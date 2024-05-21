Начались съемки нового сериала «Инкассаторы» с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок пилотного эпизода нового комедийного сериала под названием «Инкассаторы».

Сериал расскажет историю двух сотрудников провинциального инкассаторского депо, которые, сами того не ожидая, становятся грабителями. Роли главных героев исполнят актеры Вячеслав Чепурченко, известный по проектам «Жуки» и «Повышая градус», и Кирилл Мелехов, снимавшийся в сериалах «Бедный олигарх» и «Мендельсон».

По сюжету Витя и Серега, напарники-инкассаторы, долгое время занимаются перевозкой денег, однако каждый раз что-то идет не по плану. Во время очередного нападения грабителей на их машину, главные герои успешно отражают атаку. Но, случайно узнав, что это ограбление было организовано их начальником, они решают отомстить и совершить дерзкий поступок — ограбить самих себя.

В актерский состав также вошли: Марат Башаров, Агата Муцениеце, Яна Гурьянова, Елена Бирюкова и Галина Бокашевская.

«Мы вложили огромное количество усилий в этот пилотный проект. Каждый кадр, каждый жест, каждый диалог были тщательно проработаны, чтобы создать нечто новое, стильное и, самое главное, невероятно смешное», — сказал режиссер Руслан Данилевич.