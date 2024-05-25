Как снимали фильм «Княжна милосердия» с Марией Порошиной и Александром Балуевым - что осталось за кадром

Мраморный дворец в центре Петербурга, как в песне Аллегровой, «повидал немало на своем веку» - чуть ли не каждую неделю (по вторникам, когда музей закрыт для посетителей) здесь снимают какой-то исторический фильм или сериал. На этот раз на вход дворца прикрепили вывеску «Военный судъ», чтобы снимать сцену суда над главным героем. По сюжету молодой князь Раевский сначала без вести пропадает на полях сражений Русско-турецкой войны, а потом, когда при помощи жены Софьи вызволяется из плена, попадает под обвинение в предательстве Родины (это его враги постарались!), а значит, будет суд.

Но не гражданский, а военный, поэтому в день съемок много актеров массовки в солдатских шинелях, которых разбавляют дамы в шляпках и кринолинах, мужчины в цилиндрах и даже мальчишка-беспризорник. Костюмы у всех не похожи на только что вышедшие из-под иглы швеи, глядя на них, кажется, что они дошли до нас прямиком из XIX века.