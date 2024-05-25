Что стало с актерами сериала «Воронины» - как сложились их судьбы

Уже официально: сериал «Воронины» 18+, закрытый в 2019 году после пандемии и смерти Бориса Клюева, получит продолжение. Правда, частичное. Это будет спин-офф, посвященный двум ключевым героям ситкома - «Костя - Вера». Съемки уже начались со скандала: в проект не пригласили Марию Ильюхину, игравшую Машу (актрису заменили Кариной Орловой). То ли еще будет! Журнал «Телепрограмма» тем временем кратко напоминает, чем занимались главные актеры проекта в ходе пятилетней паузы.

Георгий Дронов

Как ни странно, с окончанием «Ворониных», которые стали для Дронова определенным актерским клеймом, работы у артиста только прибавилось. Он сыграл нетипичного для себя персонажа - усатого антагониста, коварного и ушлого майора в трех сезонах комедийного сериала «Девушки с Макаровым» 16+, главную роль в триллере «Бешенство» 18+ про лютую эпидемию в тайге, сломав тем самым воронинский стереотип.

- Режиссер «Бешенства» Дмитрий Дьяченко отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль, - радостно признал артист. - Он понял, что я, слава богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим.

А еще Дронов своеобразным образом «потренировался» перед возвращением Ворониных в сериале «Сидоровы» 12+ - первом телепроекте СТС, написанном частично нейросетью. Проект очевидно отсылал к «Ворониным»: его главные герои оказались запертыми в квартире внутри одного известного ситкома.

А вот соцсети Георгий принципиально не ведет - часто занят на съемках и любит путешествовать, поэтому VPN за ним «не успевает». В семейной жизни тоже все насыщенно. После продолжительного романа и расставания с ведущей ТВЦ Татьяной Мирошниковой актер в 2009 году женился на женщине по имени Лада, у которой на тот момент была дочь Юлия от предыдущего брака. В 2011 году супруга артиста подарила ему дочь Алису, а год спустя - сына Федора. Коллега по «Ворониным» Анна Фроловцева рассказывала, что артист трепетно относится к детям.

Анна Фроловцева