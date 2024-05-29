«Обезьянник» и комната для допросов: что осталось за кадром сериала «Ткачевы на связи»

10 июня на канале ТНТ выходит новый проект «Ткачевы на связи» – семейная комедия с Мариной Васильевой и Максимом Лагашкиным в главных ролях.

Teleprogramma.pro удалось побывать на съемках проекта.

«Обезьянник» и квартира главных героев

На площадке творится обычная суета: для следующей сцены переставляют свет и камеру, ассистенты ищут что-то по просьбе реквизитора, ну а у режиссера выдается минутка, чтобы обсудить с коллегами только что отснятый материал. Мы находимся в привычном для любого киношника месте, хотя человеку со стороны оно покажется странным.

Недалеко от Москвы стоит здание, похожее на обычный деловой центр, но частично используемое для съемок фильмов и сериалов. На одном этаже тут выстроена большая декорация больницы, а на другом сразу несколько разных помещений.

Например, целый полицейский участок с комнатой для допросов и даже «обезьянником», а всего в нескольких метрах… уютная квартира Наташи и Михаила – главных героев проекта «Ткачевы на связи».

Да, с просторной кухней-гостиной, спальней и даже узнаваемыми предметами мебели из IKEA. Их нередко встретишь в домах по всей России, только в нашем случае все расставлено с большим вкусом.

Сразу видно, что работали опытные художники-постановщики. И они явно держали в голове мысль, что девушка, поселившаяся в этом помещении по сценарию, - архитектор-дизайнер.

Героиня Марины Васильевой (именно она играет Наташу) приехала покорять столицу из родного Екатеринбурга за несколько лет до событий в сериале. Кажется, ее жизнь сложилась: амбициозная Наташа работает в крупном архитектурном бюро.