Возвращение Юрия Деточкина, пишущая Полина Гагарина, русифицированный турецкий хит и другие российские сериалы, которыми можно развлечься в преддверии лета

Амбициозный проект, призванный повторить успех «Хрустального» или хотя бы «Хорошего человека» или «Фишера», на поверку оказывается довольно второсортным телемылом, где все орут и необоснованно истерят - ведь только так создается саспенс! Впрочем, делают это талантливые актеры, так что наблюдать за подобным даже любопытно.

Одинокий сисадмин Герман (Александр Яценко) теряет сестру Еву (Юлия Снигирь), которую, скорее всего, убил ее муж Олег (Михаил Тройник). Но это неточно. Выдержав длинную паузу, Герман начинает мстить, умножая зло на земле. Бабушки от такого «закрученного сюжета» наверняка начнут охать и будут впечатлены неожиданностью завихрений фабулы, а искушенный зритель может получить удовольствие хотя бы от деликатной точности Евгении Симоновой или коронных страданий Александра Яценко...

В ролях: Александр Ильин-младший, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова и др.

Где смотреть: more.tv и Wink, уже доступен.

«Дядя Леша» 16+