100 млн рублей на кино о жизни Пушкина: какие фильмы получат финансовую поддержку Фонда кино

Графиня Елизавета Воронцова - Анна Чиповская, Наталья Гончарова - Алена Долголенко, поэт Василий Жуковский - Илья Любимов, Константин Данзас - Роман Васильев, Иван Пущин - Илья Виногорский. В фильме покажут разные этапы жизни поэта: учебу в Царскосельском лицее, творческий расцвет, знакомство с Гончаровой, роковую дуэль. В проекте будет много музыкальных номеров. Запоет и Борисов: «Вообще я не пою, но сейчас занимаюсь вокалом». Фильм компании «Централ Партнершип» выйдет в феврале следующего года.

200 млн руб. - на военную драму

Один из ожидаемых кинопроектов к 80-летию Великой Победы - военная драма «В списках не значился» по одноименному роману Бориса Васильева. Производственный бюджет художественного фильма - 800 млн руб., у Фонда кино запрашивали 500 млн. Выделена субсидия в размере 200 млн руб. Снимает проект кинокомпания 1-2-3 Production. Режиссер фильма - Вадим Островский. В ролях - Владимир Машков, Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Угрюмов, Яна Сексте. Действие фильма разворачивается в начале Великой Отечественной войны в осажденной немецкими захватчиками Брестской крепости. Поэтому снимать будут в Бресте. Премьера состоится в мае 2025 года.

200 млн руб. - на продолжение истории «ушастика»

Премьера фильма «Чебурашка-2» запланирована на 1 января 2026 года. Первая часть стала лидером нашего проката по сборам (более 7 млрд руб.) и числу кинозрителей (23 млн). Бюджет «ушастика» из-за графики немалый - более 800 млн руб. На продолжение «Чебурашки» выделена субсидия в 200 млн руб. Снимает прежняя команда - компания Yellow, Black & White.

Режиссер - Дмитрий Дьяченко, актеры - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов. Озвучит Чебурашку Ольга Кузьмина. Завязка такая: Чебурашка подрос, а Гена пытается его контролировать, в итоге «ушастик» сбегает. Да еще и дом Гены хотят снести.

250 млн руб. - на фильм про Буратино

Худфильм «Буратино» от кинокомпании «Водород» - музыкальная сказка об известных нам героях. Буратино будет куклой, созданной с помощью компьютерной графики. В костюме для мокапа деревянного парнишку сыграет Виталия Корниенко. Папа Карло - Александр Яценко, кот Базилио - Александр Петров, Мальвина - Анастасия Талызина, Арлекин - Рузиль Минекаев, лиса Алиса - Виктория Исакова, Карабас-Барабас - Федор Бондарчук, Артемон - Марк Эйдельштейн, Пьеро - Степан Белозеров. Режиссер - Игорь Волошин. Идет строительство декораций на территории кинопарка в Новой Москве.

300 млн руб. - на сказку про Элли

Кинокомпания «Централ Партнершип» снимает вторую часть семейного фэнтези про приключения Элли и ее друзей. Режиссер сказки «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» - Игорь Волошин. Роль Бастинды отдали Светлане Ходченковой, а Урфина Джюса - Дмитрию Чеботареву.