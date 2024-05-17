Начальник УГРО Чванов, криминалист Файнштейн, агент ЦРУ Толкачев - реальные прототипы и истории героев сериала «Мосгаз»

Ведь кто-то должен ловить бандитов! В сети вышла очередная часть популярной детективной саги, посвященной службе офицера милиции Ивана Петровича Черкасова (Андрей Смоляков) - «Мосгаз» - «Дело № 10: Метроном» (Okko), в которой талантливый сыщик присутствует только в голосовом формате, но все же присутствует.
А пока зрители наслаждаются новыми завихрениями сюжета и криминальными страстями, журнал «Телепрограмма» представляет несколько явлений, героев и антигероев советского времени, биографии которых легли в основу сценария.
Советские казино (катраны)
Фото: Владимир Веленгурин/ТАСС
В седьмой части «Мосгаза» под названием «Катран» сценарист Зоя Кудря взяла за основу феномен так называемых катранов - подпольных казино, где валютчики и спекулянты просаживали кровные за азартными играми. Именно там согласно сюжету и происходит двойное убийство. Действительно, законспирированные игровые дома в СССР были рассадником преступлений. Заветные наводки в такие заведения выдавали таксисты или официанты, которые обслуживали богатых гостей. Зачастую катраны и были замаскированы под рестораны. Меккой среди казино был, конечно, приморский Сочи. Впрочем, не отставали другие курортные города и две столицы тоже. Негласным смотрящим московских казино был некий Гоша Индия (по паспорту - Салеев), которого в итоге взял в разработку КГБ, нашел в квартире бизнесмена несметные тысячи долларов и склонил к сотрудничеству.
Скачки и ставки
Это сейчас вокруг полно рекламы букмекерских контор. А в советское время, в середине 70-х, когда и происходит действие шестой части «Формула мести», ставки любого рода были легальной, но облагаемой налогом экзотикой. По легенде, в то время главными любителями скачек были Семен Буденный, Василий Сталин, Владимир Маяковский. Вообще Московский ипподром и вовсе был возведен при царе - в 1834 году, и следить за забегами рысаков, ставя на них живые деньги, мог позволить себе каждый честный гражданин. Это называлось «заманчивым видом равенства», когда и бедняк мог сорвать солидный куш. Другое дело, что и в этом мире тоже не обходится без криминала. Если Черкасов расследует гибель одного из жокеев, то в реальности, конечно, про договорные заезды тоже знали многие.
Клуб «Арлекино»
В юбилейном сезоне сериала действие разворачивается вокруг сумасшедших доходов от нелегальных концертов.
- С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, - рассказал Андрей Мерзликин, герой которого - Ковалев, по сути, заменил Черкасова. - С другой стороны, сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб «Арлекино», где он выступал, - легендарное место.
«Арлекино» - один из первых закрытых клубов страны, где в начале 90-х тусовались представители мафии. Только там действовал негласный закон: никто никого не трогает, разрешено только отдыхать. Криминальные разборки вокруг сверхдоходного и статусного заведения начались в 1993 году, когда ореховская и бауманская преступные группировки попытались взять его под крышу.
Адольф Толкачев (Сергей Медников)
Фото: commons.wikimedia
Этого человека называли шпионом, погубившим ни много ни мало советские ПВО. Кто знает, может, как сейчас говорят, буллинг из-за гитлеровского имени, которым дразнили Адольфа, так повлиял на психику парня. Выпускник Харьковского политеха, дослужившийся до должности ведущего конструктора бюро радиолокации НИИР «Фазотрон», явно затаил обиду на родную страну. В материальном смысле у него было все, а он стал двурушником.
Фото: кадр из фильма
Сам нашел контакты с американской стороной и начал сливать суперсекретные данные кураторам. В 1985 году его начали разрабатывать в КГБ, а через год после суда расстреляли.
Владимир Чванов (майор Черкасов)
Фото: commons.wikimedia
Цепкий сыщик МУРа Черкасов написан не с потолка. Его характер, хватка фронтовика и аналитический ум - часть героической биографии Владимира Чванова. С начала 40-х Владимиру Федоровичу поручали самые резонансные дела, да и Володя Шарапов братьев Вайнеров тоже списан с этого сыщика).
Фото: кадр из фильма
Именно он вел звездные дела, когда потерпевшими становились скульпторы Вера Мухина и Евгений Вучетич, балерина Суламифь Мессерер, он нашел украденные из музея награды Иосифа Сталина, а еще - того самого маньяка Владимира Ионесяна по прозвищу Мосгаз, певца оперетты.
Софья Файнштейн (Соня Тимофеева)
Фото: commons.wikimedia
В отличие от молодой Сони Тимофеевой (Марина Александрова) из сериала криминалист Софья Файнштейн натурально воевала на Ленинградском фронте. Обладательница массы боевых наград, Файнштейн вернулась домой и пошла учиться на курсы криминалистов при Минюсте РСФСР, в итоге переехала в Москву, где получила должность эксперта-криминалиста. В 1963 году Файнштейн начала помогать в расследовании дела Мосгаза.
Фото: кадр из фильма
При помощи художников именно Софья создала первый в СССР фоторобот преступника (вручную нарезала 400 фотографий мужчин и предлагала свидетелю) - словесное описание дал 9-летний мальчик, который видел Ионесяна.
Фото: кадр из видео
Конечно, это сильно помогло в поимке маньяка. За 20 лет службы ей удалось провести примерно 4000 экспертиз.
Весь цикл сезонов «Мосгаза»:
«Мосгаз» (2012) 18+
«Палач» (2014) 18+
«Паук» (2015) 18+
«Шакал» (2016) 18+
«Операция «Сатана» (2018) 16+
«Мосгаз. Формула мести» (2019) 18+
«Мосгаз. Новое дело Черкасова: Катран» (2020) 16+
«Мосгаз. Дело № 8. Западня» (2021) 16+
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (2023) 16+
«Мосгаз. Дело № 10. Метроном» (2023) 16+
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