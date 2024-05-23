Сергей Лавыгин сыграет сразу три роли в новом сезоне сериала «Против всех»

Сериал «Против всех» получил продолжение. Стало известно, что стартовали съемки третьего сезона. В новых эпизодах зрители увидят знакомые лица: Николая Добрынина, Александру Урсуляк, Сергея Лавыгина, Александру Ребенок, Тимофея Елецкого и Василину Юсковец. А также в сериале снимется Никита Тарасов, который предстанет в роли хитрого манипулятора.

По сюжету, в семье Занозиных происходит неожиданное событие: появляется третий брат-близнец Михаил, роль которого исполняет Сергей Лавыгин. Вместе с Михаилом в сюжет входит новая динамика, поскольку он стремится завоевать расположение родных, везет их в Москву и восстанавливает дом Деда Захара в Смоленске. Однако семейная идиллия быстро нарушается строительством кольцевой дороги, которое угрожает участку Занозиных.

Режиссер сериала Алексей Татаренко поделился мыслями о предстоящих трудностях героев.

«Дед Захар сталкивается с новым противником в лице персонажа Никиты Тарасова, который действует более тонко и изощренно, чем предыдущие антагонисты. Внутри семьи также происходят изменения: появляется еще один сын деда Захара. Сергею Лавыгину предстоит сложная задача — играть сразу три роли, включая братьев-близнецов, которые начинают соперничать не только за внимание отца, но и за сердце Василисы», — поделился он.

Съемками третьего сезона сериала занимаются онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС.