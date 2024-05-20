Съемки четвертого сезона сериала «Жуки» с Чепурченко и Лагашкиным запустят в Калужской области

Сериал «Жуки» полюбился зрителям по первым сериям. Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Вадим Дубровин снимаются в проекте вместе с Максимом Лагашкиным. Их героев отправляют в деревню на альтернативную службу, но при этом они продолжают работать над приложением для знакомств, которое пытаются продать американцам.

В итоге жизнь в деревне круто меняет их жизнь, поэтому они там остаются. И хоть третий сезон должен был стать последним, стало известно, что будет четвертый сезон.

Съемки новых «Жуков» стартуют уже 21 мая. Деревня Нижние Подгоричи на ближайшие месяцы станет главной кинодеревней. Кроме Нижних Подгоричей съемки также планируются в других населенных пунктах Перемышльского района, в самом селе Перемышль и, конечно, в Калуге.Уже скоро узнаем, кто станет главными героями в новом сезоне, пишет группа «Кино в Калуге» в VK. Дата премьеры пока не уточняется.