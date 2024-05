Компания Warner Bros снимет новый фильм по «Властелину колец»

Студия Warner Bros. сделала заявление, порадовавшее настоящих киноманов и любителей произведений Джона Рональда Руэла Толкина. В 2026 году на экраны выйдет первый фильм по мотивам «Властелина колец».

Режиссером картины станет Энди Серкис, он же исполнит главную роль.

Стоит добавить, что о старте работы над новым фильмом 9 мая сообщил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. У будущей картины уже есть название. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum («Властелин колец: охота на Голлума»).

Сюжет будущего фильма будет посвящен нерассказанной истории из мира Средиземья. Работа над сценарием находится на ранних стадиях. Между тем, у создателей нет ни малейших сомнений в том, что новый проект будет столь же успешным, как и предыдущие.

Оригинальная трилогия «Властелин колец», снятая Джексоном, собрала в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов; последующая трилогия Джексона, основанная на «Хоббите» Толкина, соответствовала этим сборам.

В первой трилогии Джексона снялись Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Шон Эстин и Кейт Бланшетт. Это трио фильмов было номинировано на 30 премий «Оскар» и получило 17 наград, в том числе за лучшую картину 2003 года «Властелин колец: возвращение короля».

