Сергей Светлаков вернется к роли «вечного телезрителя» Сергея Белякова из Таганрога

В Краснодарском крае приступили к съемкам полнометражного дебюта Александра Назарова «Беляковы в отпуске». Этот проект станет спин-оффом, который расскажет о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова. Его поклонники помнят по шоу «Наша Russia» в исполнении Сергея Светлакова.

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Сергей Беляков — вечно критикующий и общающийся с телевизором персонаж, так называемый «диванный критик». В пресс-службе телеканала ТНТ раскрыли некоторые подробности. Семья Беляковых из города Таганрога приедет на отдых в Турцию и там попадет в щекотливую ситуацию. Глава семьи Сергей Беляков по ошибке и недосмотру отплатил номера в отеле на следующий год. И у семьи нет денег на обратную дорогу. В том же отеле Беляковы столкнутся с богатой семьей Дубравиных. Им, как выяснилось, чета Беляковых завидует со школьных времен.

По этой причине они не могут признаться в своей неудаче перед «заклятыми друзьями» и решают выдумать себе успешную жизнь. Семья Беляковых старательно изображает из себя представителей элиты и все больше закапываются в собственном же вранье. В любой момент им грозит разоблачение. Все-таки на территории отеля семейство находится нелегально, они ночуют где придется. Их уже разыскивает главный менеджер отеля. Что же будет дальше? Узнаем.