100 млн рублей на кино о жизни Пушкина: какие фильмы получат финансовую поддержку Фонда кино

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделит субсидию на безвозвратной основе на производство 15 кинофильмов. Общая сумма субсидии - 3 млрд 100 млн рублей. Рассказываем, о чем будет это кино.
100 млн руб. - на кино о жизни Пушкина
Безвозвратные субсидии выделяют фильмам, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Сначала кинокомпании представляют свои будущие проекты, а потом принимается решение, какие фильмы стоит поддержать финансово.
В художественном фильме «Пророк. История Александра Пушкина» поэта сыграл актер Юра Борисов.
Ай да Пушкин, ай да Юра Борисов! Фото: кадр из фильма
Графиня Елизавета Воронцова - Анна Чиповская, Наталья Гончарова - Алена Долголенко, поэт Василий Жуковский - Илья Любимов, Константин Данзас - Роман Васильев, Иван Пущин - Илья Виногорский. В фильме покажут разные этапы жизни поэта: учебу в Царскосельском лицее, творческий расцвет, знакомство с Гончаровой, роковую дуэль. В проекте будет много музыкальных номеров. Запоет и Борисов: «Вообще я не пою, но сейчас занимаюсь вокалом». Фильм компании «Централ Партнершип» выйдет в феврале следующего года.
200 млн руб. - на военную драму
Один из ожидаемых кинопроектов к 80-летию Великой Победы - военная драма «В списках не значился» по одноименному роману Бориса Васильева. Производственный бюджет художественного фильма - 800 млн руб., у Фонда кино запрашивали 500 млн. Выделена субсидия в размере 200 млн руб. Снимает проект кинокомпания 1-2-3 Production. Режиссер фильма - Вадим Островский. В ролях - Владимир Машков, Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Яна Сексте. Действие фильма разворачивается в начале Великой Отечественной войны в осажденной немецкими захватчиками Брестской крепости. Поэтому снимать будут в Бресте. Премьера состоится в мае 2025 года.
200 млн руб. - на продолжение истории «ушастика»
Премьера фильма «Чебурашка-2» запланирована на 1 января 2026 года. Первая часть стала лидером нашего проката по сборам (более 7 млрд руб.) и числу кинозрителей (23 млн). Бюджет «ушастика» из-за графики немалый - более 800 млн руб. На продолжение «Чебурашки» выделена субсидия в 200 млн руб. Снимает прежняя команда - компания Yellow, Black & White.
Режиссер - Дмитрий Дьяченко, актеры - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов. Озвучит Чебурашку Ольга Кузьмина. Завязка такая: Чебурашка подрос, а Гена пытается его контролировать, в итоге «ушастик» сбегает. Да еще и дом Гены хотят снести.
250 млн руб. - на фильм про Буратино
Худфильм «Буратино» от кинокомпании «Водород» - музыкальная сказка об известных нам героях. Буратино будет куклой, созданной с помощью компьютерной графики. В костюме для мокапа деревянного парнишку сыграет Виталия Корниенко. Папа Карло - Александр Яценко, кот Базилио - Александр Петров, Мальвина - Анастасия Талызина, Арлекин - Рузиль Минекаев, лиса Алиса - Виктория Исакова, Карабас-Барабас - Федор Бондарчук, Артемон - Марк Эйдельштейн, Пьеро - Степан Белозеров. Режиссер - Игорь Волошин. Идет строительство декораций на территории кинопарка в Новой Москве.
300 млн руб. - на сказку про Элли
Кинокомпания «Централ Партнершип» снимает вторую часть семейного фэнтези про приключения Элли и ее друзей. Режиссер сказки «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» - Игорь Волошин. Роль Бастинды отдали Светлане Ходченковой, а Урфина Джюса - Дмитрию Чеботареву.
В роли Бастинды из Изумрудного города - Светлана Ходченкова. Фото: Михаил Фролов/КП
Герои отправятся в опасное путешествие в Фиолетовую страну, где и встретятся со злодейкой Бастиндой.
300 млн руб. - на биографию Петра I
Юлия Пересильд уже играла Елизавету I, а теперь исполнит роль Анны Монс. Фото: кадр из фильма
Студия «ТРИТЭ» готовится к съемкам картины «Рождение империи» о деятельности Петра I после возвращения царя из Европы. В ролях: Петр I - Александр Горбатов, Меншиков - Милош Бикович, Анна Монс - Юлия Пересильд, Шереметев - Алексей Гуськов. Уже шьют костюмы той эпохи, делают декорации.
400 млн руб. - на приключения королевы
Студия «ТРИТЭ» летом начнет снимать приключенческую драму «Королева Анна». Действие фильма происходит в XI веке. Дочь великого князя Ярослава Мудрого отправляется в путешествие через Европу к жениху, французскому королю, под охраной воина Остромира. По дороге Остромир и Анна влюбляются друг в друга... Идет кастинг со знаменитыми артистами: князя Ярослава могут сыграть Владимир Машков или Сергей Гармаш; Остромира - Илья Маланин или Виктор Хориняк; Анну - Елизавета Базыкина или Валентина Ляпина.
Другие получатели субсидий
Фантастическая комедия «Космическая собака Лида» получила 100 млн рублей. По сюжету мальчик сбежит из дома (живет с мамой и отчимом) с собакой, побывавшей в космосе, это подарок папы-космонавта. Каждый раз, когда ребенок испытывает потрясение, собака «вытаскивает» из мальчика его 40-летнюю версию из будущего, чтобы герои могли вместе отправиться на Байконур и предотвратить полет, в котором может погибнуть папа мальчика.
Семейное фэнтези «Горыныч» обещает стать хитом проката - главного персонажа создадут с помощью компьютерной графики, и это чудовище случайно унесет в былинную старину лейтенанта ВМФ Лешу, которому придется подружиться с детенышем Горыныча и спасти древнее русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов, в главной роли - Александр Петров. Субсидия на «Горыныча» - 200 млн руб.
Политический триллер «Бейрут» о военных событиях 80-х в Ливане (200 млн руб.). Спортивная драма «Битва моторов» о гонщике и энтузиасте Андрее Нагеле на заре автомобилестроения, в главной роли - Иван Янковский (200 млн руб.). Экшен-триллер «Пропасть» (200 млн руб.). Ретродрама о жизни двукратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова «Первый на Олимпе» (200 млн руб.). Фантастический боевик «Девятая планета» (200 млн руб.).