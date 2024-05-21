В Геленджике стартовали съемки нового сезона сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой

Детективный сериал «Ищейка» стал одним из самых популярных на Первом канале. В нем главную роль следователя и полковника полиции Александры Кушнир сыграла известная актриса Анна Банщикова. Стало известно, что стартуют съемки нового сезона, в котором ей предстоит снова раскрывать преступления. По сюжету, она смогла избежать смерти и теперь полна решимости жить и строит планы на будущее. Однако ее планы нарушают секреты, о которых она узнает. Ей придется обратиться к человеку, о котором она не хотела даже вспоминать.

В сериале появятся Максим Лагашкин в роли Аркадия Ольховского и Ирина Пулина, которая сыграет мать Александры. Создатели сериала отмечают, что в убойном отделе пополнение — Иван Колесников и Михаил Гаврилов-Третьяков сыграют новых сотрудников.

«В новом 8 сезоне Александра Ивановна после случившихся потрясений будет больше времени посвящать семье и близким», — сказала Анна.

К слову, съемки нового сезона начались в Геленджике. Климат Краснодарского края подходит для съемок. Пока дата премьеры неизвестна.