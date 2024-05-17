Возвращение Юрия Деточкина, пишущая Полина Гагарина, русифицированный турецкий хит и другие российские сериалы, которыми можно развлечься в преддверии лета

Скоро лето! А это значит, что перед поездкой на дачу (или в отпуск) самое время ознакомиться с подборкой журнала «Телепрограмма» нестыдных майских отечественных сериалов, которые и по телевизору посмотреть можно, и в интернете без труда найти.
«Я знаю, кто тебя убил» 18+
Фото: кадр из фильма
Амбициозный проект, призванный повторить успех «Хрустального» или хотя бы «Хорошего человека» или «Фишера», на поверку оказывается довольно второсортным телемылом, где все орут и необоснованно истерят - ведь только так создается саспенс! Впрочем, делают это талантливые актеры, так что наблюдать за подобным даже любопытно.
Одинокий сисадмин Герман (Александр Яценко) теряет сестру Еву (Юлия Снигирь), которую, скорее всего, убил ее муж Олег (Михаил Тройник). Но это неточно. Выдержав длинную паузу, Герман начинает мстить, умножая зло на земле. Бабушки от такого «закрученного сюжета» наверняка начнут охать и будут впечатлены неожиданностью завихрений фабулы, а искушенный зритель может получить удовольствие хотя бы от деликатной точности Евгении Симоновой или коронных страданий Александра Яценко...
В ролях: Александр Ильин-младший, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова и др.
Где смотреть: more.tv и Wink, уже доступен.
«Дядя Леша» 16+
Фото: кадр из фильма
Бесстыдно заимствовав идею (и даже музыкальный мотив), сюжет и даже некоторые кадры и реплики культовой комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!» 12+, продюсеры проекта «Дядя Леша» переодели в образ Юрия Деточкина неподражаемого Тимофея Трибунцева. Конечно, ярко характерный актер тащит эту котомку в привычном амплуа обаятельного лузера (как в «Домашнем аресте» 16+, «Исправлении и наказании» 16+, «Снегире» 18+ и проч.), но делает это мастерски и местами виртуозно. Светлая и чуть примитивная комедия о том, что вечно желать блага и вечно творить преступления может и простой дворник детдома из Рыбинска - никому не известный Робин Гуд, который обносит дома вороватых богачей, чтоб пускать деньги на добро...
В ролях: Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Наталья Рычкова, Алексей Симонов, Елизавета Хомякова.
Где смотреть: KION, уже доступен.
«Постучись в мою дверь в Москве» 16+
Фото: кадр из фильма
Долгожданная премьера адаптации одноименного турецкого телехита выходит на ТНТ. Как понятно из названия, действие мелодрамы перенесли Москву. В остальном сюжет остался прежним: отличница Саша Гордеева (Лиана Гриба), которая учится на дизайнера, вылетает из института. Виноват красавец Сергей Градский (Никита Волков), компания которого и лишила студентов будущего. Желание отомстить высокомерному бизнесмену перерастает в пылкое чувство. Ключевое отличие - расширение линии второстепенных персонажей...
В ролях: Игорь Жижикин, Александра Тулинова, Екатерина Шумакова, Марина Кравец, Анна Невская.
Где смотреть: ТНТ, с 13 мая. 17.00.
«Красные линии» 18+
Фото: кадр из фильма
Наконец можно увидеть Полину Гагарину не в обтягивающих красных платьях в шоу «Голос» 12+, а в домашнем. Абсолютно неузнаваемая певица снова появляется в старом сюжете. «Красные линии» - спин-офф сериала «Бывшие» 18+, где вокалистка сыграла писательницу с дурацким именем Лена Огурцова. В новом проекте мы увидим, что предваряло расцвет карьеры авторки. Она только начинает писать первый роман, издание которого - единственный шанс перезагрузить жизнь. Параллельно Лена отбивается от отношений с жестоким и властным мужем (Ростислав Бершауэр) и после очередной ссоры срывается в Москву. Едва обретя надежду на новую жизнь, Огурцова становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов): мэтр ловит наивную писательницу на самый доступный для любого автора крючок - тщеславие...
В ролях: Александра Флоринская, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович, Валентин Самохин.
Где смотреть: START, с 16 мая.
«Универ. 13 лет спустя» 16+
Фото: кадр из фильма
Еще одна ожидаемая премьера от ТНТ. Все, кто желает, чтобы свело олдскулы (то есть захлестнули теплые ностальгические воспоминания о прошлом), могут включить новые серии, кажется, бесконечного студенческого телехита «Универ» 16+. В свежих сериях вернется легендарный персонаж - тупой каратист Кузя (Виталий Гогунский). Правда, в качестве владельца «пельменной империи».
- Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, - признался актер. - Но в то же время появился новый опыт, новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи, который все это время жил в Агаповке, где успел стать олигархом. Я давно не испытывал такого азарта, ждал каждый съемочный день, легко просыпался в 6 утра.
Как говорится, кто теперь кому не пара, Машенька?! Солидный бизнесмен Кузьмин живет в особняке, перемещается по имению на лошади, и он все так же искренне любит Машу (Анна Хилькевич), которая почти счастлива в браке с нищим ученым Валентином (Александр Мартынов). Лицезреть успех бывшего соседа по общаге будут и другие поседевшие и облысевшие герои франшизы...
В ролях: Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Екатерина Молоховская, Таисия Котова, Анастасия Драголюб и др.
Где смотреть: ТНТ, с 13 мая, 20.00.