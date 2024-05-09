Актриса из сериала «Воронины» Мария Ильюхина ответила Алене Водонаевой: «Откуда выбралась-то? Из какой дыры?»

Мария Ильюхина. Фото: соцсети Марии Ильюхиной

Актриса Мария Ильюхина отреагировала на комментарии о себе экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой.

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале СТС «Воронины» дочку Веры и Кости Ворониных Машу набросилась на экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву.

Звезда телестройки попыталась приструнить Марию Ильюхину, которая слишком рьяно отчитывала создателей спин-оффа сериала «Воронины» «Костя — Вера» за то, что те не позвали ее в новый проект.

Мария Ильюхина не оставила без внимания выпады в свой адрес со стороны Алены Водонаевой и отчитала ее в своем микроблоге. Если вкратце, она не очень вежливо попросила Водонаеву не совать свой нос туда, куда не следует.

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«Стыдобища. Она откуда выбралась-то? Из какой дыры? Кто это такая хоть? С такой физиономией пишет мне такие вещи. <…> Я аргументирую каждое свое слово, а в ответ что получаю? Оскорбления да оправдания», - высказалась Мария Ильюхина об Алене Водонаевой в микроблоге.

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