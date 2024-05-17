Начальник УГРО Чванов, криминалист Файнштейн, агент ЦРУ Толкачев - реальные прототипы и истории героев сериала «Мосгаз»

В седьмой части «Мосгаза» под названием «Катран» сценарист Зоя Кудря взяла за основу феномен так называемых катранов - подпольных казино, где валютчики и спекулянты просаживали кровные за азартными играми. Именно там согласно сюжету и происходит двойное убийство. Действительно, законспирированные игровые дома в СССР были рассадником преступлений. Заветные наводки в такие заведения выдавали таксисты или официанты, которые обслуживали богатых гостей. Зачастую катраны и были замаскированы под рестораны. Меккой среди казино был, конечно, приморский Сочи. Впрочем, не отставали другие курортные города и две столицы тоже. Негласным смотрящим московских казино был некий Гоша Индия (по паспорту - Салеев), которого в итоге взял в разработку КГБ, нашел в квартире бизнесмена несметные тысячи долларов и склонил к сотрудничеству.

Скачки и ставки

Это сейчас вокруг полно рекламы букмекерских контор. А в советское время, в середине 70-х, когда и происходит действие шестой части «Формула мести», ставки любого рода были легальной, но облагаемой налогом экзотикой. По легенде, в то время главными любителями скачек были Семен Буденный, Василий Сталин, Владимир Маяковский. Вообще Московский ипподром и вовсе был возведен при царе - в 1834 году, и следить за забегами рысаков, ставя на них живые деньги, мог позволить себе каждый честный гражданин. Это называлось «заманчивым видом равенства», когда и бедняк мог сорвать солидный куш. Другое дело, что и в этом мире тоже не обходится без криминала. Если Черкасов расследует гибель одного из жокеев, то в реальности, конечно, про договорные заезды тоже знали многие.

Клуб «Арлекино»

В юбилейном сезоне сериала действие разворачивается вокруг сумасшедших доходов от нелегальных концертов.

- С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, - рассказал Андрей Мерзликин, герой которого - Ковалев, по сути, заменил Черкасова. - С другой стороны, сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб «Арлекино», где он выступал, - легендарное место.

«Арлекино» - один из первых закрытых клубов страны, где в начале 90-х тусовались представители мафии. Только там действовал негласный закон: никто никого не трогает, разрешено только отдыхать. Криминальные разборки вокруг сверхдоходного и статусного заведения начались в 1993 году, когда ореховская и бауманская преступные группировки попытались взять его под крышу.

Адольф Толкачев (Сергей Медников)