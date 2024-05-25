Что стало с актерами сериала «Воронины» - как сложились их судьбы

Уже официально: сериал «Воронины» 18+, закрытый в 2019 году после пандемии и смерти Бориса Клюева, получит продолжение. Правда, частичное. Это будет спин-офф, посвященный двум ключевым героям ситкома - «Костя - Вера». Съемки уже начались со скандала: в проект не пригласили Марию Ильюхину, игравшую Машу (актрису заменили Кариной Орловой). То ли еще будет! Журнал «Телепрограмма» тем временем кратко напоминает, чем занимались главные актеры проекта в ходе пятилетней паузы.
Георгий Дронов
Как ни странно, с окончанием «Ворониных», которые стали для Дронова определенным актерским клеймом, работы у артиста только прибавилось. Он сыграл нетипичного для себя персонажа - усатого антагониста, коварного и ушлого майора в трех сезонах комедийного сериала «Девушки с Макаровым» 16+, главную роль в триллере «Бешенство» 18+ про лютую эпидемию в тайге, сломав тем самым воронинский стереотип.
- Режиссер «Бешенства» Дмитрий Дьяченко отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль, - радостно признал артист. - Он понял, что я, слава богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим.
А еще Дронов своеобразным образом «потренировался» перед возвращением Ворониных в сериале «Сидоровы» 12+ - первом телепроекте СТС, написанном частично нейросетью. Проект очевидно отсылал к «Ворониным»: его главные герои оказались запертыми в квартире внутри одного известного ситкома.
А вот соцсети Георгий принципиально не ведет - часто занят на съемках и любит путешествовать, поэтому VPN за ним «не успевает». В семейной жизни тоже все насыщенно. После продолжительного романа и расставания с ведущей ТВЦ Татьяной Мирошниковой актер в 2009 году женился на женщине по имени Лада, у которой на тот момент была дочь Юлия от предыдущего брака. В 2011 году супруга артиста подарила ему дочь Алису, а год спустя - сына Федора. Коллега по «Ворониным» Анна Фроловцева рассказывала, что артист трепетно относится к детям.
Анна Фроловцева
Фото: канал СТС
Хоть смерть Бориса Клюева (Николай Петрович) и разлучила старших Ворониных, Анна Фроловцева не унывает. В 75 лет, имея под 70 ролей за плечами, в том числе в советских суперхитах «Михайло Ломоносов» 12+, «Убить дракона» 12+, «Формула любви» 0+, заслуженная артистка РФ продолжает играть в антрепризных спектаклях и сниматься («Водитель-олигарх» 12+). В апреле текущего года артистку госпитализировали с жалобами на сердце, но врачи поставили диагноз, с которым успешно живут многие пожилые люди: мерцательная аритмия. После лечения Анна Васильевна вернулась домой. А еще в недавнем интервью вспомнила, как работала в картине «Изгой» 12+ со звездой Голливуда Томом Хэнксом.
- Стерегли его так, будто он не актер, а сам господь бог! - призналась артистка. - Пробившись через его охрану, попросила его подписать кассету с фильмом «Форрест Гамп». Не отказал.
Последние 18 лет - после ухода мужа, стоматолога Юрия Кузьменко, - Фроловцева живет одна. У нее есть взрослый сын Денис и две внучки: Анна и Полина.
- Замуж я больше не собираюсь, - подчеркивает Анна Васильевна. - Не было и дня, чтобы я не вспоминала Юру.
Станислав Дужников
Фото: канал СТС
Неплохо все и у Станислава Дужникова - звезды МХТ им. Чехова, который в «Ворониных» приходил уже локальной звездой абсурдистских комедий «ДМБ» 16+ и «Даун Хаус» 16+. После завершения «Ворониных» он нашел себя в другом семейном сериале СТС - «Ивановы-Ивановы» 18+. А еще отыграл в комедиях «Артек. Большое путешествие» 6+ и «Кино про бандитов» 18+. В настоящий момент актер снимается сразу в трех проектах, не забывая и про спектакли в легендарном театре в Камергерском переулке («Дом» 6+, «Игра в городки» 6+, «Телефон доверия» 6+). А еще Станислав успел за последнее время похудеть на 40 кг, что положительно сказалось на самочувствии.
- Я никогда не был толстым! - уверяет артист. - А то, что набрал такую комплекцию, так это для съемок нужно. Я уже шесть раз худел и столько же раз набирал вес.
От брака с коллегой по МХТ им. Чехова Кристиной Бабушкиной у актера есть дочь Устинья (16 лет). Последние 10 лет артист счастлив вместе с успешным флористом и дизайнером Катериной Волгой - познакомились они в спортзале.
Екатерина Волкова
Фото: канал СТС
После закрытия «Ворониных» Екатерина Волкова, тоже часто упрекавшая продюсеров в предвзятости, скучать не стала. И нашла себя в другой семейной комедии - «СуперИвановы» 18+, где сыграла обладающую сверхъестественными способностями мать семейства Дарину. Она видит людей насквозь и может предугадывать их действия. В жизни актрисы и правда немало мистики и даже криминала. Весной прошлого года СМИ прогремели громкими заголовками: «Брат звезды «Ворониных» убил мигрантов». И это не утка. Леонид Волков был задержан в американском Сомервилле по подозрению в убийстве и расчленении (!) двух человек - русских мужчин.
Осенью прошлого года муж артистки Андрей Карпов чуть не убился, внезапно потеряв сознание и опасно ударившись головой так, что залил кровью часть квартиры. А весной уже текущего года Волкова стала жертвой популярного вида мошенничества: купила дорогой собачий корм (у артистки три питомца) из Европы на фейковом сайте, переведя злоумышленникам 50 тыс. рублей. В личной жизни актрисы все стабильно: вот уже почти 15 лет она счастлива в браке с Андреем Карповым и воспитывает их общую дочь Елизавету (13 лет). Вместе они летают отдыхать на Мальдивы. Все настолько хорошо, что в метро актриса была последний раз 10 лет назад. Как написала Волкова в соцсетях, недавно ей пришлось воспользоваться этим видом транспорта, чтобы не опоздать на закрытие Московского кинофестиваля.