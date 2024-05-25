Как снимали фильм «Княжна милосердия» с Марией Порошиной и Александром Балуевым - что осталось за кадром

Родителей молодого князя - Ольгу и Дмитрия Раевских - сыграли Мария Порошина и Александр Балуев. Съемки «Княжны милосердия» были разделены на три этапа.
Первый состоялся зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье - в сложных условиях, где иногда для передвижения съемочной группы требовались внедорожники. Второй период прошел в Стамбуле и небольшой турецкой деревеньке Адатепе (все-таки действие картины происходит во время войны с турками, киношники хотели все снять по-настоящему!), а вот третий этап снимали в Санкт-Петербурге. Там-то и побывал журнал «Телепрограмма», чтобы увидеть, как опытные «киносупруги» Порошина и Балуев вновь сойдутся вместе в одном кадре.
Судъ идет!
Режиссер Леонид Белозорович считает, что сериал прежде всего о любви. Фото: кадр из фильма
Мраморный дворец в центре Петербурга, как в песне Аллегровой, «повидал немало на своем веку» - чуть ли не каждую неделю (по вторникам, когда музей закрыт для посетителей) здесь снимают какой-то исторический фильм или сериал. На этот раз на вход дворца прикрепили вывеску «Военный судъ», чтобы снимать сцену суда над главным героем. По сюжету молодой князь Раевский сначала без вести пропадает на полях сражений Русско-турецкой войны, а потом, когда при помощи жены Софьи вызволяется из плена, попадает под обвинение в предательстве Родины (это его враги постарались!), а значит, будет суд.
Но не гражданский, а военный, поэтому в день съемок много актеров массовки в солдатских шинелях, которых разбавляют дамы в шляпках и кринолинах, мужчины в цилиндрах и даже мальчишка-беспризорник. Костюмы у всех не похожи на только что вышедшие из-под иглы швеи, глядя на них, кажется, что они дошли до нас прямиком из XIX века.
- Костюмов было сшито много, я не считала, но пара сотен есть, наверное, - рассказывает художник по костюмам Виктория Богданова. - Очень подробно изучали военные костюмы - в документах, книгах. При участии историка-реконструктора Игоря Пахомова создавали реконструкции военных мундиров - от солдат до генералов. Причем не только российских, но и турецких. Например, отливали каждую пуговку с полумесяцем для турецкого мундира, а генеральские погоны вышивали вручную.
В сериале много военных мундиров - время такое было. Фото: кадр из фильма
На площадке, помимо людей, также работали и четвероногие актеры - лошади. Эти же животные были задействованы и на съемках в Приэльбрусье, куда, как отметил художник-постановщик Владлен Семченков, доставить их было довольно сложно. Прибыть в центр Северной столицы, конечно, проще - красавцы с гривами тоже послушно ждали с другими актерами своей смены, а участники массовки в это время фотографировались на их фоне.
Кино снимали и на территории Турции. Фото: кадр из фильма
- Спасибо нашим турецким коллегам, которые подготовили для нас специальный город - что-то похожее на декорации из «Великолепного века», - рассказывает постановщик о съемках в другой стране. - Нам осталось только перекрасить все в нужную цветовую гамму и немного поменять мебель, добавить портреты российских правителей, оставив турецкий колорит, что мы и сделали за два дня совершенно дикими темпами. Русское посольство в Турции снимали в Стамбуле, а потом переехали в историческую деревню Адатепе, где турки-молодцы построили по нашим чертежам локации.
«Прабабушка училась в Институте благородных девиц»
Исполнительница главной роли Софья Присс признается, что после съемок в Турции она начала немного понимать этот язык и может, например, объясниться с официантом в кафе.
- Это первый мой проект с такой обширной географией, съемками в другой стране, - делится актриса. - Все трюки выполняли каскадеры. Но пару раз было действительно страшно. У нас были сцены операции в полевом госпитале, где мы играли с реальными медицинскими инструментами XIX века - брать их в руки было очень волнительно. А еще, помню, мы снимали в Турции на настоящем обрыве высокой скалы. Конечно, все было безопасно, но эмоции переполняли!
Исполнитель роли свекра Софьи, Дмитрия Владимировича Раевского, народный артист РФ Александр Балуев заявляет, что историческое кино ему нравится больше, чем современное, поэтому он с удовольствием наряжается в костюмы XIX века и позволяет гримерам подолгу клеить ему бакенбарды.
Софья Присс и Денис Нурулин - исполнители главных ролей. Фото: кадр из фильма
- С Марией Порошиной мы уже во многих картинах играли мужа и жену, поэтому и в этот раз работать очень легко. Маша - замечательная театральная актриса, но и в кино она прекрасна, - добавляет актер.
«Киножена» Балуева, в свою очередь, отмечает, что играть женщину тех времен - это передавать совершенно другой характер и даже другое психофизическое самочувствие, когда у актрисы во всех этих нарядах и шляпках с перьями и цветами выпрямляется спина и меняется взгляд.
- Моя прабабушка училась в Институте благородных девиц, - поделилась Порошина. - Мне рассказывали, что должна уметь девочка. Надо было читать книги, быть замужем, иметь скромный, интеллигентный характер. Окунаться в эту эпоху - большое удовольствие. Кроме того, на съемках ты постоянно находишься в красоте - костюмы, локации, здания. Очень красивое было время, и сразу хочется соответствовать.
Сериал «Княжна милосердия» режиссера Леонида Белозоровича выйдет на телеканале «Россия» в 2025 году.