хочется обсудить с близкой родственницей.
Продюсер Иван Забегаев: «Мы подумали, что есть такие семьи, и будет интересно написать про них сериал»
Семью Ткачевых разделяют сотни и даже тысячи километров, но они всегда на связи друг с другом – каждый день разговаривают по видео.
«Это очень распространенная ситуация в нашей стране. Например, я сам живу не в Москве, как и второй продюсер Наташа Пенькова, – рассказывает креативный продюсер проекта и сценарист Иван Забегаев.
- И у нее, и у меня много родни в разных городах, но мы всегда на связи и помогаем друг другу, практически ежедневно созваниваемся. В таких звонках решаются проблемы, в них же можно наблюдать, как растут племянники и племянницы».
Мы подумали, что есть такие семьи, и будет интересно написать про них сериал. Для контраста решили, что одни члены семьи будут жить в Москве, другие – в Екатеринбурге, а третьи – в маленьком городе Ирбите. Получается, три семьи живут как одна. В этом и была идея: даже в нашем меняющемся мире, несмотря на сумасшедший ритм и расстояния, мы можем быть вместе», – объясняет Иван.
Кадр из сериала «Ткачевы на связи». Фото: телеканал ТНТ
Забегаев – автор с большим стажем. В его прошлом есть и КВН, и работа в сценарных группах «Универа» и «Ворониных». Из-за травмы, полученной в юности, Иван уже много лет передвигается на инвалидной коляске. Делает он это и прямо сейчас на съемочной площадке. Никаких «ограниченных возможностей»!
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Марина Васильева о Максиме Лагашкине: «Мне с ним очень комфортно»
Пока готовится сцена, Марина Васильева выходит, чтобы выпить кофе и угоститься «орешками» со сгущенкой на кинокухне, а заодно пообщаться с журналистами. Внезапно оказывается, что та самая «комната для допросов» из соседней декорации – единственное удобное место для интервью.
Впрочем, когда один из репортеров просит актрису записать «кружочек» для социальных сетей, она говорит, что сделает все сама, берет телефон и бежит обратно в «квартиру» героини.
Пять минут спустя возвращается с тремя веселыми дублями на выбор. Васильева смеется, что ей уже не привыкать общаться самой с собой на камеру.
Дело в том, что из-за особенностей формата «Ткачевых на связей» (члены семьи регулярно говорят по видеосвязи), Марина постоянно отвечала молчаливому смартфону, в то время как реплики подавал один из членов группы.
«Самое интересное, что во время съемок всю свою экранную семью я не видела ни разу, только в финале мы собираемся вместе. Забавно, но я постоянно торчу в телефону и «разговариваю с родственниками.
А на самом деле никого не вижу, в том числе и своих «родителей», а у нас такие сложные отношения, которые мы пытаемся разрулить», - смеется Марина.
Сказанное выше не относится к Максиму Лагашкину, основному партнеру Васильевой в этой истории. Сегодня он приезжает попозже, потому что закончил практически все сцены – остались буквально пара кадров.
Кадр из сериала «Ткачевы на связи». Фото: телеканал ТНТ
Даже человеку со стороны очевидно, что актеры сошлись: перед началом работы Максим и Марина болтают и хохочут о чем-то своем.
«Практически все мои смены - с Максимом, и что ни день, то у нас какой-нибудь прикол. Лагашкина я обожаю, у него потрясающее чувство юмора. И наверное, на этом во многом держится наш актерский тандем, - говорит Марина Васильева.
- Мне с ним очень комфортно. Максим – невероятно профессиональный талантливый человек, а мне больше ничего не надо. Между нами нет барьеров, мы комфортно себя чувствуем на площадке.
Практически сразу нашли общий язык, а это большое везение. У нас не было ансамблевых проб, но ребята догадались, что мы хорошо будем смотреться вместе в кадре».
По словам Ивана Забегаева, Марина пришла на кастинг одной из первых и отработала идеально, однако создатели «Ткачевых…» отсмотрели еще множество актрис, пока не приняли решение вернуться к изначальному выбору.
Интересно, что сама Васильева об этом и понятия не имела. «Серьезно?! Ну, я не знаю, зачем меня заставили так долго ждать», – смеется девушка, когда журналисты делятся с ней неожиданным фактом.
Режиссер Дмитрий Булейко: «Кино – это такой процесс, который не можешь до конца изучить»
В свою очередь режиссер проекта Дмитрий Булейко потом объяснит: нужно было на сто процентов убедиться в том, что впечатление верное.
Кадр из сериала «Ткачевы на связи». Фото: телеканал ТНТ
Для Дмитрия «Ткачевы на связи» - первый опыт в кресле режиссера, хотя ранее он работал режиссером монтажа на нескольких проектах компании Good Story Media, занимающейся производством сериала, и, по собственному выражению, «постоянно влезал в процессы».
В конце-концов, молодому «активисту» предложили и самому снять пилот, а затем и весь сезон.
«Съемочный процесс — довольно стрессовая история в целом. Я вижу, что даже опытные артисты, а у нас они такие, когда входят в кадр, нервничают, и это нормально. Конечно, я переживал, тем более у меня дебют, - делится опытом молодой режиссер.
- Да, и сейчас продолжаю переживать, хотя после пилота стало полегче. Какие-то вещи я для себя понял. Мне вот кажется, что кино – это такой процесс, который ты до конца никогда не можешь изучить».
Напоследок он вспоминает самый первый съемочный день, когда по давней кино-традиции на удачу разбивали тарелку. Тогда Дмитрий позвонил маме по видеосвязи, чтобы показать этот важный момент в своей жизни. Не кажется ли это знакомым?
Да, практически также это делают герои сериала. Как всегда, кино отражает жизнь, нужны ли еще какие-то доказательства?!
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